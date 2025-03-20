  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
24 минуты назад
Дарья Г.
60

Кислород помог подтвердить красное смещение и условия формирования древнейшей известной галактики

7.1

В отличие от многих других объектов ранней Вселенной, галактика JADES-GS-z14-0 довольно растянута и «разрежена». Поэтому астрономы уверены, что значительная доля ее светимости — заслуга звезд, а не активного ядра. Значит, это отличный кандидат для изучения быстрого формирования галактик в первые миллионы лет после Большого взрыва. В новом исследовании «ключом» к расшифровке истории JADES-GS-z14-0 стало наличие кислорода.

Астрономия
# ALMA
# молодая Вселенная
# эволюция галактик
Древнейшая известная галактика JADES-GS-z14-0
Древнейшая известная галактика JADES-GS-z14-0 в представлении художника / © ESO/M. Kornmesser

После Большого взрыва во Вселенной успели образоваться лишь самые легкие молекулы, прежде чем она достаточно остыла. Кислород в их число не входил — над его формированием потрудилось первое поколение звезд.

Наличие яркой эмиссионной линии дважды ионизированного кислорода при большом красном смещении ([O III]-88мкм) — показатель присутствия облаков газа, ионизированных молодыми звездами, излучение которых «выбило» электроны из молекул кислорода. Ее также связывают с низкой металличностью объектов. Именно такие физические условия должны быть в самых ранних галактиках. К сожалению, поиски заветной линии в древних объектах с помощью радиообсерватории ALMA не давали однозначных результатов — до изучения галактики JADES-GS-z14-0 (GS-z14).

GS-z14 была одним из кандидатов в древнейшие галактики, открытых в рамках обзоров в 2023 году. С последующими наблюдениями ученые подтвердили, что это действительно древнейшая галактика из известных на сегодня. Мы видим ее такой, какой она была примерно через 300 миллионов лет после Большого взрыва. Тем не менее точное красное смещение определить не удалось. Разные показатели давали разные результаты.

Недавно ученые представили исследование GS-z14 по данным с инструментов космического телескопа «Джеймс Уэбб». Применив компьютерное моделирование, они оценили массу звезд, скорость их формирования и подтвердили наличие в галактике значительного количества кислорода.

В двух новых статьях две независимые группы исследователей описали GS-z14 по данным радиообсерватории ALMA. Работа с анализом истории и условий в древней галактике опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics, а более подробный разбор значимости линии кислорода — в журнале The Astrophysical Journal.

«Можно считать, мы нашли подростка там, где ожидали увидеть лишь малышей. Согласно результатам, эта галактика не только быстро сформировалась, но и быстро повзрослела, что подкрепляет базу свидетельств того, что формирование галактик протекает гораздо быстрее, чем ожидалось», — объяснил Сандер Схауз (Sander Schouws), главный автор второй работы, исследователь из Лейденской обсерватории.

В древнейшей галактике оказалось примерно в 10 раз больше тяжелых элементов, чем ожидали увидеть ученые. По линии кислорода уточнили красное смещение галактики — примерно 14,18, что совпадает с оценкой по линии углерода, в обнаружении которой исследователи пока не уверены.

Предыдущие оценки красного смещения GS-z14 варьировались от 14,12 до 14,4, но обычно при упоминании объекта указывали красное смещение в 14,32, которое вычислили по линии водорода. Такое расхождение можно объяснить наличием большого скопления газа вокруг GS-z14, влияющего на показатели водорода. Раз есть газ, значит, древняя галактика все еще формируется и разрастается.

Контуры области излучения кислорода поверх снимка галактики (красная, синеватое пятно слева— другая галактика, которая находится гораздо ближе к нам) и поверх карты потока излучения от галактики GS-z14. Справа поверх снимка — спектры кислорода полученные двумя независимыми группами ученых / © Carniani et al, Astronomy & Astrophysics (2025), S. Schouws et al, The Astrophysical Journal (2025), ALMA

По показателям скорости звездообразования — примерно 25 солнечных масс в год — и линии кислорода древняя GS-z14 похожа на современные карликовые галактики. Также авторы новых статей выдвинули предположение, что молодые светила в GS-z14 активно «выдувают» газ из межзвездного пространства.

«Наблюдения с помощью ALMA позволили уверенно вычислить расстояние до галактики с точностью до 0,005 процента. Такой уровень точности, сравнимый с отклонением до пяти сантиметров при расстоянии в один километр, помогает нам лучше разбираться в параметрах далеких галактик», — объяснила Элеонора Парлати, один из авторов исследования, опубликованного в Astronomy & Astrophysics.

Как показало исследование, для описания древних галактик необходимы наблюдения с разных инструментов в разных диапазонах волн. Благодаря линии кислорода авторы смогли уточнить расстояние и условия внутри галактики. Они выдвинули логичные предположения о выдувании газа из межзвездного пространства и наличии облака газа вокруг галактики, но для их подтверждения нужны новые данные.

Кстати, ученым совсем не удалось определить содержание пыли в GS-z14. В общем, требуются более продолжительные и глубокие наблюдения за древнейшей из известных галактик.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# ALMA
# молодая Вселенная
# эволюция галактик
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
20 Мар
Бесплатно
Без слов поняли: паралингвистика в повседневности
Библиотека Екатерингофская
Санкт-Петербург
Лекция
20 Мар
Бесплатно
Физика плазмы. Плазменно-жидкостные системы
Milmax Science
Казань
Лекция
20 Мар
Бесплатно
Двойной лекторий: «‎Как узнать, что на дне?» и «Белое море глазами водолазов»
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
20 Мар
Бесплатно
Детрит и экосистемы: как «мертвое» органическое вещество влияет на жизнь планеты
Русское географическое общество
Москва
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Космос на Земле
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
21 Мар
500
Эволюционная история черепах (криптодиры: Testudinoidea + Americhelydia)
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
21 Мар
700
Теория струн для чайников
Зануда
Санкт-Петербург
Экскурсия
22 Мар
1200
Экскурсия в музей ракетно-космической техники имени С.П. Королева
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
22 Мар
Бесплатно
Как видят птицы?
Лекторий Достоевский
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 19:07
Илья

Современные люди произошли не от одной, а как минимум от двух древних популяций

Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.

Биология
# Homo sapiens
# происхождение человека
# эволюция
Вчера, 07:28
Андрей

Птенец колибри-якобина притворился гусеницей, чтобы защититься от хищников

Биологи набрели в лесах Панамы на гнездо колибри-якобина, где только что вылупился птенец. Когда специалисты рассмотрели его, то увидели необычно много рыжеватого пуха на теле, а сам птенец странно дергал головой. Скорее всего, птенец таким образом защищался от опасности — он подражал волосатой гусенице, которая обычно так же шевелится при угрозе. По словам исследователей, это редкий случай для птиц и тем более удивительный пример мимикрии позвоночного животного под беспозвоночное.

Биология
# гусеницы
# колибри
# мимикрия
# насекомые
# подражание
# птенцы
# птицы
# хищничество
Вчера, 11:20
Юлия Трепалина

Китайские черные дрозды включили в «репертуар» сигнализацию электромопедов

Группа биологов и экологов из Нанкинского университета (КНР) заметила, что черные дрозды (Turdus mandarinus), обитающие неподалеку от их вуза, подражают противоугонной сигнализации электрических мопедов — одного из самых распространенных видов транспорта в Китае. Специалисты решили оценить, насколько точны пернатые в имитации. Ранее в научной литературе описывали похожие случаи копирования техногенных звуков дикими певчими птицами, но исследований с систематическим и количественным анализом не проводили.

Биология
# мимикрия
# певчие птицы
# пение птиц
# поведение животных
# подражание
15 марта
Юлия Трепалина

Психологи назвали сроки полного эмоционального разрыва с бывшими

Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).

Психология
# отношения
# привязанность
# разрыв
# расставание
# романтические отношения
# эмоции
Позавчера, 19:07
Илья

Современные люди произошли не от одной, а как минимум от двух древних популяций

Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.

Биология
# Homo sapiens
# происхождение человека
# эволюция
17 марта
ТГУ

Томские физики сделали неожиданное открытие: волновая функция одного электрона оказалась способна поддерживать особые квазичастицы

В мире квантовой физики каждый день происходят удивительные открытия, которые меняют наше понимание фундаментальных законов природы. Недавнее исследование, проведенное на физическом факультете ТГУ, раскрыло новые свойства электронов, которые могут иметь важные последствия для квантовой электродинамики и технологий будущего. Ученые обнаружили, что волновая функция одного электрона может поддерживать особые квазичастицы — плазмон-поляритоны.

ТГУ
# волновая функция
# квазичастицы
# плазмон-поляритоны
# электроны
6 марта
Юлия Трепалина

Психологи проверили, связано ли восприятие двояких картинок с чертами личности

В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.

Психология
# двойственные изображения
# личностные качества
# оптическая иллюзия
# черты личности
15 марта
Юлия Трепалина

Психологи назвали сроки полного эмоционального разрыва с бывшими

Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).

Психология
# отношения
# привязанность
# разрыв
# расставание
# романтические отношения
# эмоции
1 марта
Полина Меньшова

Психологи объяснили, почему стремление быть счастливым приводит к несчастью

Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли новое объяснение «парадоксу счастья». Они обнаружили, что попытки стать счастливее приводят к противоположному результату, потому что истощают систему самоконтроля.

Психология
# самоконтроль
# счастье
# удовлетворенность жизнью
# уровень счастья
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Вулканизм связали с «подземными океанами» в мантии Земли

    2 минуты назад

  2. Кислород помог подтвердить красное смещение и условия формирования древнейшей известной галактики

    24 минуты назад

  3. ИИ сочинил более смешные подписи к интернет-мемам, чем люди

    1 час назад

  4. Белорусские инженеры разработали и внедрили передовую систему позиционирования юнимобилей

    2 часа назад
Выбор редакции

Гигантская экономия: как исследователи из Сибири снизят расход топлива самолетов

Позавчера, 11:33

Последние комментарии

Иван Колупаев
38 минут назад
Макс, возрази вы от лица компании возможно получился бы интересный разговор, а так под видом "неравнодушных граждан"... 🙄 скучно спорить с ботами.

Белорусские инженеры рассказали, как устроен стенд для испытаний рельсовых беспилотников на высокой скорости

Макс Коннор
3 часа назад
Не один вы умеете писать негативные комменты

Белорусские инженеры рассказали, как устроен стенд для испытаний рельсовых беспилотников на высокой скорости

Иван Колупаев
3 часа назад
Vlad, после Крокуса чего-то не жахнула.

Израиль впервые применил «режим зверя» на F-35I в реальном бою

Vlad Ok
3 часа назад
mr., и вообще я с тех гуманных евреев удивляюсь. Если б на РФ напали и зарезали тысячи полторы две народу, РФ ахнула б в ответ ядерным не секунды не

Израиль впервые применил «режим зверя» на F-35I в реальном бою

Иван Колупаев
3 часа назад
Ковел, а вы сейчас не восхищаетесь террористами? Или всерьез верите что вот эти ребята, кровные братья тех что устроили резню в Сирии, реально

Израиль впервые применил «режим зверя» на F-35I в реальном бою

Vlad Ok
3 часа назад
Григорий, вы еще немецких детишек времен ВОВ пожалейте. Попавших под удары возмездия разгневанного СССР. Напал на соседнюю страну? Зная что в

Израиль впервые применил «режим зверя» на F-35I в реальном бою

Иван Колупаев
4 часа назад
Макс, да нет, смешно когда серьезная как бы компания занимается накруткой и дизлайками. Что впрочем тоже показатель.

Белорусские инженеры рассказали, как устроен стенд для испытаний рельсовых беспилотников на высокой скорости

Софья Петрова
5 часов назад
Это что за биологи такие, которые не знают, что если спугнуть самку с гнезда, она бросит потомство. Я просто люблю птиц и то это знаю

Птенец колибри-якобина притворился гусеницей, чтобы защититься от хищников

Irina V
5 часов назад
кайры в самое сердечко

Объявлены победители Британской премии в области фотографии дикой природы — 2025

Sergey Gorovoy
6 часов назад
отличные снимки! "лиса Бристоля" - потрясающе!

Объявлены победители Британской премии в области фотографии дикой природы — 2025

Александр Березин
6 часов назад
Алексей, уровень кислорода с ростом зеленой биомассы радикально не изменится, поскольку развитые лесные биомы связывают примерно столько же

Глобальное озеленение в XXI веке станет благосклоннее к жителям России

Александр Березин
6 часов назад
1, в общем-то, вы сами ответили на свой вопрос. Машинное обучение на графиках из прошлого попыталось предсказать будущее, причем такое, которого в

Глобальное озеленение в XXI веке станет благосклоннее к жителям России

Макс Коннор
6 часов назад
Ух ты! Оказывается, и такое существует!

Необычные музыкальные инструменты

Макс Коннор
6 часов назад
Иван, обидно, когда не лайкают, да? Может, это вам лучше пару ботов завести?

Белорусские инженеры рассказали, как устроен стенд для испытаний рельсовых беспилотников на высокой скорости

Игорь Кузин
6 часов назад
Ну вот, всё уже давно открыто, а там зачем-то всякие телескопы запускают...

Начало всего: как новый телескоп будет искать причины Большого взрыва

Ковел Папулаев
7 часов назад
Иван, не просто тапками. Волшебными хуситскими тапками!

Израиль впервые применил «режим зверя» на F-35I в реальном бою

Кирилл Канаев
7 часов назад
А., Чтобы на получить просто шанс на бюджет поступить это надо набрать 250-280 баллов на ЕГЭ это самый минимум т.е. все основные предметы сдать на 100

Инфографика: суммарный коэффициент рождаемости в странах Европы в 2025 году

Вячеслав Белоусов
8 часов назад
Молодцы, радуют граждан положительными новшествами, когда нам это будет доступно.

В США открылся первый магазин, в котором трудятся только роботы

рус арий
9 часов назад
Детвора прочитала сказку про возраст вселенной и хлопает в ладоши😁 Включите мозг, как может закончиться пространство? Или начаться🤦‍♂️

Астрономы получили первое высококачественное изображение нити «космической паутины», соединяющей две галактики

роман анатольевич
10 часов назад
Александр, он и так из России.)))

Инфографика: суммарный коэффициент рождаемости в странах Европы в 2025 году

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно