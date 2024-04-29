Фантастическая короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 3, «Исход» (рус)

Третий эпизод показывает ситуацию на Земле будущего в то самое время, когда передовые отряды человечества пытаются колонизировать другие миры. Похоже, энтузиазм исследователей в мире сериала возник не от оптимизма, а от жестокой необходимости. Видео переведено на русский специально для пользователей Naked Science.

Действие начинается на Земле будущего, испытывающей, судя по антуражу, большие проблемы не только с биосферой, но и пригодностью воздуха для дыхания. Происходящее подается глазами одной американской семьи на протяжении полувека. Что именно там происходит — смотрите в короткометражном фильме с эксклюзивным переводом от Naked Science.

Всего будет шесть эпизодов: каждый день по одному. Видео на оригинальном языке можете найти по ссылке. Предыдущий эпизод по ссылке.

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