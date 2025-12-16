Уведомления
Кондиционеры снизили смертность стариков
Сильные отклонения температур от тех, к которым привык человек, вызывают гибель пяти миллионов человек в год. Но их почти никогда не диагностируют как смерть от температуры, потому что внешне все выглядит как обычный инфаркт или инсульт. Новая научная работа показала, что в местах, старающиеся компенсировать такие колебания, пожилые люди в жару умирают заметно реже и в итоге живут несколько дольше.
Непривычная для человека тепловая нагрузка заставляет его систему терморегуляции работать усиленно. Это может быть как полезным — например, ванны с температурой в сорок градусов используют как тренировку, снижающую смертность от сердечно-сосудистых заболеваний — так и вредным. Если человек долго не испытывал жары, а потом попал в нее не на ограниченное время горячей ванны, а на многие часы, у его сердца и сосудов не успевает сработать тренировочный эффект и он может умереть. Внешне это будет выглядеть как сходная смерть от холода: остановка сердца или инсульт с летальными последствиями. У врачей на сегодня нет эффективных средств, позволяющих отличить такую смерть от обычной, не спровоцированной температурой.
Исследователи из Канады изучили такую смертность на примере домов престарелых. Их отличительная особенность в стабильной температуре помещений, одинаковой для всех находящихся в нем. При проживании людей в отдельных домах и квартирах температура у них часто разная, что не позволяет выявить статистический рост частоты смертей от слишком низких или высоких температур. Научную работу об этом опубликовали в JAMA Internal Medicine.
Ученые охватили примерно 74 тысячи смертей обитателей домов престарелых за 2010–2023 годы. При этом в домах, где не было кондиционеров, смертность в периоды экстремальной жары возрастала на 11 процентов выше нормы (для того же месяца года, но без сильной жары). А там, где кондиционеры работали, рост смертности составил лишь три процента. То есть охлаждение домов престарелых кондиционерами снижало вероятность смерти во время сильной жары на семь процентов. Хотя эта цифра может показаться небольшой, в масштабе популяции она дает очень значительные отклонения по итоговой смертности.
Канада — далеко не самая жаркая страна в мире, поэтому, чтобы набрать статистику, авторы определили как экстремальную жару все периоды, когда тепловой индекс был равен или превышал 90 процентов (то есть рассматривали те 10 процентов дней, когда тепловой индекс был самым высоким). Под тепловым индексом они понимали ощущаемую температуру. То есть температуру в тени с поправкой на относительную влажность воздуха (чем она выше, тем сложнее неподготовленный человек переносит жару).
В норме как экстремальную жару определяют лишь пять процентов дней года с самым высоким тепловым индексом. Это значит, что для периода максимальной жары разница в смертности в домах с кондиционерами и без них может быть даже больше семи процентов.
Авторы отметили, что в домах где были кондиционеры, охваченные исследованием люди умирали в большем среднем возрасте — в среднем в 87,2 года. Там, где кондиционеров не было, средний возраст смерти был 86,8 года. Это значит, что жара не просто «забирала слабых», которые погибли бы и без нее, но и объективно укорачивала жизнь тех, кто мог бы прожить еще несколько месяцев даже несмотря на преклонный возраст. Смертность существенно поднималась в дни экстремальной жары и период до трех суток после ее окончания.
Как Naked Science уже писал, в мире температурные отклонения — ведущая внешняя причина смертности, от которой гибнет в десятки раз больше людей, чем от голода и войн вместе взятых, и в несколько раз больше людей, чем в ДТП. Однако из примерно пяти миллионов ежегодных жертв таких колебаний лишь полмиллиона приходится на жару, а остальные четыре с половиной миллиона в год — на низкие температуры (как только она падает ниже +15-20, начинается заметный рост смертности). В связи с этим было бы интересно узнать, как смертность отличается в домах с разным режимом отопления. К сожалению, на данный момент таких работ почти нет.
