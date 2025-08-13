Зонд «Аль-Амаль» представил полную картину образования ночных облаков на Марсе

Несмотря на то что атмосфера Марса тоньше и суше земной, в ней тоже образуются облака из мельчайших кристаллов водяного льда. Подобно земным, они влияют на климат планеты.

Марс / © Noora Rashed Alsaeed / UAE Space Agency

Однако большинство сведений о марсианских облаках получено в полуденные часы, поэтому многое в их суточной динамике остается неизвестным. Недавно ученые проанализировали данные, собранные автоматической межпланетной станцией «Аль-Амаль» («Надежда»), космического агентства ОАЭ, чтобы получить полное представление о ночных облаках на Красной планете. Выяснилось, что на протяжении большей части марсианского года ночные облака в среднем толще дневных. Пики облачности приходятся, как правило, на раннее утро и вечер, а минимум — на полдень.

В холодное время года плотные облака часто образуются полосой вблизи экватора, достигая максимальной насыщенности сразу после восхода Солнца. Кроме того, в этот период вечерние облака формируются в более широком диапазоне низких широт, тогда как утром они преимущественно концентрируются над обширным вулканическим регионом Фарсида, простирающимся через экватор и соседние низкие широты. Эти результаты проливают свет на динамику марсианской атмосферы и помогут ученым уточнить ее вычислительные модели.