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Рейтинг стран по поголовью свиней: где сосредоточена основная часть мирового свиноводства
Рост спроса на свинину и другие продукты свиноводства на протяжении последних десятилетий привел к постепенному увеличению мирового поголовья свиней. На десять крупнейших стран-производителей пришлось более 70% всего поголовья этих животных в мире.
Мировое потребление свинины выросло на 77%: с 63,5 миллиона тонн в 1990 году до 113 миллионов тонн в 2024 году. Такая динамика во многом объясняется увеличением спроса, высокой эффективностью свиней при преобразовании кормов в мясо и сравнительной рентабельностью свиноводства.
Крупнейшим производителем свиней в мире является Китай. На долю страны приходится более половины мирового поголовья — около 452,6 миллиона животных.
На втором месте находятся США, где насчитывается более 74,4 миллиона свиней. Третью позицию занимает Бразилия с поголовьем свыше 44 миллиона животных. Страна также играет заметную роль на мировом рынке свинины. Далее следуют Испания, где насчитывается 34,1 миллиона свиней, и Россия с поголовьем около 26,2 миллиона животных.
Свиньи относятся к наиболее эффективным сельскохозяйственным животным с точки зрения преобразования кормов в животный белок. По данным издания National Hog Farmer, у современных пород свиней коэффициент конверсии корма составляет примерно 2,7–3,5. Иными словами, для получения одного килограмма прироста живой массы им требуется значительно меньше корма, чем крупному рогатому скоту. Это позволяет сокращать производственные затраты и повышать экономическую эффективность свиноводства.
Кроме того, современное свиноводство активно использует достижения генетики, совершенствует кормление и условия содержания животных. Одним из важных направлений стало внедрение технологий точного животноводства. Они предусматривают использование автоматизированных систем кормления, мониторинга состояния здоровья животных и контроля условий окружающей среды. Такие решения позволяют повышать производительность хозяйств и улучшать благополучие животных.
Современные методы селекции также способствуют повышению устойчивости свиней к заболеваниям, ускорению их роста и улучшению качества мяса.
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Состав пищи влияет не только на то, какие питательные вещества получает организм, но и на микроорганизмы, обитающие в пищеварительном тракте. Изменения в их сообществе могут отражать особенности питания, хотя сами по себе еще не говорят о том, что один рацион полезнее другого.
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Большинство россиян считают, что в будущем их страна сможет успешно конкурировать с США и Китаем в области космических технологий и освоения космоса. При этом оптимизм заметно растет с возрастом, а мужчины чаще женщин сомневаются в перспективах отечественной космонавтики. Такие результаты показало совместное исследование Naked Science и Russian Field.
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