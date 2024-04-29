Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Фантастическая короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 3, «Исход» (рус)
Третий эпизод показывает ситуацию на Земле будущего в то самое время, когда передовые отряды человечества пытаются колонизировать другие миры. Похоже, энтузиазм исследователей в мире сериала возник не от оптимизма, а от жестокой необходимости. Видео переведено на русский специально для пользователей Naked Science.
Действие начинается на Земле будущего, испытывающей, судя по антуражу, большие проблемы не только с биосферой, но и пригодностью воздуха для дыхания. Происходящее подается глазами одной американской семьи на протяжении полувека. Что именно там происходит — смотрите в короткометражном фильме с эксклюзивным переводом от Naked Science.
Всего будет шесть эпизодов: каждый день по одному. Видео на оригинальном языке можете найти по ссылке. Предыдущий эпизод по ссылке.
Третий эпизод показывает ситуацию на Земле будущего в то самое время, когда передовые отряды человечества пытаются колонизировать другие миры. Похоже, энтузиазм исследователей в мире сериала возник не от оптимизма, а от жестокой необходимости. Видео переведено на русский специально для пользователей Naked Science.
Первый эпизод рассказывает об исследователе, который посещает различные планеты в поисках инопланетной жизни. Видео переведено на русский специально для пользователей Naked Science.
В середине января над Берлином распался метеороид 2024 BX1. Прежде чем небесное тело разрушилось в атмосфере, итальянским астрономам удалось измерить его скорость вращения. Выяснилось, что космический странник — рекордсмен: еще ни разу ученые не регистрировали настолько быстро вращающегося объекта в своем классе.
Первый эпизод рассказывает об исследователе, который посещает различные планеты в поисках инопланетной жизни. Видео переведено на русский специально для пользователей Naked Science.
Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
Второй эпизод рассказывает о еретичке, которая предстает перед своими обвинителями, но в итоге сама им выносит приговор. Видео переведено на русский язык специально для Naked Science.
Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
Американские исследователи пришли к выводу: тихоходки способны повышать уровень продуктов генов репарации ДНК до такой степени, что это позволяет сделать их одними из самых распространенных в своем геноме. Среди прочего это помогает им выдерживать экстремальную радиацию.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Теория струн для чайников
Как гравитационные волны раскрыли тайну происхождения золота во Вселенной
Многие страны выходят из карантина: чем такие эксперименты на людях полезны нам
Крымская модель предсказала половину лун Сатурна — и они вращаются не туда
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии