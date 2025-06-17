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Армия США позвала лучших айтишников в новое технологическое подразделение

Несколько ведущих технических специалистов Кремниевой долины присоединились к армейскому резерву для работы в рамках недавно созданного подразделения 201 (Det. 201), которое должно ускорить применение технологии ИИ для военных целей.

Американские солдаты проводят совестные с роботами учения в Калифорнии / © U.S. Army

Ранее министр армии Дэн Дрисколл объявил о создании подразделения 201, которое начало привлекать руководителей IT-компаний к неполной занятости в качестве советников с целью модернизации вооруженных сил и ускорения программ, необходимых военным для того, чтобы сделать армию более смертоносной.

Технический директор Palantir Шьям Санкар, технический директор Meta* Эндрю Босворт, главный директор по продуктам OpenAI Кевин Уэйл и бывший руководитель исследований OpenAI Боб МакГрю недавно стали офицерами и советниками в подразделение 201.

Источники новых рекрутов вряд ли сильно удивляют. Руководители пришли из компаний, которые активно занимаются разработкой военных технологий.

Компания Palantir сотрудничает с армией США с 2008 года и в прошлом году выиграла контракт на сумму в 480 миллионов долларов для реализации армейского проекта Maven. Это попытка интегрировать ИИ во все аспекты ведения войны, позволяя программному обеспечению использовать разрозненные источники информации и координировать ответ.

OpenAI и Meta* также переориентировались на военные приложения. Например, OpenAI сотрудничает с Anduril в области систем противовоздушной обороны с искусственным интеллектом. Meta* работает с Anduril над инструментами ИИ для военных.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.