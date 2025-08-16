Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай представил первый высокоскоростной реактивный СВВП-беспилотник, который превратит любой корабль в авианосец

Китайский СВВП-беспилотник запускает двигатель перед испытательным полетом / © Beihang University

Как сообщило издание South China Morning Post (SCMP), этот беспилотник, не зависящий от взлетно-посадочной полосы, может быть запущен с палуб обычных кораблей — даже в условиях бурного моря — и плавно перейти в быстрый крейсерский полет на большие расстояния.

Беспилотник, представляющий собой радикальный отход от традиционных конструкций, разрабатывался в течение десяти лет под руководством доцентов Ван Яокуна и Цю Юйтина из Пекинского университета авиации и космонавтики. В отличие от американского дрона XQ-58A Valkyrie, для взлета и посадки которого требуются длинные взлетно-посадочные полосы или авианосцы, новая китайская платформа сочетает способность к вертикальному подъему и высокоскоростному полету на реактивных двигателях в едином аэродинамически усовершенствованном корпусе.

Этот прорыв потенциально может превратить каждый китайский эсминец, фрегат или десантное судно в миниавианосец. Специалисты, сравнив новый беспилотник с аналогичными СВВП, пришли к выводу, что он значительно превосходит их по скорости.