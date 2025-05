Власти США могут запретить своим ученым публиковаться в самых престижных медицинских журналах

Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший / © AP Photo / Mark Schiefelbein

Министр заявил, что такие международные издания, как The Lancet, New England Journal of Medicine, JAMA «коррумпированы» и выполняют заказы фармацевтических компаний.

Взамен Кеннеди предложил Министерству выпускать собственные журналы.

Три издания, названные Кеннеди, публиковали оригинальные и рецензируемые исследования с момента их основания в 1800-х годах. Все они неизменно входят в число лучших медицинских журналов в мире и играют решающую роль в распространении научной информации среди миллионов людей по всему миру.

Только сайт JAMA посещают более 30 миллионов раз в год.