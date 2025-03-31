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43 минуты назад
Мария Азарова
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Научная фантастика усилила чувство общности со всем человечеством

4.3

Могут ли истории о далеких галактиках и технологиях будущего объединить человечество? Согласно новому исследованию ученых из Китая, научная фантастика, вызывающая чувство благоговения, усиливает ощущение глобальной взаимосвязи между людьми.

Sci-Fi
# кино
# литература
# научная фанстастика
Космическая одиссея 2001 года
Кадр из «Космической одиссеи 2001 года» — научно-фантастического фильма Стэнли Кубрика 1968 года, ставшего вехой в развитии кинофантастики и мирового кинематографа / © дистрибьюторы: Metro-Goldwyn-Mayer, Turner Entertainment и Warner Bros. Home Entertainment

Китайские ученые из университетов Сучжоу и Цинхуа продолжили серию исследований о влиянии научной фантастики — фильмов, литературных произведений и прочего — на психологию человека. Авторы прошлых научных работ фокусировались на конкретных сюжетах или эмоциональных приемах, но на этот раз специалисты поставили более амбициозную задачу. Их интересовало, может ли целый жанр систематически влиять на социальные установки через сложные эмоциональные переживания, выходящие за рамки простых моральных уроков. Статья опубликована в журнале Communication Research.

В центре внимания ученых оказалась концепция под названием IWAH — «идентификация со всем человечеством», предполагающая связь каждого из нас с людьми по всему миру вне зависимости от национальных или культурных границ. Подобное мировоззрение коррелирует с просоциальным поведением — готовностью помогать международным организациям, делать пожертвования, поддерживать беженцев или заботиться об экологии.

На этот раз исследователи провели серию из трех экспериментов с участием более чем двух тысяч добровольцев. В первом 1060 взрослым жителям Китая предложили вспомнить эмоции, вызванные 12 киножанрами — от научной фантастики до романтических комедий, мелодрам и документальных фильмов. Как выяснилось, именно научная фантастика чаще всего пробуждала чувство благоговения, значительно опережая в этом другие жанры.

Затем ученые решили узнать, может ли благоговение объяснить, как научная фантастика влияет на идентификацию себя со всем человечеством. Участников второго эксперимента (713 человек) просили прочитать различные тексты: нейтральные, без какого-либо повествования; научно-фантастические рассказы (например, о том, как люди спасаются от астероида); реалистичные истории.

Участники, читающие научную фантастику, демонстрировали более выраженное чувство принадлежности к человечеству. Причем именно благоговение оставалось наиболее последовательным эмоциональным путем, связывающим научную фантастику с IWAH. Наконец, в третьем эксперименте с участием 543 студентов, продолжавшемся два месяца, подтвердили долгосрочный эффект научной фантастики. Регулярное увлечение ею повышало частоту, с которой добровольцы испытывали связь с остальным человечеством через благоговение.


Научная фантастика — жанр литературы, кино и искусства, в котором авторы исследуют влияние технологий, науки и будущего на человечество. В отличие от фэнтези, где важны магия, сказки или мифы, в научной фантастике обычно соблюдают законы физики, а сюжеты строят на гипотезах и научных концепциях. Основные темы жанра: космические путешествия и колонизация планет; искусственный интеллект и роботы; альтернативная история и параллельные миры; генетика и биоинженерия, виртуальная реальность и киберпространство.

Кроме того, исследователи обнаружили обратную связь: испытуемые, которые уже идентифицировали себя с другими людьми, стремились получать больше научно-фантастического контента в следующем месяце. Из этого ученые предположили, что люди, жаждущие единения с остальными, могут тяготеть к определенному жанру.

Однако новое исследование имело некоторые ограничения. Во-первых, авторы статьи анализировали воспоминания участников о ранее просмотренных фильмах, то есть они могли быть сформированы общими впечатлениями от жанра, а не конкретного произведения. Во-вторых, участники читали короткие рассказы вместо полноценных произведений, что повлияло бы на силу эмоций. Наконец, все добровольцы были жителями КНР, поэтому в будущем выводы придется перепроверить с носителями других культур.

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Sci-Fi
# кино
# литература
# научная фанстастика
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43 минуты назад
Мария Азарова

Научная фантастика усилила чувство общности со всем человечеством

Могут ли истории о далеких галактиках и технологиях будущего объединить человечество? Согласно новому исследованию ученых из Китая, научная фантастика, вызывающая чувство благоговения, усиливает ощущение глобальной взаимосвязи между людьми.

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Комментарии

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1 Комментарий
Дождиков Антон
Дождиков Антон
2 минуты назад
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0
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Выборка, конечно, не очень хорошая. Но интерес к НФ в обществе, особенно к жетской, твердой и хардовой - кореллирует с научно-техническим прогрессом и экономическим процветанием. Китай 00 и 20-ых, как США 50-ых или СССР 60-ых.
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Дождиков Антон
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Sergey Sibirian
2 часа назад
А.С.В, тут национальность не при чём. Или вы думаете печать в паспорте как-то влияет на человеческое сознание? Я бы этот вопрос в другом месте и не

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Sergey Sibirian
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Sergey Sibirian
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Hye, то биш Xyu по русски, шоб ты был здоров! Иш как ты расплевался ядом... 😁 Молодец! Раз столько эмоций, значит есть за что! И чтобы ты там не вякал:

Китай запустит в эксплуатацию первую в мире термоядерную электростанцию к 2030 году

Igor Brojusco
2 часа назад
Это может быть из-за оружия которое применили Силбетовцы 12.5 тысяч лет назад. Тогда нападение произошло на Марс, Венеру и Землю. Чего там гадать?

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Слава Бобровский
5 часов назад
Про кувшинки, 48 дней, я увидел почему то 48 часов. Ох уж эти 5 центов и 5 минут. У меня кувшинки за 1н день заполняют озеро на половину. А на первый день

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Aleksei Drokin
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1 2
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Иван Колупаев
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Все же неправильно предупреждать что в вопросах есть подвох. Может куда больше бы народу ответило бы "интуитивно", а если еще и время ограничить...

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