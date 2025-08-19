Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Как менялась со временем секретная формула Coca-Cola

Coca Cola — один из самых популярных напитков во всём мире. Его создали в США в 1886 году, и с тех пор вкус напитка сильно изменился.

Как менялась Coca Cola

Днём рождения Coca Cola считается 8 мая 1886 года. Придумал напиток фармацевт Джон Пембертон, уверенный, что его формула обладает целебными и тонизирующими свойствами. Тогда Coca Cola продавалась ещё в аптеках.

Visual Capitalist подготовил инфографику, где наглядно видны изменения в составе напитка. Оригинальная формула включала экстракт листьев коки и орехи кола. Тогда в Coca Cola содержался кокаин, который убрали из состава в 1903 году. При этом, ароматизатор листьев коки сохранялся в форме decocainized, что помогло сохранить узнаваемый вкус и соблюсти законы.

В 80-х годах ХХ века рецепт напитка в США вновь изменился. Компания убрала тростниковый сахар, заменив его сиропом с высоким содержанием фруктозы. При этом, производители напитка отказались от сахара не во всех странах, что объясняет разницу вкуса Coca Cola.

Сейчас в США Coca Cola состоит из шести стандартных ингредиентов: газированная вода, сироп с высоким содержанием фруктозы, карамельный краситель, фосфорная кислота, натуральные ароматизаторы и кофеин.

Бутылка емкостью 20 унций (591 мл) содержит примерно 240 калорий, ~65 г добавленного сахара и ~75 мг натрия, хотя информация на этикетках может различаться. Поскольку рецепт 1886 года был запатентован и публично не выпускался, детальное сравнение напитков затруднено.

Вероятно, рецепт американской Coca Cola в скором времени может вновь измениться. Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с производителем напитка об использовании тростникового сахара.