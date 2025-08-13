  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
13 августа, 08:52
Рейтинг: +1044
Посты: 2326

Зонд «Аль-Амаль» представил полную картину образования ночных облаков на Марсе

Несмотря на то что атмосфера Марса тоньше и суше земной, в ней тоже образуются облака из мельчайших кристаллов водяного льда. Подобно земным, они влияют на климат планеты. 

Сообщество
# Аль-Амаль
# космос
# Марс
# ОАЭ
Марс / © Noora Rashed Alsaeed / UAE Space Agency
Марс / © Noora Rashed Alsaeed / UAE Space Agency

Однако большинство сведений о марсианских облаках получено в полуденные часы, поэтому многое в их суточной динамике остается неизвестным. Недавно ученые проанализировали данные, собранные автоматической межпланетной станцией «Аль-Амаль» («Надежда»), космического агентства ОАЭ, чтобы получить полное представление о ночных облаках на Красной планете. Выяснилось, что на протяжении большей части марсианского года ночные облака в среднем толще дневных. Пики облачности приходятся, как правило, на раннее утро и вечер, а минимум — на полдень.

В холодное время года плотные облака часто образуются полосой вблизи экватора, достигая максимальной насыщенности сразу после восхода Солнца. Кроме того, в этот период вечерние облака формируются в более широком диапазоне низких широт, тогда как утром они преимущественно концентрируются над обширным вулканическим регионом Фарсида, простирающимся через экватор и соседние низкие широты. Эти результаты проливают свет на динамику марсианской атмосферы и помогут ученым уточнить ее вычислительные модели.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
13 Авг
750
Как зажигаются звезды?
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
13 Авг
Бесплатно
Взгляд на звезды
ИЦАЭ
Нижний Новгород
Лекция
14 Авг
Бесплатно
Современные возможности трехмерной биопечати
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
14 Авг
Бесплатно
Стадионы Москвы. От начала до Олимпиады-80
Центр Вознесенского
Москва
Лекция
15 Авг
1000
Пленники холода: ледяные мумии
Medio Modo
Москва
Экскурсия
15 Авг
Бесплатно
Археологические тайны: что хранит в себе земля
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
16 Авг
Бесплатно
Генетические бродяги: мобильные элементы в ДНК
Экспериментаниум
Москва
Лекция
17 Авг
600
Как выбрать лучший оффер и не уйти в монастырь
Центр «Архэ»
Онлайн
Экскурсия
17 Авг
Бесплатно
Тайны небесных светил
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
11 августа, 18:35
Денис Яковлев

Психологи нашли связь между заботой о других и пищевыми привычками

Американские ученые выявили неожиданную связь: дети, которые в раннем детстве любили помогать окружающим и отличались добросердечностью, спустя много лет придерживались более здоровых пищевых привычек.

Психология
# дети
# пищевые привычки
# подростки
# просоциальное поведение
11 августа, 12:05
Юлия Трепалина

Даже одна тренировка запустила выработку белков с противораковым действием

В эксперименте с женщинами, перенесшими рак груди, однократное занятие с силовой или высокоинтенсивной интервальной нагрузкой повысило в крови участниц уровень миокинов — особых белков, которые вырабатываются мышцами и способны подавлять раковые клетки.

Медицина
# борьба с раком
# рак груди
# рак молочной железы
# силовые нагрузки
# тренировки
# физическая активность
# физические упражнения
11 августа, 11:10
Александр Березин

План США разместить реактор на Луне создаст на ней зону американского влияния

По действующим соглашениям о космосе, размещенный на другом небесном теле ядерный реактор заставит другие страны «обходить его стороной», фактически делая соответствующий кусок территории контролируемым страной, которая этим реактором управляет. Хотя это не территориальные претензии земного типа, речь идет о достаточно эффективном механизме контроля, своего рода «сфере влияния» вне Земли. Особенно востребовано это будет в зоне размещения важных ресурсов.

Космонавтика
# NASA
# Китай
# космос
# Луна
# Марс
# США
# технологии
9 августа, 15:19
Любовь С.

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.

Астрономия
# астрофизик
# горизонт событий
# лазер
# Общая Теория Относительности Эйнштейна
# Скорость света
# Черные дыры
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Нейробиологи обнаружили, что мозг стареет медленнее, чем принято считать

    12 августа, 17:54

  2. В мозге кошек с деменцией обнаружили признаки болезни Альцгеймера

    12 августа, 16:57

  3. Сверхмассивную черную дыру «поймали» в момент пробуждения

    12 августа, 15:56

  4. Окситоцин оказался необходим не только для любви, но и для дружбы

    12 августа, 14:51
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Николай Цыгикало
4 минуты назад
А что передаст спутнику необходимый импульс для сведения с орбиты? Ведь только для низкоорбитальных спутников это несколько десятков метров в

Китай создал систему противоспутникового оружия под видом установки для уничтожения космического мусора

Конрад Грамов
8 минут назад
А., Вы правы, не книгу, а две статьи,- "Почему на самом деле была разгромлена советская авиация в начале войны?" и "Кулаки дробят пальцы: почему Красная

СМИ сообщили о новой программе SpaceX с участием Starship

Александр Березин
1 час назад
1, "Вот например вопрос: а почему скорость вращения вокруг оси была низкой?" А это вопрос? Вроде бы про то, что приливные силы тормозят вращение

Отсутствие лун у Венеры объяснили ее столкновением с другой планетой

Владимир Ярных Владимир Юрь...
1 час назад
Другая цивилизация сможет спокойно нам какую-нибудь посылку отправить в виде Чужой :) Хищника ,захват планеты и т.д или у них дела поважнее...

Конгрессмен призвал NASA отправить зонд в погоню за новым межзвездным объектом

1 2
10 часов назад
Обнадёживает!

Нейробиологи обнаружили, что мозг стареет медленнее, чем принято считать

Сергей Т
10 часов назад
Такие конкурсы нужны и важны, т. к. в реальности дикой природы всё меньше. И вспоминать о ней можно будет в том числе и по таким фото.

Объявлены победители конкурса Florida Wildlife Federation Photo Contest 2025

Сергей Т
11 часов назад
Такой себе виртуозный тонкий юмор. 😉

B-2 оставил на земле «смайлик» из воронок от бомб

Сергей Т
11 часов назад
Интересно, а каковы же причины переноса сроков?

Запуск российской станции «Луны-27» состоится позже запланированного

Сергей Т
11 часов назад
Не за горами времена, когда Starlink будет доступен напрямую на каждый смартфон.

SpaceX выполнила 100-й запуск в 2025 году, отправив на орбиту спутники конкурента

Михаил Духонин
11 часов назад
Владимир, Нет, это области по преимуществу антициклонов, расположенные на широтах, где господствуют нисходящие воздушные потоки. Воздух, нагретый

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Михаил Духонин
11 часов назад
Александр, Беда зелёных не в том, что они говорят о глобальном потеплении и о определяющей роли в нём человека, а в том, что их разговоры строго

Зубы динозавров рассказали, что их мир был вдвое продуктивнее нашего

1 2
12 часов назад
Что, опять мультиимпактная гипотеза? Но мультиимпактная гипотеза тоже в ранге гипотез ходит, не стоит так уж сильно на неё уповать. Вот например

Отсутствие лун у Венеры объяснили ее столкновением с другой планетой

Имя Фамилия
12 часов назад
Мораль сей басни такова: надеваем на себя побольше всяких колец, браслетов, бус, сережки вставляем во все места и будем вечно молодыми! :-) Пошел

Нейробиологи обнаружили, что мозг стареет медленнее, чем принято считать

Александр Березин
13 часов назад
1, ниоткуда. Причина отсутствия на Венере спутников другая (причем та же, что и у Меркурия -- низкая скорость вращения вокруг своей оси), просто

Отсутствие лун у Венеры объяснили ее столкновением с другой планетой

1 2
14 часов назад
А вот интересно, а откуда взялся сам ударник, он же должен быть на ретроградной орбите?

Отсутствие лун у Венеры объяснили ее столкновением с другой планетой

gotostereo .
14 часов назад
замечательно, черепашка топ, классика

Объявлены победители конкурса Florida Wildlife Federation Photo Contest 2025

Педро Зурита
17 часов назад
Vitalii, Вот, и я о том же. А ИИ может сделать даже фото того, чего и быть не может. Например, "поверхность" Юпитера. И people схавает

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

nemoXX
17 часов назад
Бамби решил выдать за свою, идею Breakthrough Starshot? Это зря! Затея нелепая - чистый пиар. Что может исследовать "зонд" весом в грамм, пролетая мимо Альфа

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Arkady Kolbenev
18 часов назад
Андрей, по-моему и вопроса нет. никто не отказывается. все полным ходом.

Больше половины студентов поверили антироссийской пропаганде

Алексей Заболотских
19 часов назад
А что они там возить собираются по 6 полосами и аж 4м железнодорожным путям? Там какие-то великие производства есть что ль? Или такой трафик

Италия построит самый длинный однопролетный подвесной мост в мире

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно