Отец Илона Маска заявил, что не верит в идею межпланетных перелетов

Транспортная система Starship, которую разрабатывает компания Илона Маска для межпланетных перелетов / © SpaceX

«Откровенно говоря, мой опыт яхтсмена, когда я пересек множество океанов в одиночку или с двумя-тремя людьми на маленькой лодке, где ты почти сходишь с ума, находясь вдали от суши неделями, а иногда и месяцами, привел к пониманию того, что если ты в космической ракете, месяцами путешествующей к другой планете или чему-то в этом роде. Это нереально. Это непрактично. Это глупо. И это не сработает. Вот мое мнение. Что нам нужно сделать, так это интенсивно изучать интенсивно изучать гравитацию», — заявил Маск-старший. Его слова передает корреспондент Naked Science с Форума будущего.

Таким образом, Эррол Маск раскритиковал самый амбициозный проект своего сына — создание транспортной системы Starship, которую компания SpaceX разрабатывает для межпланетных перелетов.