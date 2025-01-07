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В Китае реконструировали лица гоминидов, живших миллион лет назад

Недавно китайский музей выставил на всеобщее обозрение реконструированные лица двух людей, живших примерно миллион лет назад.

Реконструированные лица «Юньсяньского человека № 1» (слева) и «Юньсяньского человека № 2» (справа) / © China Media Group

Две окаменелости возрастом около 800 000 до 1,1 миллиона лет обнаружили в 1989 и 1990 годах в провинции Хубэй. В 1994-м палеоантрополог Цзя Ланьпо назвал окаменелости юньсяньским человеком — в честь места, где их нашли.

Анализ показал, что черепа принадлежат самцу и самке юньсяньского человека, которые умерли в возрасте от 25 до 45 лет.

Окаменелые черепа «Юньсяньского человека № 1» (слева) и «Юньсяньского человека № 2» (справа) / © China Media Group

Недавно исследователи из Музея провинции Хубэй, Университета Шаньси, Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук, Уханьского университета и Пекинского объединенного университета реконструировали лица ископаемых гоминидов с помощью различных методов моделирования.