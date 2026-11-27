Наскальные рисунки животных в Скандинавии могли иметь не только ритуальное или магическое значение, но и выполнять практическую функцию — помогать охотникам находить места, где легче добыть зверя. К такому выводу пришли ученые, исследовавшие четыре памятника наскального искусства в Швеции и Норвегии. По их мнению, изображения отмечали участки, где особенности местности позволяли людям подстерегать животных или загонять в смертельную ловушку.

Первые петроглифы в Скандинавии появились примерно в 9000 году до нашей эры. На открытых скалах возле фьордов, озер и рек художники высекали лосей, медведей и северных оленей практически в натуральную величину. Зачастую изображали одно либо несколько животных, без сцен охоты.

Однако к 5000 году до нашей эры характер наскального искусства начал меняться. Наряду с отдельными крупными фигурами стали появляться более мелкие, объединенные в сложные сюжеты, в том числе изображения людей. На них люди взаимодействовали друг с другом и другими животными, а сами композиции передавали различные действия, напоминавшие небольшие истории.

Междисциплинарная команда исследователей под руководством Петера Скоглунда (Peter Skoglund) из Университета Линнея в Швеции задалась вопросом: почему примерно к 5000 году до нашей эры в скандинавском наскальном искусстве произошли изменения? Исследователи также хотели понять, могли ли изображения крупных животных указывать охотникам на важные места, где особенности местности помогали выслеживать добычу?

Чтобы ответить на эти вопросы, Скоглунд и его коллеги исследовали петроглифы четырех памятников наскального искусства в центральной части Скандинавии: Стюккет (Stykket), Ландверк (Landverk), Йэрде (Gärde) и Дювед (Duved). Специалисты изучали не только внешний вид животных, но и рельеф.

Сперва команда анализировала очертания тел, форму головы, длину и пропорции конечностей. По этим признакам пытались определить вид животного, пол и возраст. Например, размеры и наличие рогов помогали предположить, изображен ли взрослый самец, самка или молодой лось. Затем оценивали расположение изображений относительно окружающего ландшафта: рек и озер, порогов, узких участков проливов, возможных путей сезонной миграции, стоянок каменного века.

Ученые проверили, связаны ли места расположения петроглифов с повадками животных, изображенных на них. Например, если лось наклонил голову к воде, исследователи рассматривали два объяснения: животное могло пить или готовиться переплыть реку. Если изображали несколько лосей разного размера возле узкого участка реки, проверяли, могло ли это место быть частью маршрута сезонной миграции.

Наскальные изображения северного оленя (Норвегия) и лося (Швеция) / © Jan Magne Gjerde in Persson et al. 2026

Такие особенности могли представлять особый интерес для охотников. В местах естественных переправ животные оказывались более предсказуемыми, а бурные потоки и пороги создавали дополнительные препятствия для их передвижения.

Анализ показал, что изображения лосей зачастую располагались возле важных водных маршрутов. В некоторых случаях копыта животных изображены так, словно они находятся на границе воды и суши или даже погружены в нее.

По словам Скоглунда, это не случайность. Так обозначали участки, где животные подходили к воде, пересекали реки или двигались вдоль водных путей. Крупные фигуры на скалах хорошо различимы издалека, в том числе с воды. Поэтому исследователи предположили, что они могли служить ориентиром для древних охотников — например, во время передвижения на лодках.

Петроглифы напоминали, что в конкретном районе существует удобная переправа, через которую регулярно проходят животные. В следующий сезон охотник мог вернуться сюда или передать сведения другим членам сообщества.

Фото вверху: фрагмент панели (Laxön LD:14–15) в Немфорсене. Внизу — современное усиление контраста для лучшей видимости / © Michael Ranta, Larsson and Broström

Особенно примечательным оказался памятник Ландверк. На двух изображениях лосей исследователи обнаружили линии, проходящие преимущественно через области сердца и легких. Авторы научной работы предположили, что эти отметки указывали на уязвимые части тела, попадание в которые позволяло убить животное одним выстрелом. Если такая интерпретация верна, петроглифы могли не просто обозначать места охоты, но и передавать практические знания о том, как добывать животных.

Исследователи подчеркнули, что изучили только четыре памятника. Пока нельзя утверждать, что подобная закономерность характерна для всего наскального искусства Скандинавии. Однако они допустили, что в других регионах люди тоже могли использовать наскальные рисунки, чтобы обозначать места, удобные для охоты.

Почему древние охотники постепенно отказались от крупных изображений отдельных животных в пользу более сложных сюжетов с участием людей, пока остается неясным. Ученые предположили, что такой способ позволял передавать более сложную информацию.

Научная работа опубликована в журнале World Archaeology.

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Игорь Байдов 697 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.