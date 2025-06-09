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Андрей Привалов
Андрей Привалов
59 минут назад
Рейтинг: +7
Посты: 27

Отец Илона Маска заявил, что не верит в идею межпланетных перелетов

Отец миллиардера Илона Маска рассказал, почему считает идею межпланетных перелетов людей неосуществимой. Своими мыслями инженер и бизнесмен Эррол Маск поделился, находясь в Москве, на Форуме будущего — 2050. 

Сообщество
# Илон Маск
# космос
# ракеты
# технологии
Транспортная система Starship, которую разрабатывает компания Илона Маска для межпланетных перелетов / © SpaceX
Транспортная система Starship, которую разрабатывает компания Илона Маска для межпланетных перелетов / © SpaceX

«Откровенно говоря, мой опыт яхтсмена, когда я пересек множество океанов в одиночку или с двумя-тремя людьми на маленькой лодке, где ты почти сходишь с ума, находясь вдали от суши неделями, а иногда и месяцами, привел к пониманию того, что если ты в космической ракете, месяцами путешествующей к другой планете или чему-то в этом роде. Это нереально. Это непрактично. Это глупо. И это не сработает. Вот мое мнение. Что нам нужно сделать, так это интенсивно изучать интенсивно изучать гравитацию», — заявил Маск-старший. Его слова передает корреспондент Naked Science с Форума будущего.

Таким образом, Эррол Маск раскритиковал самый амбициозный проект своего сына — создание транспортной системы Starship, которую компания SpaceX разрабатывает для межпланетных перелетов.

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Комментарии

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7 Комментариев
Вадим Корнев
Вадим Корнев
22 минуты назад
-
0
+
По факту опыт человечества говорит немного об обратном. Раньше корабли ходили черте куда годами. И не чего. как то справлялись.
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-
0
+
Вадим Корнев
Вадим Корнев
33 минуты назад
-
0
+
А разве пару Старшипов нельзя соединить и раскрутить? будет какая не какая гравитация. Где то я такую идею видел даже с расчетами.
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-
0
+
    Михаил Фурсов
    Михаил Фурсов
    10 минут назад
    -
    0
    +
    Вадим, 7 кораблей соединить в форму револьверного магазина и получится нехилая такая межпланетная станция с гравитацией и частичной защитой от радиации
    Ответить
    -
    0
    +
Roman Frolov
Roman Frolov
45 минут назад
-
0
+
Если бы г-н Эррол Маск озаботился изучением того, о чем говорит - о "гравитации", то понял бы, что в этом деле ничего не добиться. Я считаю, что нужны атомные ракеты, по типу тех, что разрабатывались в рамках проекта "Орион". Почему-то практически все популяризаторы в этой области предпочитают помалкивать об этой технологии. Можно прекрасно разгоняться на огромных кораблях (а значит, защищенных и многолюдных) до процентов скорости света.
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-
0
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    Вадим Корнев
    Вадим Корнев
    28 минут назад
    -
    0
    +
    Roman, думаю это очень сложно на текущем этапе. Но тут есть нюанс. Маск в принципе делает первый шаг. даже несколько сотен человек если будет на Марсе уже десятки компаний озаботятся созданием своих кораблей, совсем не обязательно таких же как Старшип. Да и государства точно не будут отставать. Поэтому создание таких атомных ракет всего лишь вопрос времени.
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      ещё комментарии
      Roman Frolov
      Roman Frolov
      1 секунда назад
      -
      0
      +
      Я думаю, проблема политическая, левачье будет против. Но таки да, если появится на Марсе худосочная колония, как придется с этим жить, и развиваться. Плюс, если прилетит и долбанет астероид, хотя бы типа тунгусского, но над мегаполисом, то придется озаботиться космическим флотом для защиты от таких угроз. С учетом того, что заранее и на большой дистанции все каменюки не обнаружить, то нужен быстрый маневренный корабль, чтобы реагировать, когда счет идет на дни.
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      -
      0
      +
Стасюк V
Стасюк V
50 минут назад
-
0
+
я тоже считаю, что до появления коммерческой технологии гибернации - лететь на другие планеты крайне сложно. слишком много запасов хавчика надо брать.
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Вадим Корнев
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Roman, думаю это очень сложно на текущем этапе. Но тут есть нюанс. Маск в принципе делает первый шаг. даже несколько сотен человек если будет на Марсе

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32 минуты назад
Добрый, "а второй уже грозился вывести Старшип из эксплуатации.." Вот только Маск этого никогда не делал.

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