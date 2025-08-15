Актинии прокатились на боку по океанскому дну

Австралийские океанологи погрузились на шесть километров на дно желоба Нова-Кантон и стали свидетелями необычного передвижения глубоководных актиний. Стиль жизни этих животных за некоторыми исключениями совершенно пассивный. Но в этот раз особи неустановленных видов приняли горизонтальное положение и катились по гладкому дну. Интересно, что когда исследовательский аппарат подплыл поближе, актинии замерли.

Исследовательское судно «Дагон», ходящее под флагом Маршалловых Островов, весной 2024 года прибыло в акваторию Республики Кирибати, к тихоокеанскому архипелагу Феникс. Группа австралийских океанологов собралась изучить глубоководную фауну желоба-разлома Нова-Кантон (the Nova Canton Trough).

Ко дну желоба длиной 550 километров с максимально глубокой точкой 8037 метров отправился двухместный аппарат «Бакунава» (Bakunawa). Он провел на глубине 6014 метров четыре часа, снимая все вокруг с трех видеокамер. На «глаза» аппарату попались коралловые полипы класса Anthozoa, которые перекатывались по дну. Кадры и обсуждение находки опубликовал журнал Marine Biodiversity.

Обычно такие полипы — они же глубоководные актинии — ведут однообразный образ жизни: крепятся за твердый субстрат (иногда базой становятся раковины живых раков) и ловят пищу поблизости.

Некоторые актинии умеют зарываться в мягкие отложения. Тем не менее ясно, что эти животные пассивны и передвигаются, например, благодаря течениям или подвижному субстрату. Исключение — малоизвестный анемон-помпон (Liponema brevicorne), который способен подпрыгивать и сокращать тело для перекатывания.

Фрагмент видеозаписи погружения аппарата «Бакунава» на шесть километров. В центре видно актинию, которая перекатывается в сторону от аппарата против течения, а затем замирает / © Marine Biodiversity, Alfredo Marchiò et al.

Поведение актинии, запечатленной австралийской экспедицией, как отметили авторы исследования, уникально и отличается от способа передвижения L.brevicorne.

Ученые во время погружения увидели девять актиний — три из них прикрепились к полиметаллическим конкрециям, которые в изобилии рассыпаны по желобу, а шесть приняли горизонтальное положение. По размеру и форме они различались, поэтому, скорее всего, то были разные виды, какие конкретно — не уточняется.

Шесть актиний медленно перекатывались по морскому дну — локомоция выглядела активной и контролируемой. Судя по всему, щупальцами они цеплялись за дно. Когда аппарат исследователей подобрался к животным поближе, они замерли. Это указывает на то, что у актиний есть органы механорецепции.

Специалисты не знают причину, заставившую глубоководных обитателей «укатить». Возможно, они испугались некоего хищника. Новые наблюдения демонстрируют ранее неизвестный способ передвижения актиний.

Андрей П. 216 статей Автор специализируется на популяризации биологии и палеонтологии. Пишет о поведении животных, необычных находках древнего мира. Интересуется всем, что летало, бегало и формировалось миллионы лет.