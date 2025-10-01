Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Химик рассказал, что скрывает запах хлорки в бассейне
Плавание справедливо считается одним из самых полезных видов фитнеса: оно укрепляет сердце, мышцы и почти не имеет противопоказаний. Но у каждой медали есть обратная сторона. Характерный запах хлорки в бассейне — это не просто эстетическая проблема, а сигнал о химических процессах, которые могут негативно влиять на нашу кожу и дыхание. Так ли безопасна «хлорированная» тренировка и можно ли свести риски к минимуму? На эти вопросы ответил Андрей Дорохов, кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА.
Хлорирование воды — это проверенный временем «золотой стандарт» дезинфекции, который спасает нас от множества патогенов. Однако за эту защиту приходится платить. Эксперт обращает внимание на главную опасность: пары хлора ядовиты для дыхательных путей. Сильная концентрация хлора в воздухе может привести к серьезным проблемам с бронхами и легкими. Как это понять на практике? Ориентируйтесь на запах. Если, заходя в бассейн, вы чувствуете резкий и едкий «аромат хлорки», который буквально бьет в нос — это тревожный сигнал. Такой сильный запах часто означает, что в воду добавили избыточное количество дезинфектора. В этой ситуации самое разумное — отказаться от плавания и покинуть помещение.
К сожалению, случаи, когда люди чувствовали себя плохо из-за передозировки хлором в бассейне, — не редкость. Это прямое отравление, которого можно и нужно избежать, прислушиваясь к своим ощущениям.
Хлор является мощным окислителем. При контакте с кожей он запускает цепную реакцию с образованием свободных радикалов — нестабильных частиц, которые атакуют и повреждают белки молодости: коллаген и эластин. Дополнительный удар наносят хлорамины — соединения, которые образуются при реакции хлора с потом, кожным салом и частичками косметики. Они не только ответственны за тот самый «запах бассейна», но и усиливают воспаление.
Мифы и реальность: хлор и старение — где правда?
Распространено мнение, что хлорка напрямую вызывает морщины. Андрей Дорохов уточняет этот нюанс: «Вопрос о влиянии хлора на старение кожи неоднозначен. Сам по себе хлор не вызывает морщины, но он способствует окислительному стрессу». Таким образом, хлор выступает не главным виновником, а опасным пособником. Он создает в коже условия, в которых процессы старения ускоряются. Особенно внимательными стоит быть людям зрелого возраста. «Особенно чувствительны к таким воздействиям люди зрелого возраста, чья кожа и слизистые более уязвимы из-за естественных возрастных изменений», — подчеркивает эксперт. Истончение гидролипидной мантии с годами делает кожу более уязвимой перед любыми агрессивными факторами, и хлор — один из них. Ярким подтверждением этого служат наблюдения за профессиональными пловцами, у которых из-за многочасовых тренировок в хлорированной воде чаще встречаются сухость, ранние морщины и пигментация.
Практическое применение: памятка для умного пловца
К счастью, негативных последствий можно избежать, соблюдая несложные правила. Начните с подготовки: обязательный душ до плавания — это не формальность, а необходимость. Смоченная чистая вода создает на коже временную защитную пленку, а использование геля для душа смывает косметику и пот, уменьшая образование вредных хлораминов. Для дополнительной защиты рассмотрите специальные барьерные спреи и не пренебрегайте экипировкой — силиконовая шапочка и плотные очки значительно сократят площадь контакта с водой.
После тренировки ваша главная задача — восстановление. Тщательно смойте остатки хлора под душем с мягким очищающим средством. Затем на еще влажную кожу нанесите увлажняющий крем с церамидами, чтобы помочь восстановить липидный барьер. «Средства с витамином С нейтрализуют окислительное действие хлора», — советует Андрей Дорохов. Поэтому сыворотки с антиоксидантами, такие как витамины С и Е, станут отличным дополнением к вашему уходу.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
Если гипотетическая внеземная цивилизация живет возле очень старой и потому очень горячей звезды, она могла бы спасти свою планету от перегрева с помощью защитной астроинженерной конструкции. Астрофизики рассказали, как ее можно будет обнаружить с помощью новой обсерватории.
ТЭС на ископаемом топливе — причина смерти многих сотен тысяч человек в год. Их замещение поэтому неизбежно, но вот чем? ВИЭ нестабильны в выработке, из-за чего мы видим страновые блэкауты в Испании и ужесточение правил их ввода в Китае с этого года. Атом, напротив, крайне стабилен. Только вот при текущем сценарии использования ядерного топлива разведанные запасы урана слишком малы, чтобы быть долгосрочной основой для недорогой энергии. Пока их хватает, а что будет завтра? Именно ответу на этот вопрос и посвящены два страхующих друг друга прорывных российских проекта по замыканию топливного цикла.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Резкий крен, падение в воздушную яму и тревожный сигнал ремней безопасности — знакомые ощущения для любого, кто часто летает. Для миллионов пассажиров турбулентность остается главным источником дискомфорта и страха в полете. Но авторы нового исследования обещают перевести ее из разряда непредсказуемых явлений в область точной науки. Они заявили о создании, возможно, самой передовой математической модели турбулентности, которая поможет сделать полет гораздо спокойнее.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
«Вместе на Марс»: реален ли совместный полет России и США на четвертую планету?
Возьмут ли вас в экспедицию на Марс? Тест
«Рейдер» или «Непобедимый»: какой боевой вертолет выберет Армия США
Кому откусит голову Дракон?
Невероятные изображения чужеродных форм жизни в организме человека
Когда мозг дает сбой: когнитивные искажения
Кто катит мир – 7 персон, которые приближают будущее
Забытые виды спорта
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии