Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Белорусские инженеры разработали и внедрили передовую систему позиционирования юнимобилей
Точность определения позиции беспилотного транспорта на трассе — критически важный параметр, который влияет на безопасность движения. Белорусские инженеры из компании UST Inc. разработали и внедрили уникальную систему позиционирования юнимобилей, устанавливающую положение рельсового электромобиля с точностью до пяти сантиметров.
Многоуровневый подход к позиционированию
В современном транспортном управлении критическое значение имеют два параметра : скорость и местоположение. Белорусские инженеры разработали многоуровневый подход к позиционированию юнимобилей, основанный на интеграции нескольких независимых источников данных, что обеспечивает максимальную точность определения местоположения.
Система использует три ключевые технологии, работающие в комплексе. Это GPS-навигация, RFID-считыватели и метки, двухканальная одометрия движения. Поступающие данные обрабатывает математическая модель системы. Точность определения позиции с погрешностью до пяти сантиметров достигается за счет того, что программный комплекс включает непрерывную обработку данных по алгоритмам, способным гарантировать максимально возможный доверительный интервал требуемого параметра. Это, кстати, составляет ноу-хау разработки.
Система анализирует время прохождения между опорами, автоматически выявляя любые отклонения от нормативов скорости и траектории. Такой комплексный подход обеспечивает высокоточное определение местоположения транспорта на путевой структуре и позволяет оперативно реагировать на потенциальные угрозы безопасности движения.
Непрерывный контроль износа путевой структуры
Наблюдение за перевозочным процессом — это лишь одна из задач, которую выполняет система, разработанная белорусскими инженерами. Вторая – интеллектуальный мониторинг состояния путевой структуры. Он создает точную цифровую картину нагрузки на каждый участок пути.
Система фиксирует каждый проезд через опору и накапливает информацию. На основе собранных данных об интенсивности эксплуатации путевой структуры формируются ежемесячные аналитические отчеты, которые предоставляются инженерам по эксплуатации рельсо-струнных эстакад. Сводки позволяют выявить участки с наибольшим износом, а также проанализировать нагрузку на элементы конструкции и сделать выводы о возможных повреждениях.
Превентивная реакция, основанная на таком анализе, может включать замену поврежденных участков, укрепление конструктивных элементов с повышенным износом или профилактическую проверку соединений и креплений. Эти мероприятия позволяют гарантировать безопасность движения, повысить надежность рельсо-струнных эстакад и эффективность их эксплуатации.
Наработка на отказ — не менее 10 000 километров
Еще одна составляющая аппаратно-программного комплекса – видеомониторинг.
Высокоточные камеры на опорах, станциях и ключевых участках трассы создают непрерывное цифровое поле наблюдения, исключающее слепые зоны и обеспечивающее полный контроль перевозочного процесса. Диспетчер получает синхронизированные данные о местоположении транспортного средства и визуальное подтверждение в режиме реального времени, что позволяет мгновенно выявлять малейшие отклонения от штатного режима работы.
За два года эксплуатации система позиционирования доказала свою эффективность, а также подтвердила один из важнейших параметров надежности – наработку на отказ. К слову, она составляет от 10 000 километров. В планах у белорусских инженеров достичь значения 50 000 километров.
Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.
Биологи набрели в лесах Панамы на гнездо колибри-якобина, где только что вылупился птенец. Когда специалисты рассмотрели его, то увидели необычно много рыжеватого пуха на теле, а сам птенец странно дергал головой. Скорее всего, птенец таким образом защищался от опасности — он подражал волосатой гусенице, которая обычно так же шевелится при угрозе. По словам исследователей, это редкий случай для птиц и тем более удивительный пример мимикрии позвоночного животного под беспозвоночное.
Группа биологов и экологов из Нанкинского университета (КНР) заметила, что черные дрозды (Turdus mandarinus), обитающие неподалеку от их вуза, подражают противоугонной сигнализации электрических мопедов — одного из самых распространенных видов транспорта в Китае. Специалисты решили оценить, насколько точны пернатые в имитации. Ранее в научной литературе описывали похожие случаи копирования техногенных звуков дикими певчими птицами, но исследований с систематическим и количественным анализом не проводили.
Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).
Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.
Томские физики сделали неожиданное открытие: волновая функция одного электрона оказалась способна поддерживать особые квазичастицы
В мире квантовой физики каждый день происходят удивительные открытия, которые меняют наше понимание фундаментальных законов природы. Недавнее исследование, проведенное на физическом факультете ТГУ, раскрыло новые свойства электронов, которые могут иметь важные последствия для квантовой электродинамики и технологий будущего. Ученые обнаружили, что волновая функция одного электрона может поддерживать особые квазичастицы — плазмон-поляритоны.
В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.
Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).
Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли новое объяснение «парадоксу счастья». Они обнаружили, что попытки стать счастливее приводят к противоположному результату, потому что истощают систему самоконтроля.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Запуск «Ангары» снова отложили — и лучше бы навсегда. Что нужно России вместо нее?
Японская игра на логику
За рулем — без руля. Как машинное обучение и искусственный интеллект заботятся о нашей безопасности
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии