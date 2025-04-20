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Американские исследователи заявили об открытии нового цвета – olo
Группа исследователей из США во главе с профессором Реном Нг (Ren Ng) из Калифорнийского университета в Беркли заявила об открытии ранее невидимого цвета, получившего название olo. Цвет был зафиксирован в ходе эксперимента с лазерной стимуляцией сетчатки глаза. Результаты опубликованы в журнале Science Advances.
Суть эксперимента заключалась в том, чтобы с помощью устройства Oz избирательно стимулировать только M-клетки сетчатки — фоторецепторы, чувствительные к зелёному свету. При обычных условиях они активируются вместе с другими колбочками, поэтому olo невозможно увидеть в реальной жизни без специальной технологии.
По словам профессора Нг, цвет оказался настолько насыщенным, что не имеет аналогов в природе. Он сравнил эффект с тем, как если бы человек всю жизнь видел только бледно-розовые оттенки, а потом впервые увидел ярко-красный.
Каждый участник эксперимента (всего их было пятеро) подбирал оттенок на цветовой шкале, максимально близкий к увиденному olo. Получившийся цвет напоминал бирюзовый, но с большей глубиной и интенсивностью.
Некоторые учёные, в частности профессор Джон Барбур (John Barbur) из Университета Лондона, считают, что открытие olo может быть вопросом интерпретации. Однако сама возможность избирательной стимуляции зрительных рецепторов открывает перспективы в изучении зрения и в работе с цветовыми нарушениями.
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