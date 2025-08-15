Уведомления
Актинии прокатились на боку по океанскому дну
Австралийские океанологи погрузились на шесть километров на дно желоба Нова-Кантон и стали свидетелями необычного передвижения глубоководных актиний. Стиль жизни этих животных за некоторыми исключениями совершенно пассивный. Но в этот раз особи неустановленных видов приняли горизонтальное положение и катились по гладкому дну. Интересно, что когда исследовательский аппарат подплыл поближе, актинии замерли.
Исследовательское судно «Дагон», ходящее под флагом Маршалловых Островов, весной 2024 года прибыло в акваторию Республики Кирибати, к тихоокеанскому архипелагу Феникс. Группа австралийских океанологов собралась изучить глубоководную фауну желоба-разлома Нова-Кантон (the Nova Canton Trough).
Ко дну желоба длиной 550 километров с максимально глубокой точкой 8037 метров отправился двухместный аппарат «Бакунава» (Bakunawa). Он провел на глубине 6014 метров четыре часа, снимая все вокруг с трех видеокамер. На «глаза» аппарату попались коралловые полипы класса Anthozoa, которые перекатывались по дну. Кадры и обсуждение находки опубликовал журнал Marine Biodiversity.
Обычно такие полипы — они же глубоководные актинии — ведут однообразный образ жизни: крепятся за твердый субстрат (иногда базой становятся раковины живых раков) и ловят пищу поблизости.
Некоторые актинии умеют зарываться в мягкие отложения. Тем не менее ясно, что эти животные пассивны и передвигаются, например, благодаря течениям или подвижному субстрату. Исключение — малоизвестный анемон-помпон (Liponema brevicorne), который способен подпрыгивать и сокращать тело для перекатывания.
Поведение актинии, запечатленной австралийской экспедицией, как отметили авторы исследования, уникально и отличается от способа передвижения L.brevicorne.
Ученые во время погружения увидели девять актиний — три из них прикрепились к полиметаллическим конкрециям, которые в изобилии рассыпаны по желобу, а шесть приняли горизонтальное положение. По размеру и форме они различались, поэтому, скорее всего, то были разные виды, какие конкретно — не уточняется.
Шесть актиний медленно перекатывались по морскому дну — локомоция выглядела активной и контролируемой. Судя по всему, щупальцами они цеплялись за дно. Когда аппарат исследователей подобрался к животным поближе, они замерли. Это указывает на то, что у актиний есть органы механорецепции.
Специалисты не знают причину, заставившую глубоководных обитателей «укатить». Возможно, они испугались некоего хищника. Новые наблюдения демонстрируют ранее неизвестный способ передвижения актиний.
