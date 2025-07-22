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Инфографика: 50 самых самодостаточных стран

В инфографике ниже представлен рейтинг 50 стран, максимально приблизившихся к полной продовольственной независимости. Основные данные взяты из исследования, опубликованного в мае 2025 года в журнале Nature Food.

Инфографика: 50 самых самодостаточных стран / © Visualcapitalist

Специалисты сравнили национальное производство в семи ключевых категориях продуктов питания: фрукты, овощи, бобовые, продукты, содержащие крахмал, мясо, рыба и молочные продукты. Самодостаточность достигается при оценке в 100% по каждой категории: выше — означает экспортные возможности, ниже — потребности в импорте.

Согласно данным, Гайана — единственная страна, получившая высший балл по всем семи продовольственным группам. Плодородные равнины этой южноамериканской страны дают обильные урожаи риса и корнеплодов. Речной рыболовный промысел и пастбища обеспечивают производство мяса и рыбы в объемах, превышающих потребности 900 000 жителей.

Вьетнам и Китай, занявшие соответственно второе и третье места в рейтинге, способны обеспечить свое население по шести группам продуктов питания. Россия занимает 19-ю строчку рейтинга, во многом потому, что удовлетворяет внутренние потребности во фруктах лишь на 33%. Вообще, это характерно для всех стран Европы, которые испытывают трудности с самообеспечением фруктами и овощами, а в азиатских странах — проблемы с молочными продуктами.