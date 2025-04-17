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Kratos показала первый рендер боевого беспилотника XQ-58 Valkyrie со встроенным шасси

Американская оборонная компания Kratos Defense & Security Solutions опубликовала рендер, предлагающий первый взгляд на версию боевого беспилотника XQ-58 Valkyrie со встроенным шасси.

Первый рендер XQ-58 Valkyrie со встроенным шасси / © Kratos

Производитель обещает построить потенциально более крупный, тяжелый и высокопроизводительный боевой беспилотник, однако на рендере общая конструкция XQ-58 Valkyrie выглядит в значительной степени неизмененной по сравнению со стандартным типом дрона.

Компания Kratos сейчас выпускает XQ-58A Valkyrie в двух модификациях: Block 1 и Block 2. Вторая версия может достигать высоты полета в 13,7 километра, разгоняться до 1050 километров в час и действовать на расстоянии 5500 километров от оператора.