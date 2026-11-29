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Бывший профессор Оксфорда: ИИ может помочь людям прожить более тысячи лет
Пока одни ученые опасаются сверхразумного ИИ, другие полагают, что он может привести к значимым прорывам в науке. Бывший профессор Оксфордского университета Ник Бостром ожидает, что благодаря искусственному интеллекту люди смогут доживать более чем до 1000 лет.
Основатель Института будущего человечества, шведский философ и бывший профессор Оксфордского университета Ник Бостром ожидает, что безопасный сверхинтеллект поможет открыть новые возможности в биомедицине. Об этом он заявил в выпуске программы A16z.
По его мнению, прорывы ИИ в биомедицине и исследованиях старения помогут значительно увеличить продолжительность человеческой жизни. Он заявил, что такие технологии позволят людям жить от 1200 до 1400 лет.
«И, предположительно, это консервативная нижняя граница. В такой ситуации у нас, возможно, появятся другие способы, снижающие риск смерти, например в результате несчастных случаев», — добавил Бостром.
Его слова прозвучали на фоне заявлений исследователей и специалистов по кибербезопасности о рисках сверхразумного ИИ. Бостром также считает, что сложно найти баланс между безопасностью и быстрым развитием ИИ.
Он предположил, что потратив больше времени, можно создать более безопасные системы. Потенциально можно снизить и экзистенциальные риски, связанные с разработкой ИИ.
«С другой стороны, каждый год, пока мы откладываем развитие ИИ, миллионы и миллионы людей умирают», — подчеркнул Бостром.
Комментарии
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