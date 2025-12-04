Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Планируемые спутниковые группировки «перекроют» работу будущих орбитальных телескопов

Новые расчеты показали, что изображения ряда перспективных орбитальных обсерваторий будут буквально испещрены следами от спутников — если Starlink и другие мегагруппировки достигнут заявленных масштабов. До сих пор считалось, что космические телескопы относительно защищены от их влияния, тогда как наземные обсерватории уже ощутили серьезные проблемы.

«Хаббл» / © NASA

Стремительное наращивание числа аппаратов на орбите и особенности будущих миссий привели к тревожным прогнозам: один из предлагаемых телескопов будет фиксировать в среднем около ста спутниковых следов на каждом снимке. Ситуацию усугубляет то, что меры, разработанные для снижения влияния группировок на наземные телескопы, наоборот ухудшат положение орбитальных.

До появления многоразовых ракет SpaceX и резкого удешевления запусков крупнейшие спутниковые системы насчитывали несколько десятков аппаратов. Теперь же стремительный рост Starlink создал серьезные проблемы для оптики на Земле — и их сложно устранить.

Однако перенос наблюдений в космос тоже не решит задачу полностью. Во-первых, многие спутники группировок находятся на тех же высотах, что и рабочие орбиты телескопов. Так, уже более 4% последних снимков космического телескопа «Хаббл» содержат следы спутников — в разы больше, чем двадцать лет назад.

Астрономы NASA Алехандро Борлафф, Памела Маркем и Стив Хауэлл изучили данные заявок в Федеральную комиссию по связи США и выяснили: существующие спутники составляют лишь 3% от числа аппаратов, которые могут оказаться на орбите через десять лет, если все запланированные мегагруппировки будут развернуты.

Ученые оценили влияние на несколько ключевых орбитальных проектов таких, как «Хаббл», SPHEREx, Xuntian и ARRAKIHS.

Если количество аппаратов достигнет планируемого уровня — примерно 550 000 спутников, то в среднем:

«Хаббл» будет получать два следа на снимок;

SPHEREx — около пяти;

ARRAKIHS — около 69;

Xuntian — около 92.

Практически все снимки новых телескопов, кроме «Хаббла», будут содержать хотя бы один след. Специалисты проверили точность расчетов, сравнив модель с текущей ситуацией: полученный прогноз совпал с реальными данными «Хаббла».

Проблема в том, что способы уменьшения отраженного света для наземных телескопов ухудшают ситуацию для космических. Поворот спутника специальным образом делает его более ярким для наблюдений из космоса. Солнечные панели также ориентируются к Солнцу и становятся более отражающими.

Ученые считают, что есть лишь один реальный способ уменьшить ущерб: снизить рабочие орбиты спутниковых группировок.