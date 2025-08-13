Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Радиоактивная вода с британской ядерной базы регулярно попадала в море

Согласно официальным документам, попавшим в распоряжение журналистов издания The Guardian, радиоактивная вода с базы в Коулпорте, где хранятся ядерные бомбы Великобритании, в течение нескольких лет попадала в море из-за неоднократных прорывов старых труб.

Британская подлодка / © Jane Barlow / PA

По данным Агентства по охране окружающей среды Шотландии (Scottish Environment Protection Agency, SEPA), радиоактивный материал в период с 2010 по 2022 год попадал в залив Лох-Лонг, расположенный недалеко от Глазго на западе Шотландии, поскольку Королевские военно-морские силы не смогли обслуживать сеть из 1500 водопроводных труб на базе.

Стоит отметить, что база в Коулпорте — один из самых защищенных и секретных военных объектов Великобритании. Здесь хранится запас ядерных боеголовок Королевского флота для британских подводных лодок, базирующихся неподалеку.

По информации SEPA, уровень радиоактивности при этих инцидентах был очень низким и не представлял угрозы для здоровья людей.