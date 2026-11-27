Специалисты «ГНЦ НИИАР», входящего в Научный дивизион госкорпорации «Росатом», разработали систему перегрузки контейнера с радием-226. Оборудование нужно для производства радиоизотопов, используемых в ядерной медицине.

Радий‐226 — самый долгоживущий радиоактивный изотоп радия, который используется в том числе для получения других радионуклидов, необходимых для ядерной медицины. Он выступает стартовым материалом, с помощью которого получают радий-223, используемый при таргетной терапии костных метастазов.

Капсулу с радием-226 облучают на сильноточном линейном резонансном ускорителе электронов, а потом помещают в контейнер транспортного упаковочного комплекта. Новая система нужна, чтобы извлекать капсулу из мишенного комплекса.

© АО «ГНЦ НИИАР» / «Росатом»

Оборудование создали сотрудники департамента по проектированию и конструированию АО «Государственный научный центр — Научно-исследовательский институт атомных реакторов» (АО «ГНЦ НИИАР»). Заказчиком выступил Научный институт «Росатома» в Обнинске. Испытания подтвердили, что оборудование работает исправно.

«Система отработала все проектные циклы без замечаний, продемонстрировав высокую точность позиционирования и плавность хода исполнительных механизмов», — рассказал ведущий инженер-конструктор департамента по проектированию и конструированию АО «ГНЦ НИИАР» Николай Васильев.

© АО «ГНЦ НИИАР» / «Росатом»

Специалистам предстоит установить оборудование на площадке заказчика и подготовить его к работе.

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Росатом 54 статей Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (сокр. название — ГК «Росатом») (на англ. — State Atomic Energy Corporation «Rosatom» сокращённое — ROSATOM) — российский государственный холдинг, объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли. В состав «Росатома» входят все гражданские атомные компании России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации, а также атомный ледокольный флот. «Росатом» управляет атомными электростанциями России.