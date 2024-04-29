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5 часов назад
Редакция Naked Science
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Фантастическая короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 3, «Исход» (рус)

Третий эпизод показывает ситуацию на Земле будущего в то самое время, когда передовые отряды человечества пытаются колонизировать другие миры. Похоже, энтузиазм исследователей в мире сериала возник не от оптимизма, а от жестокой необходимости. Видео переведено на русский специально для пользователей Naked Science.

Sci-Fi
# короткометражки
# научная фантастика
# сериалы
Эксклюзив
Кадр из фильма / © BlackMilk Studio

Действие начинается на Земле будущего, испытывающей, судя по антуражу, большие проблемы не только с биосферой, но и пригодностью воздуха для дыхания. Происходящее подается глазами одной американской семьи на протяжении полувека. Что именно там происходит — смотрите в короткометражном фильме с эксклюзивным переводом от Naked Science.

Всего будет шесть эпизодов: каждый день по одному. Видео на оригинальном языке можете найти по ссылке. Предыдущий эпизод по ссылке.

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Sci-Fi
# короткометражки
# научная фантастика
# сериалы
Эксклюзив
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5 часов назад
Редакция Naked Science

Фантастическая короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 3, «Исход» (рус)

Третий эпизод показывает ситуацию на Земле будущего в то самое время, когда передовые отряды человечества пытаются колонизировать другие миры. Похоже, энтузиазм исследователей в мире сериала возник не от оптимизма, а от жестокой необходимости. Видео переведено на русский специально для пользователей Naked Science.

Sci-Fi
# короткометражки
# научная фантастика
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# sci-fi
# короткометражки
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Редакция Naked Science

Фантастическая короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 1, «Ледяная планета» (рус)

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# избегание
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# sci-fi
# короткометражки
# научная фантастика
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# гамма-излучение
# геном
# ДНК
# репарация ДНК
# тихоходки
[miniorange_social_login]

Комментарии

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3 Комментария

Dmitriy Sirotenko
Dmitriy Sirotenko
1 час назад
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0
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Ну что же так тормозит....(
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Дмитрий Курочкин
Дмитрий Курочкин
2 часа назад
-
0
+
у вас по ссылке на первый эпизод находится третий эпизод, а первый я так и не смог найти на этом сайте!!
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0
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Иван Колупаев
45 минут назад
Дмитрий, вот все три. И до кучи остальные. Простите редакцию они старались 😁 https://naked-science.ru/article/sci-fi

Фантастическая короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 3, «Исход» (рус)Фантастическая короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 3, «Исход» (рус)

Dmitriy Sirotenko
1 час назад
Ну что же так тормозит....(

Фантастическая короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 3, «Исход» (рус)Фантастическая короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 3, «Исход» (рус)

Дмитрий Курочкин
2 часа назад
у вас по ссылке на первый эпизод находится третий эпизод, а первый я так и не смог найти на этом сайте!!

Фантастическая короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 3, «Исход» (рус)Фантастическая короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 3, «Исход» (рус)

Иван Колупаев
3 часа назад
Sam, ты уже записался на сво или только в интернетах ручками дрыгать да мемасики постить? Впрочем судя по невпупенной суровости ответов тебе надо

В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  

Sam Wall
3 часа назад
Иван, ты в открытую признался в раскачивание лодки по отношению к Роскосмосу и считаешь это каким-то чуть ли не праведным делом. Посмотри на

В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  

Семен Слепцов
3 часа назад
Николай, спасибо! Как всегда, земные термины вводят в заблуждение :)

Ученые рассказали, как лучше строить здания из реголита на ЛунеУченые рассказали, как лучше строить здания из реголита на Луне

Иван Колупаев
3 часа назад
Sam, ты еще чей Крым спроси 🥲 А кстати, чего не в окопах коли такой резкий? Телефоны куда позвонить на каждом углу расклеены. А ну да ты ж Родине в

В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  

Семен Слепцов
3 часа назад
Александр, спасибо!

Ученые рассказали, как лучше строить здания из реголита на ЛунеУченые рассказали, как лучше строить здания из реголита на Луне

Иван Колупаев
4 часа назад
Sam, такой суровый 😁 уверен что упал намочен от президента и федсобрания вопросы решать 😏 Ой не зря вас зовут ватниками. Все кто чуть менее упорот

В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  

Sam Wall
5 часов назад
Иван, поскучнело резко ? Значит я правильные вопросы задал. А то тут такой навальненок от Роскосмоса захотел перемен и стал ножками-ручками

В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  

Дмитрий Кашкаров
6 часов назад
Александр, три земных диаметра это очень близко, и очень точно для пятилетнего прогноза. Но это точно будет отличный предлог заставить затянуть

Частные компании хотят присоединиться к исследованию астероида АпофисЧастные компании хотят присоединиться к исследованию астероида Апофис

Александр Березин
7 часов назад
Юрий, повторюсь: "Ангара" все еще не выводит на орбиту полезную нагрузку (один микроспутник на 10 лет полетов), хотя ее начали делать на десятки лет

Запуск «Ангары» снова отложили — и лучше бы навсегда. Что нужно России вместо нее?Запуск «Ангары» снова отложили — и лучше бы навсегда. Что нужно России вместо нее?

Александр Малыгин
7 часов назад
Забавно, что такие видео сами американцы и создают

Фантастическая короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 1, «Ледяная планета» (рус)Фантастическая короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 1, «Ледяная планета» (рус)

Юрий
7 часов назад
Александр, меня вообще ничего не беспокоит, я смотрю на результаты, в не зависимости от начала производства, проектирования, открытия и т.д. Что

Запуск «Ангары» снова отложили — и лучше бы навсегда. Что нужно России вместо нее?Запуск «Ангары» снова отложили — и лучше бы навсегда. Что нужно России вместо нее?

Влад Булыжник
8 часов назад
Ответ, конечно, частично дан в конце, но перед этим также дано много лишней, на мой взгляд, информации про приближающуюся звезду или другие планеты,

Что было бы с планетой Земля, если бы она потеряла Луну и попыталась бы покинуть Солнечную систему? Что было бы с планетой Земля, если бы она потеряла Луну и попыталась бы покинуть Солнечную систему? 

Ирина Искеева
8 часов назад
Как всегда, чем интересней открытие, тем больше бреда в комментариях. Есть куча сайтов, где можно пообсуждать свои детские и недетские глюки, но

Астрономы нашли планету-бродягу земного типаАстрономы нашли планету-бродягу земного типа

Ирина Искеева
8 часов назад
Отличная статья))))

Из чего состоят экзопланеты и откуда мы это знаемИз чего состоят экзопланеты и откуда мы это знаем

Рафис Гарипов
9 часов назад
Очень по-американски: уничтожать/эксплуатировать слабых пока не появится кто-то сильнее

Фантастическая короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 1, «Ледяная планета» (рус)Фантастическая короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 1, «Ледяная планета» (рус)

1 2
9 часов назад
Метан идёт, значит есть геотермальная активность. А когда-то эти же "мочёные" рассказывали сказки про "давно остывшую мёртвую планетку". Что, теперь

В NASA рассказали о причинах загадочных выбросов метана на МарсеВ NASA рассказали о причинах загадочных выбросов метана на Марсе

Игорь Семенов
10 часов назад
Иван, а-ха-ха, куда нам ватникам до вас странных сойбоев, которые сидят в своей же стране и гадят на все мало мальски сделанное в этой стране. Вы как

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