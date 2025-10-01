Химик рассказал, что скрывает запах хлорки в бассейне

Плавание справедливо считается одним из самых полезных видов фитнеса: оно укрепляет сердце, мышцы и почти не имеет противопоказаний. Но у каждой медали есть обратная сторона. Характерный запах хлорки в бассейне — это не просто эстетическая проблема, а сигнал о химических процессах, которые могут негативно влиять на нашу кожу и дыхание. Так ли безопасна «хлорированная» тренировка и можно ли свести риски к минимуму? На эти вопросы ответил Андрей Дорохов, кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА.

Хлорирование воды — это проверенный временем «золотой стандарт» дезинфекции, который спасает нас от множества патогенов. Однако за эту защиту приходится платить. Эксперт обращает внимание на главную опасность: пары хлора ядовиты для дыхательных путей. Сильная концентрация хлора в воздухе может привести к серьезным проблемам с бронхами и легкими. Как это понять на практике? Ориентируйтесь на запах. Если, заходя в бассейн, вы чувствуете резкий и едкий «аромат хлорки», который буквально бьет в нос — это тревожный сигнал. Такой сильный запах часто означает, что в воду добавили избыточное количество дезинфектора. В этой ситуации самое разумное — отказаться от плавания и покинуть помещение.

К сожалению, случаи, когда люди чувствовали себя плохо из-за передозировки хлором в бассейне, — не редкость. Это прямое отравление, которого можно и нужно избежать, прислушиваясь к своим ощущениям.

Хлор является мощным окислителем. При контакте с кожей он запускает цепную реакцию с образованием свободных радикалов — нестабильных частиц, которые атакуют и повреждают белки молодости: коллаген и эластин. Дополнительный удар наносят хлорамины — соединения, которые образуются при реакции хлора с потом, кожным салом и частичками косметики. Они не только ответственны за тот самый «запах бассейна», но и усиливают воспаление.

Мифы и реальность: хлор и старение — где правда?

Распространено мнение, что хлорка напрямую вызывает морщины. Андрей Дорохов уточняет этот нюанс: «Вопрос о влиянии хлора на старение кожи неоднозначен. Сам по себе хлор не вызывает морщины, но он способствует окислительному стрессу». Таким образом, хлор выступает не главным виновником, а опасным пособником. Он создает в коже условия, в которых процессы старения ускоряются. Особенно внимательными стоит быть людям зрелого возраста. «Особенно чувствительны к таким воздействиям люди зрелого возраста, чья кожа и слизистые более уязвимы из-за естественных возрастных изменений», — подчеркивает эксперт. Истончение гидролипидной мантии с годами делает кожу более уязвимой перед любыми агрессивными факторами, и хлор — один из них. Ярким подтверждением этого служат наблюдения за профессиональными пловцами, у которых из-за многочасовых тренировок в хлорированной воде чаще встречаются сухость, ранние морщины и пигментация.

Практическое применение: памятка для умного пловца

К счастью, негативных последствий можно избежать, соблюдая несложные правила. Начните с подготовки: обязательный душ до плавания — это не формальность, а необходимость. Смоченная чистая вода создает на коже временную защитную пленку, а использование геля для душа смывает косметику и пот, уменьшая образование вредных хлораминов. Для дополнительной защиты рассмотрите специальные барьерные спреи и не пренебрегайте экипировкой — силиконовая шапочка и плотные очки значительно сократят площадь контакта с водой.

После тренировки ваша главная задача — восстановление. Тщательно смойте остатки хлора под душем с мягким очищающим средством. Затем на еще влажную кожу нанесите увлажняющий крем с церамидами, чтобы помочь восстановить липидный барьер. «Средства с витамином С нейтрализуют окислительное действие хлора», — советует Андрей Дорохов. Поэтому сыворотки с антиоксидантами, такие как витамины С и Е, станут отличным дополнением к вашему уходу.

РТУ МИРЭА 79 статей МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».