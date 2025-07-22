Тяжелые металлы и канцерогены: почему вредно спать с плюшевым мишкой

Покупая игрушку мы обращаем внимание на ее внешний вид, функциональность и цену. Между тем, некачественные пластик, резина, текстиль и даже лакированное дерево могут выделять токсичные химические соединения, которые постепенно накапливаются в организме ребенка и могут провоцировать аллергии, астму, дерматиты, острые и хронические отравления. Ученая из Пермского Политеха рассказала, почему купаться с резиновыми уточками, лепить из пластилина и спать с плюшевым мишкой может быть опасно для здоровья, каких компонентов в составах детских игрушек стоит избегать и как выбрать безопасную игрушку для своего ребенка.

Резиновые уточки и пластиковые куклы: скрытые токсины

Некоторые пластмассовые, резиновые и надувные игрушки выделяют токсичные вещества в процессе эксплуатации и могут быть крайне опасны для здоровья. Например, если в составе есть фталаты, которые часто добавляют в поливинилхлорид (ПВХ) – пластик, чтобы сделать его мягким и гибким. Могут встречаться в некачественных плавающих игрушках для ванны, мягких гнущихся куклах, надувных мячах, детской бижутерии и даже в прорезывателях для зубов.

– Фталаты «обманывают» эндокринную систему, блокируя или имитируя естественные гормоны. Это особенно опасно во время беременности и первых лет жизни, когда закладываются все системы организма. В свою очередь нарушения в работе гормонов могут вызвать преждевременное половое созревание или наоборот недоразвитость половых органов, сказаться на общем развитии детей. Поэтому стоит обратить внимание на такие маркировки, как DEHP (диэтилгексилфталат), DBP (дибутилфталат), BBP (бензилбутилфталат), DINP (диизононилфталат), DIDP (диизодецилфталат), DNOP (динормалоктилфталат) – это обозначения токсичных пластификаторов, которых не должно быть в составе материала.

В целом лучше избегать использования игрушек из поливинилхлорида (PVC/ПВХ), так как этот материал может выделять еще и другие опасные соединения – бисфенол (BPA), полибромированные дифениловые эфиры (PBDE), тетрабромбисфенолА (TBBPA), которые могут стать причиной поражения нервной системы, аллергии, раздражения кожи и дыхательных путей у ребенка. Ряд вышеперечисленных веществ обладает канцерогенным потенциалом, – предупреждает ассистент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Евгения Гладких.

Многие негативные эффекты от контакта ребенка с игрушками из пластмассы и резины наступают не мгновенно, а с течением времени. Фталаты и другие токсичные соединения не выделяются из изделий в окружающую среду в больших объемах сразу. Но, при постоянном взаимодействии с вредным веществом, оно накапливается в организме, и происходит хроническое отравление, которое не менее опасно, чем острое.

– Однако, некоторые некачественные изделия могут выделять большое количество летучих органических соединений сразу, таких как (формальдегид, бензол). Такие материалы издают сильный резкий «химический» запах и даже могут вызвать головокружение от вдыхания вредных веществ при распаковке. Это сигнал об опасности, – объясняет ученый Пермского Политеха.

Состав игрушки не всегда может быть описан подробно, поэтому стоит обратить внимание на резкие неприятные запахи от материалов, которые в особенности могут усиливаться при нагревании (например, при контакте с горячей водой).

Милый резиновые уточки могут таить скрытую угрозу / © Emma Shappley, Unsplash

Но далеко не всегда токсичность игрушки можно определить по запаху. Например, тяжелые металлы (свинец, кадмий, ртуть), часто содержащиеся в ярких кислотных красках и материалах, его не имеют. Их можно распознать по характерному цвету и окрашиванию кожи при контакте. Также опасность выдает шелушение краски на поверхности изделия.

Ни цвета, ни запаха не имеют N-нитрозамины, что делает их скрытой угрозой в некачественных резиновых игрушках, пустышках и пластиковых изделиях (ПВХ). Они способны проникать в организм через кожу или при вдыхании, постепенно накапливаясь и повышая риск поражения печени, онкологических заболеваний.

– При выборе безопасных пластмассовых игрушек лучше отдавать предпочтение материалам, обозначенным как PP (полипропилен), PE (полиэтилен), ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол). На качество также укажет маркировка «BPA-free» – это значит, что в составе нет бисфенола А, опасного для эндокринной системы. Хорошей и безопасной альтернативой резиновым материалам станет натуральный каучук, если у ребенка нет на него аллергии), силикон и термопластичные эластомеры (TPE), – рассказывает эксперт.

Обращать внимание важно не только на состав, но и на качество изготовления. Микротрещины и плохая герметичность особенно плавающих игрушек приводит к скоплению внутри игрушки воды, создавая там идеальную среду для плесени.

– Споры микроскопических грибов при вдыхании вызывают респираторные заболевания, а при контакте с кожей – дерматит. Кроме того, в процессе жизнедеятельности грибы выделяют микотоксины – опасные вещества, которые могут стать причиной отравления, – объясняет Евгения Гладких.

«Безобидные» деревянные игрушки

Основной источник опасности в составе деревянных игрушек – пропитки и покрытия, такие как лаки, клеи, красители. Они могут содержать формальдегидные смолы – их добавляют для прочности и водостойкости; анилин и тяжелые металлы – для яркости цвета. Фенолформальдегидная смола со временем выделяет формальдегид – известный канцероген. Высвобождение вредных веществ из лакокрасочных покрытий, как правило, происходит медленно – это значит, что существует риск постоянного контакта с токсинами. Распознать опасность можно по резкому химическому запаху и неестественному блеску лака.

– Наиболее безопасны игрушки из необработанной древесины (без пропиток и красителей). Также существуют безопасные альтернативы лакокрасочным покрытиям – вместо них могут быть использованы натуральные масла или воск. В России обязательна сертификация деревянных игрушек для детей до 14 лет, и есть известные производители, предлагающие отечественные игрушки, соответствующие всем требованиям безопасности, – уточняет эксперт.

Плюшевый мишка с «начинкой»

В составе мягких текстильных игрушек может содержаться формальдегид, которым пропитывают ткань для несминаемости и устойчивости к загрязнениям, и антипирены – их добавляют, чтобы сделать материалы невоспламеняемыми. Оба этих компонента негативно влияют на организм и в ряде случаев могут раздражать кожу и слизистые, вызывать аллергию. Кроме того, в настоящее время существует опасение, что ряд пигментов, таких как азокрасители, которые производятся из нефти через сложные химические реакции, негативно влияют на внимание детей и могут вызывать гиперактивность.

– Если изделие выполнено из синтепона или поролона и присутствует маркировка «не поддерживает горение», это может указывать на наличие в составе антипирена. Также стоит избегать игрушек, изготовленных с применением большого количества клея, ярких цветов, в особенности, если они линяют. В таком случае возможно попадание красителя в организм ребенка, – советует Евгения Гладких.

В составе текстильной игрушки может и не быть вредных веществ – например, на это укажет маркировка «OEKO-TEX Standard 100». Кроме этого, например, существуют такие обозначения как «GOTS, OrganicCotton» – органический хлопок без пестицидов.

Опасное творчество: плата за мягкость пластилина

Обычный пластилин может содержать парафиновое масло и фталатные пластификаторы. Эти химические вещества добавляют, чтобы сделать его мягким и гибким.

– При контакте с кожей парафиновое масло вызывает сухость и раздражение кожи, а фталаты постепенно накапливаются в организме и в долгосрочной перспективе нарушают гормональный фон. Проглатывание небольшого куска пластилина может вызвать раздражение ЖКТ, тошноту, аллергическую реакцию на красители, а, если ребенок съест целый брусок, последствия могут быть более серьезными – кишечная непроходимость и отравление, – объясняет Евгения Гладких.

Помимо привычного пластилина существуют воздушный и шариковый. Их составы еще опаснее.

– В воздушном пластилине часто содержатся винилацетат, тетраборат натрия и мелкодисперсный тальк, опасные при вдыхании. Они оседают в легких и раздражают их, что может стать причиной астмы и бронхита. Шариковый пластилин при нагреве от тепла рук выделяет токсичный стирол, раздражающий слизистые и поражающий нервную систему, – комментирует Евгения Гладких.

Небезобидный пластилин / © Kelly Sikkema, unsplash.com

Вышеперечисленные компоненты производители добавляют, чтобы создать структуру пластилина, придать ему мягкость. Но можно обойтись и без них. Наиболее безопасным считается так называемый «съедобный» пластилин: в его состав входят мука или крахмал, поваренная соль, растительное масло и пищевые красители. Его можно купить в магазинах для творчества, заказать на маркетплейсах или просто сделать дома.

Кинетический песок кажется безобидным, но требует осторожности. Хотя его базовые компоненты (кварцевый песок и силиконовый полимер) считаются нетоксичными, в составе могут присутствовать антислеживающие добавки вроде фосфата кальция, опасные в больших дозах. Еще одна угроза — плесень, которая развивается в песке при неправильном хранении (во влажной среде). Безопасные альтернативы: домашний аналог из манки или крахмала (полностью нетоксичен); чистый кварцевый песок без добавок (но он менее пластичен).

Электронные развлечения с побочным эффектом

В платах электронных игрушек могут содержаться такие опасные для человека металлы как свинец (нейротоксичен), кадмий (канцероген), кроме этого, в корпусах микросхем могут содержаться антипирены, в изоляции проводки – фталаты. В подсветке и дисплеях электронных игрушек также могут использоваться опасные вещества – ртуть, оксид индия-олова. И, конечно же, химическую угрозу представляют аккумуляторы, которые при повреждении выделяют едкие и опасные вещества.

– Электронные устройства в любом случае несут определенную опасность из-за наличия в них аккумуляторов, батареек, дисплеев, однако если выбирать наиболее безопасную игрушку, стоит обратить внимание на сертификаты безопасности: RoHS (запрет свинца, ртути и кадмия, актуально для изделий из Евросоюза), CCC (обязательный сертификат безопасности для изделий из Китая). Также более безопасными будут игрушки без использования литий-ионных и никель-кадмиевых аккумуляторов – альтернативой им могут быть аккумуляторы на основе феррофосфата лития LiFePO 4, – объясняет эксперт.

Где еще таится опасность?

– Тщательно выбирать стоит светящиеся игрушки, в которых жидкость может содержать химические вещества, такие как дифенилоксалат, перекись водорода или токсичные соединения типа люминола, которые при контакте с кожей или слизистыми вызывают раздражение, аллергические реакции, а при проглатывании — ожоги пищевода и отравление. Наборы типа «юный химик» неопределенного состава – часто содержат неорганические соли, являющиеся аллергенами, например, соли никеля. Металлические игрушки неизвестного состава и детская бижутерия – могут содержать тяжелые металлы, – уточняет эксперт.

Как выбрать безопасную игрушку?

В первую очередь при покупке игрушки для ребенка нужно обращать внимание на состав и наличие сертификатов безопасности.

Сертификаты, гарантирующие безопасность:EN 71 (европейский стандарт), CEMarking (европейский стандарт), ASTMF963 (американский стандарт), ISO 8124 (международный стандарт), Oeko-TexStandard 100 (отсутствие тяжелых металлов, летучих органических веществ и пестицидов в текстильных игрушках), FSC (стандарт качества деревянных игрушек), GOTS (сертификация органического текстиля для мягких игрушек), CCC (обязательный стандарт для игрушек в Китае).

– В России безопасность игрушек регулируется техническим регламентом Таможенного союза. На безвредность укажут Сертификат соответствия ТР ТС, а также соответствие стандарту ГОСТ Р 53906-2010, – рассказывает Евгения Гладких.

Явными сигналами об опасности являются резкий «химический» запах и нестойкость покрытия (игрушка пачкает руки, краска смывается водой).

– На наличие опасных материалов могут указать маркировки PVC (ПВХ) или Vinyl (может быть обозначен цифрой «3» в треугольнике рециклинга), DEHP, DINP, DIDP и другие маркировки фталатов, BPA (бисфенол A), а также такие примечания, как «содержит свинец», «содержит ароматизаторы» без указания конкретного состава, «стирать отдельно» (указывает на нестойкие красители). Отсутствие каких-либо маркировок и информации о составе так же должно насторожить, – отмечает эксперт.

Наиболее безопасны игрушки из натуральных материалов – древесины без пропиток, либо покрытой натуральными маслами или воском, несинтетических тканей, а также безопасных пластиков (полипропилен, полиэтилен) и силикона.

Как утилизировать опасные игрушки?

– Их ни в коем случае нельзя сжигать и нежелательно выбрасывать в негерметичной таре или без нее, так как это может нанести вред здоровью окружающих и природе. В идеале – нужно, зная состав, сдать их на переработку.

В России есть организации, принимающие, например, ПВХ в том числе у частных лиц, также распространен отдельный сбор электронных отходов (батареек, аккумуляторов), – акцентирует внимание Евгения Гладких.

Особое внимание стоит уделить старым игрушкам, которые были произведены до ужесточения регулирования в 2010-х годах, так как в них чаще использовались токсичные материалы.

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ПНИПУ 1181 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.