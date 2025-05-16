  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
3 часа назад
Юлия Трепалина
2
290

Ученые выяснили, почему некоторые семьи выбрали жизнь без автомобиля

4.3

В современном мире многие считают личный автотранспорт необходимостью. Однако отдельные семьи сознательно выбирают жизнь без автомобиля, причем делают это не из финансовых или экологических соображений, как можно было бы ожидать, выяснили израильские ученые.

Психология
# автомобиль
# автотранспорт
# Израиль
# образ жизни
# семья
семья без машины
© Kate Bezzubets, unsplash.com

Статью о неочевидных мотивах, которые побудили почти три десятка семей со средним уровнем достатка из Иерусалима и Тель-Авива отказаться от собственной машины, опубликовал Journal of Transport Geography. Исследование провели специалисты Еврейского университета в Иерусалиме — крупнейшего научного и учебного центра Израиля.

С помощью интервью ученые выяснили, что решение не иметь своего авто люди приняли вовсе не потому, что их семьям не хватало для этого средств или по причине беспокойства о состоянии окружающей среды. Хотя из-за отсутствия личной машины могут возникать определенные неудобства, у такого образа жизни есть много преимуществ, которыми и руководствовались участники опросов.

В частности, респонденты отмечали, что их выбор связан со стремлением приучить детей к большей самостоятельности, привить им более выраженное чувство принадлежности к обществу и вести более здоровый образ жизни. Также люди признавались, что их страшат езда за рулем и дополнительная ответственность за автомобиль.

Исследование позволило выявить, какие стратегии помогают семьям вести комфортную жизнь даже при отсутствии своей машины. В списке оказались проживание в удобных районах с развитой инфраструктурой в пешей доступности, использование такси либо арендованных автомобилей, когда это требуется, выстраивание распорядка жизни таким образом, чтобы снизить необходимость незапланированных перемещений на дальние расстояния.

Пример израильских семей говорит о том, что отказ от собственного авто — не жертва, а осознанный выбор, основанный на предпочтениях людей. По мнению авторов исследования, этот опыт ценен, поскольку помогает понять, какие меры способны снизить зависимость современного общества от личного автотранспорта. Последний считается главным источником загрязнения воздуха в мегаполисах. Ученые призвали внедрять политику, направленную на повышение удобства жизни без своего автомобиля, чтобы популяризировать такой подход.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Психология
# автомобиль
# автотранспорт
# Израиль
# образ жизни
# семья
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
17 Май
Бесплатно
Индустриальный Кузбасс
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
17 Май
Бесплатно
Шифровки со станции
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
17 Май
Бесплатно
Что ясно про неясыть?
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
17 Май
Бесплатно
Механические головоломки
Экспериментаниум
Москва
Лекция
17 Май
1200
Как работает ракета-носитель
Medio Modo
Москва
Лекция
18 Май
Бесплатно
Смерть в XXI веке: что будет, если науке удастся «хакнуть» старость?
ВДНХ
Москва
Лекция
18 Май
Бесплатно
Моделирование космоса на Земле — психологические исследования
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
18 Май
500
Петербург глазами геолога: как и чем строился город?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Форум
19 Май
Бесплатно
Большая химия большой страны
РХТУ им. Д.И. Менделеева
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 20:59
Татьяна

Миллионы новых генетических вариантов обнаружили у населения Бразилии

В Бразилии проживает более 200 миллионов человек, немалую долю которых занимают потомки иммигрантов. Колонизация с XV по XX века считается самым масштабным переселением народов в истории. Порядка пяти миллионов человек переселились туда из Европы. Столько же насильно переместили с Африканского континента. Сегодня бразильцы — это наиболее генетически разнородная нация, и одна из самых малоизученных. Поэтому неудивительно, что новая работа по результатам полногеномного анализа населения принесла целый ряд открытий.

Антропология
# африканцы
# Бразилия
# генетика
# коренные американцы
# происхождение
Вчера, 14:40
Николай Цыгикало

Первый пуск сверхтяжелой «Энергии»: как это было 38 лет назад глазами участника

Сегодня исполнилось 38 лет с момента первого летного испытания последнего советского космического гиганта — сверхтяжелой ракеты-носителя «Энергия». Ее запустили 15 мая 1987 года. Технически успешный проект дошел до полностью рабочего изделия, безупречно выполнившего два испытательных полета. Но так и не дошел до летной эксплуатации по причинам, от него уже не зависевшим. А запуск ракеты прошел тогда безупречно, хотя и не без особенностей — и одним из участников этих испытаний был автор Naked Science. Но обо всем по порядку.

Космонавтика
# «Буран»
# запуск
# космическая
# ракета-носитель
# сверхтяжелая
# энергия
Выбор редакции
Вчера, 12:57
Юлия Трепалина

Мужчины с «синдромом разбитого сердца» умирали вдвое чаще женщин

После тяжелого эмоционального потрясения, например развода или потери близкого человека, у некоторых людей может возникать кардиомиопатия такоцубо, также известная как стрессовая кардиомиопатия, или «синдромом разбитого сердца». Хотя это состояние, напоминающее симптомами сердечный приступ, чаще встречается у женщин, новое исследование показало, что для мужчин оно вдвое смертоноснее.

Медицина
# кардиология
# мужчины и женщины
# сердечно-сосудистые болезни
# сердце
# синдром разбитого сердца
# смертность
# стресс
11 мая
Редакция Naked Science

Футуристический дизайн техники от Мохаммада Х. Аттарана — художника из Великобритании

Мохаммад Х. Аттаран (Mohammad H. Attaran) — концепт-дизайнер и цифровой художник, работающий в Великобритании. В своих проектах он сочетает эстетику научной фантастики с элементами, вдохновлёнными природой, особенно анатомией насекомых. Его машины, мехи и транспортные средства выглядят одновременно инопланетно и инженерно достоверно. Ну или почти.

Sci-Fi
# 3D-дизайн
# Mohammad H. Attaran
# биомеханика
# Великобритания
# концепт-арт
# концепт-дизайнер
# научная фантастика
# футуристический транспорт
# цифровая иллюстрация
# цифровое искусство
Позавчера, 11:02
ФизТех

Физики разработали новый метод «скручивания» пространства-времени

Ученые из МФТИ и МГУ провели важное исследование фундаментальных законов природы, значительно расширив возможности одного из самых перспективных инструментов для исследования М-теории — гипотетической «теории всего». Они обобщили математический метод, известный как три-векторные деформации, на полные, без каких-либо упрощений, уравнения 11-мерной супергравитации в рамках исключительной теории поля. Результатом стали явные «рецепты» того, как можно систематически изменять (или «деформировать») геометрию и поля любого известного 11-мерного пространства-времени, чтобы получить новые, ранее неизвестные решения, подчиняющиеся тем же элегантным алгебраическим условиям, что и в более простых случаях.

ФизТех
# векторы Киллинга
# измерения
# М-теория
# пространство-время
# теория всего
Вчера, 14:40
Николай Цыгикало

Первый пуск сверхтяжелой «Энергии»: как это было 38 лет назад глазами участника

Сегодня исполнилось 38 лет с момента первого летного испытания последнего советского космического гиганта — сверхтяжелой ракеты-носителя «Энергия». Ее запустили 15 мая 1987 года. Технически успешный проект дошел до полностью рабочего изделия, безупречно выполнившего два испытательных полета. Но так и не дошел до летной эксплуатации по причинам, от него уже не зависевшим. А запуск ракеты прошел тогда безупречно, хотя и не без особенностей — и одним из участников этих испытаний был автор Naked Science. Но обо всем по порядку.

Космонавтика
# «Буран»
# запуск
# космическая
# ракета-носитель
# сверхтяжелая
# энергия
Выбор редакции
6 мая
Редакция Naked Science

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.

FAQ
# New Shepard
# космос
# мифы
# США
Выбор редакции
6 мая
Березин Александр

Сломать сеть за 15 секунд: что вызвало блэкаут в Испании

Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?

С точки зрения науки
# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
# энергетика
Выбор редакции
2 мая
Unitsky String Technologies Inc.

Способен конкурировать с авиацией: белорусские инженеры разработали сверхскоростной рельсовый беспилотник

Инженеры компании UST Inc. разработали передовой рельсовый беспилотник, способный передвигаться на скорости до 500 километров в час. Юнибус U5-75304 предназначен для перевозки пассажиров и может в перспективе заменить среднемагистральную авиацию. Давайте узнаем, как конструктивные особенности обеспечивают продолжительное движение на больших скоростях, комфорт и безопасность пассажирам.

Unitsky String Technologies Inc.
# каркас
# подвеска
# рельсовый беспилотник
# сверхскоростной беспилотник
# струнный рельс
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
2 Комментария
Игорь Кузин
Игорь Кузин
6 минут назад
-
0
+
По-моему и без исследований понятно, что если до работы пятнадцать минут пешком, вокруг куча магазинов и прочей инфраструктуры, дачи нет, рыбалкой не увлекаешься - то и машина не особо нужна.
Ответить
-
0
+
Стасюк V
Стасюк V
1 час назад
-
0
+
для меня террорист - не тот кто взрывает бомбы, а тот кто пользуется личным автомобилем и авиатранспортом. ведь бомба вредит лишь нескольким жертвам, а выбросы двигателей уничтожают саму среду обитания всех животных на планете.
Ответить
-
0
+

Последние новости:

  1. Ученые выяснили, почему некоторые семьи выбрали жизнь без автомобиля

    3 часа назад

  2. Копия Пояса Койпера подтвердила существование воды в других системах

    5 часов назад

  3. Умение «выключаться» из работы снизило шансы на повышение

    7 часов назад

  4. Археологи показали особую роль Гонур-депе в развитии загадочной исчезнувшей цивилизации

    8 часов назад
Выбор редакции

Первый пуск сверхтяжелой «Энергии»: как это было 38 лет назад глазами участника

Вчера, 14:40

Последние комментарии

Игорь Кузин
6 минут назад
По-моему и без исследований понятно, что если до работы пятнадцать минут пешком, вокруг куча магазинов и прочей инфраструктуры, дачи нет, рыбалкой

Ученые выяснили, почему некоторые семьи выбрали жизнь без автомобиля

Kirill Mikhaylin
19 минут назад
Александр, в смысле "и?"? Это ж торжество инженерной мысли - девайс находится на рекордном расстоянии, а с ним не просто обмениваются телеметрией а

Самый далекий космический аппарат запустил двигатели, которые не работали более 20 лет

Стасюк V
1 час назад
для меня террорист - не тот кто взрывает бомбы, а тот кто пользуется личным автомобилем и авиатранспортом. ведь бомба вредит лишь нескольким

Ученые выяснили, почему некоторые семьи выбрали жизнь без автомобиля

Katty Cat
2 часа назад
И сколько времени будет идти сигнал(команда на включение двигателей) на вояджер?

Самый далекий космический аппарат запустил двигатели, которые не работали более 20 лет

Ve Vo
2 часа назад
Круто

Китайский микродрон установил новый мировой рекорд скорости

Ceban Victor
3 часа назад
Будущее войны

Компания Маска показала новейшую автономную тоннелепроходческую машину Prufrock 5

Ben Stokes
4 часа назад
That "last selfies on Earth" prompt really shows how powerful and eerie AI can be. It reminds me of how creative tools like CapCut are evolving too—while it's not generating post-apocalyptic scenes, it does let you easily edit videos with effects, music, and overlays

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Иван Колупаев
4 часа назад
Dmitriy, технология РД-120 если верить некоторым экспертам была полностью утрачена, но вроде бы и не совсем. На основе РД-170 спроектирован РД-180. Сколько

Первый пуск сверхтяжелой «Энергии»: как это было 38 лет назад глазами участника

Иван Колупаев
4 часа назад
Rus, ну чел же сказал "загуглил" РИТЭГ конечно ни при чем просто копипастой захватилось ))) вот ссылка на подробный мануал. Там сказано примерно то же

Самый далекий космический аппарат запустил двигатели, которые не работали более 20 лет

Rus K
4 часа назад
Alexander, тогда получается это не двигатели а источники питания.

Самый далекий космический аппарат запустил двигатели, которые не работали более 20 лет

Serguei Chmakov
5 часов назад
... a предыдущие работы - в JHEP и Phys.Rev. D

Физики разработали новый метод «скручивания» пространства-времени

+ + + + + | + + + + +
5 часов назад
Да, оказывается такое возможно - никогда не увлекался подобным кубиком https://forum.mista.ru/topic/884617

Робот установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика 

Serguei Chmakov
6 часов назад
Вообще-то, "это" опубликовано в "European Physical Journal C". Где надо, чтобы было "официально"?

Физики разработали новый метод «скручивания» пространства-времени

Dmitriy Dorian
6 часов назад
Евгений, не могли бы вы уточнить, что именно было в том "технологическом заделе", и что используется до сих пор?

Первый пуск сверхтяжелой «Энергии»: как это было 38 лет назад глазами участника

Андрей Владимирович
7 часов назад
Пётр, прошу прощения за долгий ответ. Тут не о солнечных панелях идёт реч, их тут нет. В этом проекте просто зеркала.

В США закроют крупнейшую солнечную электростанцию

Андрей Владимирович
7 часов назад
Jeff, нет. Это ошибка перевода. Спутника два, значит что один закрывает объектив другой, на изображении ведь продемонстрировано. Они изучают корону

Космические спутники для создания искусственных затмений продемонстрировали сверхточное полетное построение на орбите

Андрей Анцышкин
7 часов назад
Андрей, и охлаждают азотом

Робот установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика 

Андрей Анцышкин
7 часов назад
Sergey, сколько уходит времени на 1 поворот ❔😯 это огонь ❗

Робот установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика 

Павел Моисеев
9 часов назад
Георгий, глупо говорить о практичности, в проекте который делается просто для пафоса. Нет способа жить в пустыне помимо огромной зеркальной стены

Горизонтальный небоскреб «Зеркальная линия» повлияет на природу, заявил климатолог

Nikolai Zhiltsov
9 часов назад
Сергей, дронов нет, есть ракеты. Хотя, по сути это те же дроны, только летают в один конец.

Stratolaunch впервые опубликовала видео гиперзвукового полета Talon-A2

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно