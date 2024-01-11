  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
12 минут назад
НИУ ВШЭ
8

В НИУ ВШЭ научили нейросети распознавать юмор по-человечески

4.5

Группа ученых факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ провела исследование способности нейросетей распознавать юмор. Выяснилось, что для более надежного распознавания следует изменить подход к созданию наборов данных, на которых обучаются нейросети.

НИУ ВШЭ
# ChatGPT
# Диккенс
# нейросети
# шутки
# юмор
Смех
В НИУ ВШЭ научили нейросети распознавать юмор по-человечески / © Getty images

Доклад на основе исследования был представлен на одной из важнейших мировых конференций по теме обработки естественного языка — EMNLP 2023. Текст статьи доступен по ссылке.

Сегодня голосовые помощники могут только рассказать готовый анекдот, придумать же свой или распознать шутливый тон они не в состоянии. При этом пользователи голосовых помощников, созданных на основе технологии искусственного интеллекта, хотят от них большей человечности — способности распознать шутку и пошутить.

С середины 2000-х годов ученые занимаются распознаванием юмора как задачей классификации «смешно — не смешно», в этой же рамке собираются и размечаются датасеты (набор данных). Группа ученых из ВШЭ предложила изменить подходы к формированию таких датасетов — сделать их более разнообразными, причем наборы данных не обязательно должны быть очень большими.

Задача распознавания юмора сложна еще и потому, что отсутствуют формальные критерии для определения того, что смешно, а что нет. Сейчас большинство датасетов для обучения и оценки моделей распознавания юмора содержат каламбуры (puns). Сарказм и ирония еще более сложны, как и ситуативный юмор, требующий знания контекста или культурного кода.

«Мы хотели оценить переносимость и устойчивость моделей, обученных на разных датасетах. Переносимость — это то, насколько обученная на датасете с одним типом юмора модель хорошо определяет другой тип юмора. Было совсем не очевидно, как будет работать обучение, потому что юмор бывает разным», — рассказывает доцент факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Павел Браславский.

Устойчивость же ученые проверяли «состязательными атаками» — попытками заставить нейросеть увидеть юмор там, где его нет. Нейросеть получала несмешной, но формально похожий на юмористический текст — вместо каламбура в диалоге использовалось «неправильное» созвучное слово. Чем меньше сеть попадается в такие ловушки, тем она более устойчива.

Исследователи обучали модели на стандартных датасетах для распознавания юмора и на их смесях. Кроме того, модели проходили проверку диалогами из «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла, «Лавки древностей» Чарльза Диккенса, «Троих в лодке, не считая собаки» Джерома К. Джерома, сериалов «Ходячие мертвецы», «Друзья» и коллекцией ироничных твитов.

Оказалось, что некоторые модели переобучаются и считают все смешным. «Мы показали разным моделям “Лавку древностей” Диккенса, а это очень грустная история, и попросили оценить происходящее. Выяснилось, что некоторые модели считают, что все диалоги из литературы XIX века смешные. И даже больше — все, что слишком непохоже на новости XXI века, принимается как юмор», — комментирует аспирант факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Александр Баранов.

Модели, натренированные на каламбурах, чаще ошибаются, если в несмешном тексте одно слово заменено на созвучное. Также выяснилось, что нейросети, натренированные на небольших частях разных датасетов, распознают юмор лучше, чем обученные на большом объеме однотипных данных. Авторы делают вывод, что существующие датасеты слишком узкие, юмор в каждом из них сильно ограничен, и это снижает качество распознавания шуток.

Исследователи предложили изменить подход к обучению и оценке моделей распознавания юмора. Нужны новые датасеты, более разнообразные и близкие к обычным разговорам, естественному общению. Большие языковые модели, например ChatGPT, обученные на огромных массивах данных разных типов, в среднем хорошо справляются с распознаванием юмора, и ученые предполагают, что дело именно в разнообразии данных, на которых они учились.

«Мы сейчас говорим только о бинарном распознавании юмора: смешно или не смешно. До определения оттенков юмора, различения сарказма и иронии, распознавания ситуативного, контекстуального юмора очень далеко. У наших голосовых помощников шутки пока “гвоздями приколочены” и обложены фильтрами, определяющими, какую шутку выдать в зависимости от слов пользователя. Такая запрограммированность ответов ощущается как неестественная. Запрос на большую человечность искусственного интеллекта абсолютно понятен, но удовлетворить его будет непросто», — говорит один из авторов исследования Владимир Князевский, студент факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.

Исследование выполнено в рамках проекта Научно-учебной лаборатории моделей и методов вычислительной прагматики. Доклад на конференции в Сингапуре представлял аспирант факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Александр Баранов, его участие было профинансировано НИУ ВШЭ.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
НИУ ВШЭ
265 статей
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».
Показать больше
НИУ ВШЭ
# ChatGPT
# Диккенс
# нейросети
# шутки
# юмор
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
11 Янв
600
Рождество Пастернака и Бродского
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
12 Янв
Бесплатно
Искусственный интеллект в пищевой промышленности
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
12 Янв
400
Витус Беринг: две великих экспедиции и 148 портретов
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
13 Янв
Бесплатно
Что такое зеленая химия
ИЦАЭ
Екатеринбург
Лекция
13 Янв
600
Диалектика Просвещения. Теодор Адорно и Макс Хоркхаймер
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
13 Янв
Бесплатно
Нейрофизиология и искусство
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
13 Янв
500
Нейробиология эмоций
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
13 Янв
500
Итоги 2023 года в космонавтике
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
13 Янв
500
На пути к Animal free science
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 19:46
Юлия Трепалина

Нейропсихологи выяснили, как изучение второго языка меняет связи в мозге

Когда взрослые люди осваивают второй язык, в межнейронных связях их мозга происходят значительные изменения. Это показало новое исследование в Германии с участием сирийских беженцев.

Медицина
# головной мозг
# изучение языков
# иностранные языки
# межнейронные связи
# МРТ
# полушария мозга
Вчера, 14:20
Игорь Байдов

Создан прототип ракетного двигателя, который «пожирает» части своей ракеты

Когда ракета-носитель расходует топливо, ее топливные баки становятся больше не нужны: они превращаются в мертвый груз. Кроме того, теряя топливный бак, теряются еще десятки миллионов долларов — стоимость двигателей, использующихся на ступени. «Ракеты‐самопожиратели», которые сжигали бы свои баки в качестве горючего, не только разрешили бы проблему мусора, но и сэкономили бы заказчикам огромные деньги. Группа инженеров из Великобритании впервые построила прототип ракетного двигателя, «питающегося» частями ракеты.

Космонавтика
# двигатели
# ракетные двигатели
# ракеты
# топливные элементы
# топливо
Вчера, 15:54
Ольга Иванова

Вымершие пикродонтиды оказались не приматами

Американские ученые пришли к выводу, что одно из семейств плезиадапиформов — вымерших родственников приматов — отнести к таковым нельзя.

Палеонтология
# зубы
# пикродонтиды
# плезиадапиформы
# приматоморфы
# приматы
# череп
6 января
Александр Березин

«Волшебные острова» в морях Титана оказались айсбергами из странных материалов

В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).

Астрономия
# астрономия
# Солнечная система
# титан
8 января
Александр Березин

Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?

Ракета Vulcan еще до первого полета получила 70 твердых заказов на будущие пуски, больше, чем кто-либо еще в истории. На ее борту к Луне отправился частный посадочный модуль, который проведет там первые «мягкие похороны» людей в истории. Кстати, индейские племена, обожествляющие Луну, уже направили в NASA протест с требованием остановить полет. Что это будет на самом деле? Действительно ли у SpaceX наконец появился хоть один серьезный конкурент или перед нами просто слишком амбициозный катафалк, который везет на кладбище Boeing и Lockhid Martin, стоящие за проектом Vulcan?

Космонавтика
# ULA
# Vulcan
# космонавтика
# космонавтика США
Выбор редакции
5 января
Михаил Орлов

Палеонтологи обнаружили одного из самых древних крупных хищников

Животное население Земли в знакомом нам виде начало складываться в кембрийский период. Именно тогда появились основные группы организмов, в том числе первые хищники. Новая статья посвящена Timorebestia koprii — только что описанному виду хищного животного, которое обнаружили в Гренландии. В отличие от других плотоядных кембрийского периода, тиморебестиа не относится к членистоногим, это крупный и один из самых ранних представителей типа щетинкочелюстные.

Палеонтология
# кембрийский взрыв
# палеозой
# хищники
# членистоногие
# эволюция
21.12.2023
Дарья Губина

Звезда размером с Солнце пронеслась через нашу систему 2,5 миллиона лет назад

Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.

Астрономия
# кометы
# кратная звезда
# облако Оорта
6 января
Александр Березин

«Волшебные острова» в морях Титана оказались айсбергами из странных материалов

В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).

Астрономия
# астрономия
# Солнечная система
# титан
22.12.2023
Ольга Иванова

Искусственный интеллект «заподозрил», что часть картины Рафаэля принадлежит кисти другого художника

С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.

Hi-Tech
# искусственный интеллект
# Мадонна
# машинное обучение
# Рафаэль
# Христос
# художник
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 46

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить