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В России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернета

Инженеры российской компании «Стратолинк» приступили к созданию двух беспилотных летательных аппаратов самолетного типа — демонстраторов технологии, которые смогут предоставить услуги связи и интернета на удаленных от больших городов и развитой инфраструктуры объектах.

Концепт стратосферного беспилотника компании «Стратолинк» / © Николас Оксман

Беспилотники смогут подниматься на высоту примерно 18-25 километров и барражировать над заданным районом в течение месяца и больше, предоставляя услуги связи населению.

Концепт стратосферного беспилотника компании «Стратолинк» / © Николас Оксман

Аппарат компании «Стратолинк» представляет собой беспилотник самолетного типа с размахом крыла 40 метров, который сможет нести полезную нагрузку до 40 килограммов. Он будет оснащен четырьмя электрическими двигателями, которые используют солнечную энергию. На верхней поверхности крыла установлены солнечные батареи, за счет которых беспилотник в полете будет днем запасать энергию, а ночью расходовать.

Предполагается, что опытная эксплуатация изделий начнется в конце 2025 — начале 2026 года.