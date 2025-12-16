  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
16 декабря, 14:16
Александр Березин
152

Кондиционеры снизили смертность стариков

❋ 4.4

Сильные отклонения температур от тех, к которым привык человек, вызывают гибель пяти миллионов человек в год. Но их почти никогда не диагностируют как смерть от температуры, потому что внешне все выглядит как обычный инфаркт или инсульт. Новая научная работа показала, что в местах, старающиеся компенсировать такие колебания, пожилые люди в жару умирают заметно реже и в итоге живут несколько дольше.

Медицина
# здоровье
# кондиционирование
# медицина
:Дом престарелых / © Yehyun Kim, ctmirror.org

Непривычная для человека тепловая нагрузка заставляет его систему терморегуляции работать усиленно. Это может быть как полезным — например, ванны с температурой в сорок градусов используют как тренировку, снижающую смертность от сердечно-сосудистых заболеваний — так и вредным. Если человек долго не испытывал жары, а потом попал в нее не на ограниченное время горячей ванны, а на многие часы, у его сердца и сосудов не успевает сработать тренировочный эффект и он может умереть. Внешне это будет выглядеть как сходная смерть от холода: остановка сердца или инсульт с летальными последствиями. У врачей на сегодня нет эффективных средств, позволяющих отличить такую смерть от обычной, не спровоцированной температурой. 

Исследователи из Канады изучили такую смертность на примере домов престарелых. Их отличительная особенность в стабильной температуре помещений, одинаковой для всех находящихся в нем. При проживании людей в отдельных домах и квартирах температура у них часто разная, что не позволяет выявить статистический рост частоты смертей от слишком низких или высоких температур. Научную работу об этом опубликовали в JAMA Internal Medicine.

Ученые охватили примерно 74 тысячи смертей обитателей домов престарелых за 2010–2023 годы. При этом в домах, где не было кондиционеров, смертность в периоды экстремальной жары возрастала на 11 процентов выше нормы (для того же месяца года, но без сильной жары). А там, где кондиционеры работали, рост смертности составил лишь три процента. То есть охлаждение домов престарелых кондиционерами снижало вероятность смерти во время сильной жары на семь процентов. Хотя эта цифра может показаться небольшой, в масштабе популяции она дает очень значительные отклонения по итоговой смертности.

Канада — далеко не самая жаркая страна в мире, поэтому, чтобы набрать статистику, авторы определили как экстремальную жару все периоды, когда тепловой индекс был равен или превышал 90 процентов (то есть рассматривали те 10 процентов дней, когда тепловой индекс был самым высоким). Под тепловым индексом они понимали ощущаемую температуру. То есть температуру в тени с поправкой на относительную влажность воздуха (чем она выше, тем сложнее неподготовленный человек переносит жару). 

В норме как экстремальную жару определяют лишь пять процентов дней года с самым высоким тепловым индексом. Это значит, что для периода максимальной жары разница в смертности в домах с кондиционерами и без них может быть даже больше семи процентов.

Авторы отметили, что в домах где были кондиционеры, охваченные исследованием люди умирали в большем среднем возрасте — в среднем в 87,2 года. Там, где кондиционеров не было, средний возраст смерти был 86,8 года. Это значит, что жара не просто «забирала слабых», которые погибли бы и без нее, но и объективно укорачивала жизнь тех, кто мог бы прожить еще несколько месяцев даже несмотря на преклонный возраст. Смертность существенно поднималась в дни экстремальной жары и период до трех суток после ее окончания. 

Как Naked Science уже писал, в мире температурные отклонения — ведущая внешняя причина смертности, от которой гибнет в десятки раз больше людей, чем от голода и войн вместе взятых, и в несколько раз больше людей, чем в ДТП. Однако из примерно пяти миллионов ежегодных жертв таких колебаний лишь полмиллиона приходится на жару, а остальные четыре с половиной миллиона в год — на низкие температуры (как только она падает ниже +15-20, начинается заметный рост смертности). В связи с этим было бы интересно узнать, как смертность отличается в домах с разным режимом отопления. К сожалению, на данный момент таких работ почти нет.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Медицина
# здоровье
# кондиционирование
# медицина
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
16 Дек
Бесплатно
Битва за Ржев и взятие Ржева
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
16 Дек
Бесплатно
Как сохранить и представить исторические источники?
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
16 Дек
1200
Ботаника антрополога
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
16 Дек
750
Особенности русской средневековой культуры
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
17 Дек
Бесплатно
Магия физики элементарных частиц
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
17 Дек
Бесплатно
Зажить, чтобы выжить
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
18 Дек
Бесплатно
Медицинские нейротехнологии
Нейрокампус
Москва
Лекция
18 Дек
1200
В космос по цене авиабилета
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
18 Дек
Бесплатно
Андрэ Дави — исследователь Нила
Библиотека иностранной литературы
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
15 декабря, 11:02
Игорь Байдов

Римские завоеватели подорвали здоровье британцев на несколько столетий

Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.

Археология
# бритты
# кельты
# патологии
# Рим
# Римская Британия
15 декабря, 18:04
Андрей Серегин

Медведи в Италии стали менее агрессивными из-за соседства с человеком

Человек столетиями охотился на самых недружелюбных медведей, считая их опасными хищниками. На примере апеннинских медведей ученые доказали, что соседство с людьми сделало этих животных менее враждебными на генетическом уровне.

Биология
# агрессия
# гены
# медведи
# популяция
15 декабря, 10:59
НИУ ВШЭ

Как приручить йод: ученые нашли новый метод защиты перовскитных солнечных батарей от разрушения

Ученые МИЭМ ВШЭ совместно с коллегами из Китая нашли способ повысить долговечность перовскитных солнечных батарей. Они решили проблему с утечкой йода из материала. Для этого в перовскит добавили молекулы четвертичного аммония, которые образуют прочную электростатическую пару с ионами йода и фиксируют их в кристалле. Теперь элементы сохраняют более 92% мощности после тысячи часов работы при 85 °C.

НИУ ВШЭ
# йод
# кристаллическая решетка
# материалы
# перовскитные солнечные батареи
# солнечная батарея
# технологии
15 декабря, 11:02
Игорь Байдов

Римские завоеватели подорвали здоровье британцев на несколько столетий

Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.

Археология
# бритты
# кельты
# патологии
# Рим
# Римская Британия
12 декабря, 13:48
Игорь Байдов

Морские биологи впервые зафиксировали совместную охоту косаток и дельфинов

У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.

Биология
# дельфины
# интеллект китообразных
# китообразные
# косатки
# морские виды
# морские животные
# охота
15 декабря, 18:04
Андрей Серегин

Медведи в Италии стали менее агрессивными из-за соседства с человеком

Человек столетиями охотился на самых недружелюбных медведей, считая их опасными хищниками. На примере апеннинских медведей ученые доказали, что соседство с людьми сделало этих животных менее враждебными на генетическом уровне.

Биология
# агрессия
# гены
# медведи
# популяция
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Кондиционеры снизили смертность стариков

    16 декабря, 14:16

  2. Скрытая асимметрия помогла вирусам прицельно стрелять геномом в клетку

    16 декабря, 13:56

  3. Самки насканских олуш научились изменять мужьям открыто и без генетических последствий

    16 декабря, 13:24

  4. Последний звездопад года: когда и как наблюдать метеорный поток Урсиды

    16 декабря, 13:03
Выбор редакции

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

12 декабря, 10:30

Последние комментарии

Николай Цыгикало
18 минут назад
Интересная система. Но скорость минимальная, всего М=5,76. Интересно, какая масса глайдера. Что он так далеко планирует. Да еще на пониженной ( это

Армия США раскрыла характеристики гиперзвукового оружия Dark Eagle

Иван Колупаев
1 час назад
Образцов, феодализм кончился в XV веке, а колониализм тогда лишь начинался. И закончился классический колониализм уже после 2-й мировой. Так что у

Инфографика: количество европейских колоний по странам (1450–2000)

Анатолий Корябкин
2 часа назад
Орешник

Фотограф запечатлел сразу две редкие формы верхнеатмосферных молний на одном снимке

Иван Колупаев
2 часа назад
Sergey, судя по карте в России чаще употребляют чай, чем кофе. Но автор позабыл пояснить такой очевидный факт. Возможно решил что и так понятно, а может

Где пьют чай, а где кофе? Карта мировых вкусов

Иван Колупаев
2 часа назад
Mantra, ситуацию когда во Вьетнаме пьют кофе, но и чай пьют тоже (и чай пьют больше), вы совершенно не допускаете? А именно это и означает цвет на карте -

Где пьют чай, а где кофе? Карта мировых вкусов

Sergey Ladozhsky
3 часа назад
Mantra, по аналогии: наркодельцы, как правило, дурь не потребляют, но охотно другим продают:-)

Где пьют чай, а где кофе? Карта мировых вкусов

Алексей Семёнов
4 часа назад
И вобще настало время штрафовать за мусор в космосе. А в плюсе будет тот кто построит мусороперерабатывающий завод. Солнечная энергия в огромном

Китай установил средства защиты на орбитальной станции

Виталий Давыдов
4 часа назад
Serjo, её запускают оттуда, потому что там стол давно готов. Союз 5 - это модернизированная ракета Зенит, чье производство было в том числе и на ЮЖмаше,

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

Алексей Семёнов
4 часа назад
Надо станции красить специальной краской. Которая в местах повреждения меняла бы цвет и растекалась трещинами. Тогда легче искать пробоины. Или

Китай установил средства защиты на орбитальной станции

Роман Тихоньких
5 часов назад
Мало информативная статья, зря время потратил.

Инфографика: количество европейских колоний по странам (1450–2000)

Александр Хасанов
5 часов назад
Образцов, можно узнать, кто вы - те, у кого неоколониализм ушел, а империализм остался? Термин неоколониализм подразумевает формальную

Инфографика: количество европейских колоний по странам (1450–2000)

Василий Еремеев
6 часов назад
Славные были времена. А сейчас Европа в унизительном, уничтоженном приложении.

Инфографика: количество европейских колоний по странам (1450–2000)

Образцов Тимофей
6 часов назад
Александр, нет никакого неоколониализма. Колониализм был международной системой феодальной эксплуатации. А сейчас в мире установилась

Инфографика: количество европейских колоний по странам (1450–2000)

Образцов Тимофей
6 часов назад
gotostereo, завидно? Пора русским примерить роль рабовладельцев?

Инфографика: количество европейских колоний по странам (1450–2000)

Mantra
7 часов назад
То есть, во Вьетнаме, стране-экспортере кофе, кофе не пьют?

Где пьют чай, а где кофе? Карта мировых вкусов

Mantra
7 часов назад
То есть, вы хотите сказать что во Вьетнаме, стране, где огромное количество кофеен, вц любом городе и поселении - не пьют кофе совсем? Кто проводил

Где пьют чай, а где кофе? Карта мировых вкусов

Dio Brando
7 часов назад
gotostereo, вас пойди пойми, то евреи виноваты, то американцы, то британцы.

Инфографика: количество европейских колоний по странам (1450–2000)

Paul Storn
8 часов назад
Ппц, статья ставит вопрос на который по факту не отвечает -_-

Как близко должно находиться Солнце к Земле, чтобы люди упали на небо? 

Егор Быковский
8 часов назад
Oleg, нет, "все. спасибо! это ответ на вопрос заглавия" - это был бы не ответ на вопрос в заглавии. Вопрос был о том, когда люди упадут на небо - ответ на

Как близко должно находиться Солнце к Земле, чтобы люди упали на небо? 

Кино Киноев
10 часов назад
Фаррух, а, да. "Если можно подставить слова «на протяжении», «во время», пишем «в течение» (Е); если «внутри» или «по», то «в течении» (И)"

Где пьют чай, а где кофе? Карта мировых вкусов

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно