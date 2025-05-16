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Ученые выяснили, почему некоторые семьи выбрали жизнь без автомобиля
В современном мире многие считают личный автотранспорт необходимостью. Однако отдельные семьи сознательно выбирают жизнь без автомобиля, причем делают это не из финансовых или экологических соображений, как можно было бы ожидать, выяснили израильские ученые.
Статью о неочевидных мотивах, которые побудили почти три десятка семей со средним уровнем достатка из Иерусалима и Тель-Авива отказаться от собственной машины, опубликовал Journal of Transport Geography. Исследование провели специалисты Еврейского университета в Иерусалиме — крупнейшего научного и учебного центра Израиля.
С помощью интервью ученые выяснили, что решение не иметь своего авто люди приняли вовсе не потому, что их семьям не хватало для этого средств или по причине беспокойства о состоянии окружающей среды. Хотя из-за отсутствия личной машины могут возникать определенные неудобства, у такого образа жизни есть много преимуществ, которыми и руководствовались участники опросов.
В частности, респонденты отмечали, что их выбор связан со стремлением приучить детей к большей самостоятельности, привить им более выраженное чувство принадлежности к обществу и вести более здоровый образ жизни. Также люди признавались, что их страшат езда за рулем и дополнительная ответственность за автомобиль.
Исследование позволило выявить, какие стратегии помогают семьям вести комфортную жизнь даже при отсутствии своей машины. В списке оказались проживание в удобных районах с развитой инфраструктурой в пешей доступности, использование такси либо арендованных автомобилей, когда это требуется, выстраивание распорядка жизни таким образом, чтобы снизить необходимость незапланированных перемещений на дальние расстояния.
Пример израильских семей говорит о том, что отказ от собственного авто — не жертва, а осознанный выбор, основанный на предпочтениях людей. По мнению авторов исследования, этот опыт ценен, поскольку помогает понять, какие меры способны снизить зависимость современного общества от личного автотранспорта. Последний считается главным источником загрязнения воздуха в мегаполисах. Ученые призвали внедрять политику, направленную на повышение удобства жизни без своего автомобиля, чтобы популяризировать такой подход.
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