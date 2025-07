Зоолог впервые задокументировал метеоризм у ленивца

Детеныш ленивца Гоффмана / © Andrés S. Bräutigam

На днях телеведущая Люси Кук и зоолог Андрес Бройтигам опубликовали в социальных сетях видеоролик, на котором детеныш ленивца Гоффмана (Choloepus hoffmanni) пускает газы в ведре с водой.

© luckycooke

Миф о том, что ленивцы не пускают газы, популяризировала книга биолога Дани Рабайотти и Ника Карузо «Does it Fart?: The Definitive Field Guide to Animal Flatulence» (2017). В своей работе исследователи утверждали, что ленивцы — единственные млекопитающие, которые не пускают газы.Стоит отметить, что их книга основана на тщательном исследовании и подкреплена научными источниками, которые были проверены. Однако видеоролик Кук и Бройтигам доказал обратное.