«Росатом» изготовил второй парогенератор для исследовательской ядерной установки «Многоцелевой быстрый исследовательский реактор». Создавали парогенератор на заводе «ЗиО-Подольск», входящем в Машиностроительный дивизион «Росатома».

«Многоцелевой быстрый исследовательский реактор» (МБИР) — это своего рода «машина времени». Инструмент позволит ученым «заглядывать» в будущее, чтобы понять, как поведут себя материалы в экстремальных условиях. Установку сейчас сооружают в Димитровграде на площадке АО «Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт атомных реакторов» (ГНЦ НИИАР), входящий в Научный дивизион «Росатома».

Для МБИР нужны обратные парогенераторы особой конструкции, непохожие на те, которые используются на атомных электростанциях «Росатома». Один парогенератор для МБИР состоит из трех модулей. Это позволяет компактнее разместить оборудование внутри установки.

© МЦИ МБИР

Оборудование для МБИР схоже по конструкции с парогенератором реакторной установки БОР-60. Установка с 1969 года работает на площадке АО «ГНЦ НИИАР». На этой установке отрабатывают технологии натриевого теплоносителя, испытывают ядерное топливо и проверяют конструкторские решения для реакторов на быстрых нейтронах.

Главный инженер дирекции сооружения объектов АО «ГНЦ НИИАР» Святослав Новиков отметил, что парогенератор БОР-60 хорошо себя зарекомендовал за время работы. Он считается парогенератором обратного типа. Натриевый теплоноситель течет внутри теплообменных трубок. Питательную воду подают в межтрубное пространство, откуда затем отводят перегретый пар.

БОР-60 / © АО «ГНЦ НИИАР» / «Росатом»

«Положительный опыт эксплуатации послужил одной из ключевых причин выбора аналогичной конструкции парогенератора и для новой ядерной установки с реактором МБИР», — пояснил Новиков.

Второй парогенератор для МБИР уже отправили из Подмосковья в Ульяновскую область. Первую партию отгрузили еще в октябре.

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Росатом 53 статей Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (сокр. название — ГК «Росатом») (на англ. — State Atomic Energy Corporation «Rosatom» сокращённое — ROSATOM) — российский государственный холдинг, объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли. В состав «Росатома» входят все гражданские атомные компании России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации, а также атомный ледокольный флот. «Росатом» управляет атомными электростанциями России.