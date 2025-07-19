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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
19 июля, 11:40
Рейтинг: +408
Посты: 687

Зоолог впервые задокументировал метеоризм у ленивца

Годами ученые предполагали, что ленивцы не выпускают кишечные газы, полагая, что метан, вырабатываемый их медленной пищеварительной системой, просто всасывается в кровь и выдыхается через рот. Но теперь исследователям удалось сделать первую в истории видеозапись пускающего газы ленивца.

Сообщество
# биология
# животные
# зоология
Детеныш ленивца Гоффмана / © Andrés S. Bräutigam
Детеныш ленивца Гоффмана / © Andrés S. Bräutigam

На днях телеведущая Люси Кук и зоолог Андрес Бройтигам опубликовали в социальных сетях видеоролик, на котором детеныш ленивца Гоффмана (Choloepus hoffmanni) пускает газы в ведре с водой.

© luckycooke

Миф о том, что ленивцы не пускают газы, популяризировала книга биолога Дани Рабайотти и Ника Карузо «Does it Fart?: The Definitive Field Guide to Animal Flatulence» (2017). В своей работе исследователи утверждали, что ленивцы — единственные млекопитающие, которые не пускают газы.Стоит отметить, что их книга основана на тщательном исследовании и подкреплена научными источниками, которые были проверены. Однако видеоролик Кук и Бройтигам доказал обратное.  

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