В «ГНЦ НИИАР» разработали систему перегрузки контейнера с радием-226
Специалисты «ГНЦ НИИАР», входящего в Научный дивизион госкорпорации «Росатом», разработали систему перегрузки контейнера с радием-226. Оборудование нужно для производства радиоизотопов, используемых в ядерной медицине.
Радий‐226 — самый долгоживущий радиоактивный изотоп радия, который используется в том числе для получения других радионуклидов, необходимых для ядерной медицины. Он выступает стартовым материалом, с помощью которого получают радий-223, используемый при таргетной терапии костных метастазов.
Капсулу с радием-226 облучают на сильноточном линейном резонансном ускорителе электронов, а потом помещают в контейнер транспортного упаковочного комплекта. Новая система нужна, чтобы извлекать капсулу из мишенного комплекса.
Оборудование создали сотрудники департамента по проектированию и конструированию АО «Государственный научный центр — Научно-исследовательский институт атомных реакторов» (АО «ГНЦ НИИАР»). Заказчиком выступил Научный институт «Росатома» в Обнинске. Испытания подтвердили, что оборудование работает исправно.
«Система отработала все проектные циклы без замечаний, продемонстрировав высокую точность позиционирования и плавность хода исполнительных механизмов», — рассказал ведущий инженер-конструктор департамента по проектированию и конструированию АО «ГНЦ НИИАР» Николай Васильев.
Специалистам предстоит установить оборудование на площадке заказчика и подготовить его к работе.