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Кто-то переместил старейший спутник Великобритании

В космосе переместился старейший спутник Великобритании Skynet-1A. Похоже, пока нет никаких точных данных о том, кто, когда и почему это сделал.

Военный спутник связи Skynet-1A / © Getty Images

Запущенный в 1969 году, всего через несколько месяцев после того, как люди впервые оказались на Луне, спутник Skynet-1A находился над восточным побережьем Африки для передачи сообщений британским войскам в Сингапуре (их вывели оттуда только в 1970-х).

Когда спустя несколько лет спутник прекратил работу, естественный «дрейф» вокруг планеты должен был сместить аппарат на восток, чтобы он оказался над Индийским океаном. Но сейчас Skynet-1A массой полтонны располагается на высоте 36 000 километров над Северной Америкой.

Неизвестно, кто, когда и зачем переместил этот спутник, было ли это результатом сознательного маневрирования или каких-то необычных естественных механизмов. Дело в том, что Skynet-1A стал был первым военным спутником на геостационарной орбите, и в норме спутники на геостационарной орбите «висят» напротив одной и той же части Земли, а не перемещаются относительно ее поверхности.

По словам консультанта по космосу доктора Стюарта Ивса, в архивных записях ему не удалось найти никаких подсказок о перемещении аппарата по окончании срока службы.

Теперь Skynet-1A привлек к себе внимание экспертов, потому что начал представлять угрозу для других орбитальных аппаратов, так как он регулярно сближается с действующими спутниками и есть значительный риск их столкновения.