Психологи объяснили, как перестать терять ключи и другие предметы быта

Память устроена не так, как предполагают большинство людей исходя из субъективного опыта. Улучшить ее и перестать забывать о рутинных действиях помогут специальные техники, рассказали психологи из США в новой книге.

Проблемы или особенности памяти нередко становятся препятствием для эффективного обучения, комфортной жизни, достижения целей. Например, педагогам рекомендуют дробить сложные задачи для детей на более простые, помогать ученикам планировать время, а также минимум три раза повторять основные выводы занятия.

Трудно запомнить важную информацию или не забыть выполнить привычное действие бывает и взрослым. Одни постоянно забывают выключать свет дома перед уходом, другие не помнят, куда положили мобильный телефон, ключи или бутылку воды. С подобными ситуациями сталкивалась и одна из авторов книги «Психология памяти», которая основана на данных когнитивных исследований и выйдет в мае в издательстве Routledge, относящемся к Taylor & Francis Group.

По словам авторов, в определенной степени забывание для человека естественно. При этом механизм работы памяти напоминает, скорее, страницу «Википедии», которую можно редактировать, а не записывающее устройство.

Ученые объяснили, что люди лучше запоминают информацию, когда понимают ее необходимость для решения некой практической задачи в будущем. Допустим, можно регулярно забывать, где оставил бутылку воды, но на необитаемом острове, при необходимости выжить, расположение источников, вероятно, прочно закрепится в памяти.

Авторы книги предлагают несколько тактик, которые позволят улучшить память. Например, чтобы не забыть забрать ребенка из автомобильного кресла перед работой, можно оставлять на заднем сиденье машины сумочку.

Некоторые техники, по словам психологов, способны не только натренировать память, но и в долгосрочной перспективе сделать выше уровень знаний. В их числе, к примеру, «тактика поиска», когда из памяти извлекаются необходимые факты. Чтобы запомнить имя нового коллеги, можно обращаться к нему по имени всегда, даже если поначалу это требует умственных усилий.

Шахматистам помогает использование схем, то есть специфический способ организации новой информации в мозге. Такая тактика позволяет разгрузить рабочую память, благодаря которой люди способны быстро обрабатывать и запоминать информацию. Кроме того, полезны зрительные и слуховые техники: когда у человека появляются ассоциации с предметами, становится легче сохранить в памяти их образы и порядок, как, например, в случае с расположением карт в колоде.

«Любой, кто учился, знает, что необходима регулярная практика. Но чтобы стать экспертом в какой-либо области, люди должны использовать осознанную практику. Осознанная практика предполагает целенаправленное внимание, в то время как при обычной происходит простое повторение», — пояснили авторы книги.

По словам психологов, более глубокая осведомленность о механизмах запоминания важна для разных сфер жизни. В частности, они отметили, что жертвам преступлений в суде могут не поверить из-за отрывочности воспоминаний, которая абсолютно нормальна. По мнению авторов, материалы книги можно использовать в то числе для обучения присяжных.

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