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Работа во время учебы увеличила зарплату и шансы на успех
Работа во время обучения повышает вероятность трудоустройства после выпуска на 19 процентов, а зарплату — на 14. Каждый второй студент проработал хотя бы месяц во время учебы на очном отделении. Наибольшую отдачу приносит работа на последних курсах обучения, когда у студентов есть возможность начать работать по специальности. К таким результатам пришел коллектив авторов с факультета экономических наук ВШЭ. Будущие краснодипломники совмещают учебу и работу чаще, чем студенты с хорошей успеваемостью.
Совмещение работы и учебы стало массовым явлением среди студентов: более 50 процентов студентов работали хотя бы один месяц в течение срока обучения. Они справедливо считают, что благодаря опыту работы могут стать более конкурентоспособными на рынке труда и после выпуска найти более высокооплачиваемую позицию. Если на первом курсе совмещали занятость с учебой не более 18 процентов, то к выпускному году их доля возросла до 40.
На основе тотальных данных Мониторинга трудоустройства выпускников о более чем 200 000 окончивших обучение по очным программам бакалавриата и специалитета в 2021 году авторы сделали выводы о тенденциях совмещения учебы и работы в России и его эффектах для последующей занятости.
Оказалось, что среди окончивших вуз с красным дипломом доля совместителей чуть выше. Также чаще работают студенты более престижных и высокорейтинговых университетов: 59 процентов против 50 в менее селективных вузах. Чаще других начинают работать во время обучения студенты, чья специальность связана с математикой, информационными технологиями, естественными науками, а студенты-гуманитарии, наоборот, реже: 58 процентов против 47.
Вероятность трудоустроиться в течение года после выпуска оказалась выше на 19 процентов у тех, кто совмещал работу и учебу. При этом чем дольше работал студент, тем выше шансы: каждый дополнительный месяц опыта увеличивает вероятность занятости на один процент. Зарплата таких выпускников также выше — на 14 процентов, а каждый дополнительный месяц стажа увеличивает ее на 0,7 процента.
Гораздо важнее оказалось совмещение учебы и работы на 4–5-м курсах. Подработки в начале обучения почти не влияют на вероятность трудоустройства, а стажировки во время выпускного года увеличивают ее на 26 процентов. Больше всего от такого совмещения выигрывают студенты в области математики и компьютерных наук. Их шансы найти работу выше еще на 10 процентов, у экономистов — на четыре. Также влияет и вуз: если студент любой специальности обучается в вузе, находящемся на высших позициях рейтингов, то вероятность трудоустройства будет выше на 21 процент.
Авторы статьи, младший научный сотрудник Лаборатории исследований рынка труда факультета экономических наук ВШЭ Ксения Рожкова, заведующий лабораторией Сергей Рощин, старший научный сотрудник Павел Травкин, отмечают, что сейчас наблюдается перестройка взглядов на образование. От совмещения учебы с работой все больше студентов переходят к совмещению работы с учебой. Именно получение трудового опыта становится для них главной целью, успеваемость же отходит на второй план.
«На наш взгляд, студенты все больше совмещают работу с учебой, потому что им важны не только доходы, но и опыт, компетенции, которые они приобретают. Такая работа позволяет войти в профессиональную область. В отличие от нее, университеты часто предлагают формальную ознакомительную практику, которая не предполагает освоения каких-либо прикладных навыков», — комментирует Ксения Рожкова. Так как вузы заинтересованы в том, чтобы их выпускники успешно трудоустраивались, было бы полезно пересмотреть подход к образовательным процессам, стремиться давать больше практико-ориентированных навыков, сотрудничать с потенциальными работодателями.
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Команда геологов из Университета Британской Колумбии (Канада) предложила переосмыслить наше понимание происхождения вулканических лав, извергающихся в таких горячих точках Земли, как Гавайи, Исландия и Самоа. Исследователи пришли к выводу, что все лавы, вероятно, происходят из единого резервуара в мантии планеты.
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