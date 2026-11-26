США планируют в 2028 году запустить к Марсу ядерный буксир SR-1 Freedom с несколькими БЛА. Из-за сжатых сроков на создание аппарата с ядерным реактором на борту многие скептически оценивали реальность проекта. Но новые данные о его деталях показывают, что разработка идет достаточно активно и до конца 2020-х американцы все же могут решить задачу, о которой в России говорили десятилетиями. Правда, в заявленном виде речь будет идти о чисто демонстрационной миссии: использовать атомный реактор именно для буксировки не планируют.

Сама концепция SR-1 Freedom была объявлена только в марте 2026 года. Новый глава NASA Джаред Айзекман объяснил создание космического аппарата с ядерной энергодвигательной установкой тем, что это как раз та область, где частные компании имеют недостаточные возможности. А вот у Агентства есть все нужные разрешения.

Теперь в NASA рассказали об уточнении параметров первой ядерной межпланетной миссии в истории. Согласно релизу Агентства, его разработчики планируют резко укоротить ферму, отделяющую ядерный реактор от блока с полезной нагрузкой. Ферма нужна для того, чтобы радиация от работающего реактора не слишком мешала электронике полезной нагрузки.

SR-1 Freedom должна доставить на Марс три беспилотных вертолета, сходных с американским Ingenuity, первым атмосферным летательным аппаратом тяжелее воздуха, который земляне отправили на другую планету. После доставки к поверхности четвертой планеты системой SkyFall беспилотники будут искать там следы подповерхностного льда, а также изучать местную геологию.

Даже мощность реактора пока не финализирована, ясно лишь, что он не будет мощнее 20 киловатт. Для сравнения, электрическая мощность одного спутника Starlink последнего поколения кратно выше: пока речь идет о демонстрационном реакторе малой мощности / © NASA

Решение укоротить ферму между полезной нагрузкой и энергодвигательной установкой позволит уменьшить массу и габариты первого ядерного буксира землян. Чтобы сохранить при этом низкий уровень облучения полезной нагрузки, защита ее будет усилена за счет новых материалов.

Несмотря на то, что проработка проекта существенно продвинулась с марта, из релиза ясно, что пока даже на бумаге проект не финализирован. Все еще обсуждается мощность ядерного реактора и связанная с ней размерность радиаторов охлаждения, которые будут отводить от него тепло. Не решен до конца и вопрос о том, каким должен быть срок работы реактора.

Обращает на себя внимание то, что среди названных разработчиков системы теплоотвода нет SpaceX. Это может показаться странным, поскольку именно аппараты этой компании на сегодня имеют самую высокую энерговооруженность и наибольшую площадь теплоотвода среди всех одноблочных аппаратов землян. Последнее поколение спутников Starlink по электрической мощности мощнее всей станции «Мир», хотя по массе спутники SpaceX всего лишь двухтонные.

Очевидно, выбор других разработчиков связан с тем, что NASA не хочет получить проблемы с финансированием своего ядерного буксира. После победы демократов на промежуточных выборах они уже начали прессинг на SpaceX, обещая лишить ее госконтрактов, если ее глава лично не отчитается перед демократами. Конгресс санкционирует выделение денег Агентству. И поэтому логичнее поручить разработку даже такого сложного узла как радиаторы охлаждения ядерного буксира, не тому, кто справится с ним лучше, а тому, с кем не возникнет проблем по партийной линии.

Траектория SR-1 во время его миссии к Марсу. Путь аппарата показан синим, орбита Марса — оранжевым, Земли — зеленым / © NASA

Некоторые новые данные Агентства показывают, что к минимизации рисков там вообще подходят очень тщательно — возможно, даже слишком. Например, решили не использовать ядерный реактор на борту SR-1 Freedom для его перемещения в космосе. Планируется выйти на орбиту вокруг Земли в конце 2028 года, запустить его, собрать данные о работе, а затем заглушить. Для обеспечения энергией двигателей на пути от околоземной орбиты к Марсу аппарат использует солнечные батареи.

После того, как беспилотники (предположительно, в 2030 году) будут выгружены и уйдут к поверхности планеты, ядерный реактор включат снова, чтобы собрать данные о его долгосрочной работоспособности. Что после этого будет с аппаратом — не уточняется, но, скорее всего, Агентство просто оставит его на орбите вокруг Марса.

Аппарат SR-1 у Марса в представлении художника / © NASA

Технически это решение выглядит абсурдом. Для испытания ядерного реактора на орбите Земли вообще не нужно строить аппарат, способный долететь до Марса и тем более развернуть там беспилотники. Было бы проще и логичнее заказать SpaceX вывод ядерного реактора на орбиту и протестировать его отдельно от аппарата, везущего БЛА к Марсу.

Однако с политической точки зрения даже такая, сугубо номинальная «ядерная» миссия имеет глубокий смысл. Политики чувствительны к национальному престижу. Первый аппарат с ядерной энергодвигательной установкой на борту звучит хорошо и, несомненно, получит финансирование. Ну а то, что он не будет использовать ядерную энергию для обеспечения двигателей энергией — об этом узнает только тот, кто до конца дочитает техническую справку, что среднему члену парламента удается не слишком часто.

Развертывание трех БЛА на Марсе системой SkyFall в представлении художника / © NASA

Поэтому финансирование на SR-1 Freedom дадут. А вот отдельно на ядерный реактор на орбите и на миссию к Марсу с беспилотниками деньги получить было бы значительно сложнее.

В свете всего этого довольно интересно звучат слова Стива Синакора, главы программы SR-1 в NASA. Он заявил: «Эта миссия будет первым грузовым рейсом на железной дороге Солнечной системы. И решения, которые мы сейчас принимаем, проложат рельсы для каждого аппарата, использующего атомную энергию в будущем». Остается надеяться, что его слова так и останутся словами, а будущие ядерные аппараты все-таки научатся использовать атомную энергию для движения, а не только для политически выгодного названия миссии.

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