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45 минут назад
Unitsky String Technologies Inc.
25

Белорусские инженеры разработали и внедрили передовую систему позиционирования юнимобилей

4.5

Точность определения позиции беспилотного транспорта на трассе — критически важный параметр, который влияет на безопасность движения. Белорусские инженеры из компании UST Inc. разработали и внедрили уникальную систему позиционирования юнимобилей, устанавливающую положение рельсового электромобиля с точностью до пяти сантиметров.

Unitsky String Technologies Inc.
# беспилотный транспорт
# позиционирование
# струнные технологии
# струнный рельс
# юнимобили
Магниты и RFID-метки устанавливаются на опорах, а считыватель — в юнимобиле / © UST Inc.

Многоуровневый подход к позиционированию

В современном транспортном управлении критическое значение имеют два параметра : скорость и местоположение. Белорусские инженеры разработали многоуровневый подход к позиционированию юнимобилей, основанный на интеграции нескольких независимых источников данных, что обеспечивает максимальную точность определения местоположения.

Система использует три ключевые технологии, работающие в комплексе. Это GPS-навигация, RFID-считыватели и метки, двухканальная одометрия движения. Поступающие данные обрабатывает математическая модель системы. Точность определения позиции с погрешностью до пяти сантиметров достигается за счет того, что программный комплекс включает непрерывную обработку данных по алгоритмам, способным гарантировать максимально возможный доверительный интервал требуемого параметра. Это, кстати, составляет ноу-хау разработки.

Система анализирует время прохождения между опорами, автоматически выявляя любые отклонения от нормативов скорости и траектории. Такой комплексный подход обеспечивает высокоточное определение местоположения транспорта на путевой структуре и позволяет оперативно реагировать на потенциальные угрозы безопасности движения.

Непрерывный контроль износа путевой структуры

Наблюдение за перевозочным процессом — это лишь одна из задач, которую выполняет система, разработанная белорусскими инженерами. Вторая – интеллектуальный мониторинг состояния путевой структуры. Он создает точную цифровую картину нагрузки на каждый участок пути.

Балансир путевой структуры с RFID-считывателем / © UST Inc.

Система фиксирует каждый проезд через опору и накапливает информацию. На основе собранных данных об интенсивности эксплуатации путевой структуры формируются ежемесячные аналитические отчеты, которые предоставляются инженерам по эксплуатации рельсо-струнных эстакад. Сводки позволяют выявить участки с наибольшим износом, а также проанализировать нагрузку на элементы конструкции и сделать выводы о возможных повреждениях.

Превентивная реакция, основанная на таком анализе, может включать замену поврежденных участков, укрепление конструктивных элементов с повышенным износом или профилактическую проверку соединений и креплений. Эти мероприятия позволяют гарантировать безопасность движения, повысить надежность рельсо-струнных эстакад и эффективность их эксплуатации.

Наработка на отказ — не менее 10 000 километров

Еще одна составляющая аппаратно-программного комплекса – видеомониторинг.

Изображение с камер видеонаблюдения в режиме реального времени передается диспетчеру / © UST Inc.

Высокоточные камеры на опорах, станциях и ключевых участках трассы создают непрерывное цифровое поле наблюдения, исключающее слепые зоны и обеспечивающее полный контроль перевозочного процесса. Диспетчер получает синхронизированные данные о местоположении транспортного средства и визуальное подтверждение в режиме реального времени, что позволяет мгновенно выявлять малейшие отклонения от штатного режима работы.

Комплексный подход обеспечивает высокоточное определение местоположения транспорта на путевой структуре и позволяет оперативно реагировать на потенциальные угрозы / © UST Inc.

За два года эксплуатации система позиционирования доказала свою эффективность, а также подтвердила один из важнейших параметров надежности – наработку на отказ. К слову, она составляет от 10 000 километров. В планах у белорусских инженеров достичь значения 50 000 километров.

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Unitsky String Technologies Inc.
27 статей
Международная инжиниринговая компания, которая разрабатывает, проектирует, тестирует и эксплуатирует транспортно-инфраструктурные комплексы в эстакадном исполнении. Головной офис компании находится в Минске. UST Inc. располагает двумя демонстрационно-испытательными центрами – в Беларуси и Объединённых Арабских Эмиратах, производственным комплексом и конструкторскими бюро. Компания аккредитована в качестве научной организации в Национальной академии наук Беларуси и Государственном комитете по науке и технологиям, получила более 200 международных патентов на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки.
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Unitsky String Technologies Inc.
# беспилотный транспорт
# позиционирование
# струнные технологии
# струнный рельс
# юнимобили
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