Китай создаст крупнейшую в мире водородную энергосистему замкнутого цикла
В Ордосе, на юге автономного региона Внутренняя Монголия и примерно в 300 километрах от Пекина, стартовало строительство турбины мощностью 30 мегаватт, работающей исключительно на водороде. Она станет частью крупнейшей в мире замкнутой водородной энергетической системы.
Турбина будет использовать только водород, а не смесь водорода и природного газа, что станет первым в мире достижением для проекта такого масштаба.
По данным издания Fuel Cell Works, проект позволит объединить ветровую и солнечную энергию, системы хранения водорода, а также процессы электролиза и производства аммиака в единую замкнутую энергетическую систему.
Новая система включает, помимо упомянутой выше турбины, ветровые установки мощностью 500 мегаватт, солнечную фотоэлектрическую станцию мощностью пять мегаватт и электролизеры на 240 мегаватт, производящие около 4,3 тонны водорода в час. Для хранения предусмотрены двенадцать сферических резервуаров по 1,875 кубических метра каждый. Завод будет производить до 150 000 тонн «зеленого» аммиака в год.
Конечная цель проекта — внедрить замкнутый цикл «электричество–водород–электричество». Он позволит преобразовывать энергию в водород, хранить его и затем использовать для выработки электроэнергии в периоды низкого производства возобновляемой энергии. Это поможет стабилизировать электроснабжение и решить проблему перебоев в электросети.
