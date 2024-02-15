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Археолог обнаружил новые средневековые материалы дел о сексуальном насилии
В Средние века суд рассматривал заявления о сексуальном насилии и часто выносил решение в пользу пострадавших. Такой вывод сделал исследователь, который нашел и проанализировал репрезентативную выборку документов, связанных с соответствующими исками.
Современная судебная практика в делах об изнасиловании женщин не всегда принимает сторону жертвы. Более того, подобные заявления не всегда рассматривают, а в обществе высок уровень женоненавистничества. Несколько десятков лет назад ученые обнаружили материалы дел о сексуальном насилии XV века, которые показали, что на северо-западе Испании в Средневековье власть обращала внимание на подобные преступления и наказывала за них.
Новая работа продемонстрировала, что подобной логикой суды руководствовались и в Иберии (полуостров на юго-западе Европы. — Прим. ред.) в VIII-XII веках. Такой вывод автор сделал, собрав и проанализировав все доступные письменные свидетельства. Исследователь работал с такими документами, как хроники, жития и проповеди. В них содержались разные сведения: и жалобы женщин от первого лица с историями о коллективном или индивидуальном изнасиловании со стороны мужчин, и заявления, в которых агрессоры признавали вину. Научную статью опубликовал журнал Studia Historia. Historia Medieval, а несколько кейсов ученый подробнее описал в материале для The Conversation.
Интерпретируя найденные тексты, автор статьи столкнулся с разными препятствиями. Например, документы были написаны на латыни или других древних романских языках, что создало лингвистический барьер; отсутствовал юридически точный эквивалент современного термина «изнасилование»; не в каждом источнике преступление описывали достаточно детально для корректного истолкования. Сформировать максимально обширную и репрезентативную выборку исследователю помогли в том числе лексический и дискурс-анализ.
В материалах, которые рассмотрел автор статьи, содержатся достоверные свидетельства того, что в Средние века в разных странах дела о сексуальном насилии не оставались без должного внимания со стороны власти. Например, в конце X века девушка пришла в монастырь и рассказала, что ее изнасиловал собственный дедушка. Далее он письменно признал вину и согласился в качестве наказания за «незаконные отношения» передать в монастырь часть семейного имущества. При этом дедушка в заявлении четко упоминает и родственные связи, и характер своих действий. И хотя о пострадавшей неизвестно больше ничего, из документов становится ясно, что у нее была возможность сообщить об изнасиловании и добиться наказания для виновного.
Почти на сто лет позже произошли события другого кейса. Исследователь обнаружил сообщение о том, что девушка Химена и ее мать Дучидия передали некоторые ценные вещи из церковного имущества местному магнату Алвиту Сандизи. В документе Химена от первого лица рассказала, что обратилась к Сандизи с просьбой защитить ее от некого Хуана Ариаса, который пытался «вступить с ней в отношения против ее воли», и передала ценности как вознаграждение за помощь. Кроме того, действия Химены позволили ей четко обозначить, что поведение Хуана ее не устраивало и согласия на интимную связь она не давала.
Автор научной статьи подчеркнул, что по найденным источникам нельзя установить, сколько случаев сексуальных домогательств было на протяжении веков. Тем не менее в этих документах содержатся исторические прецеденты, когда женщины сообщали об изнасиловании, им верили, а затем наказывали виновных. По мнению исследователя, найденная информация может быть полезна для современной судебной практики.
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