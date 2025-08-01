Психологи объяснили, почему некоторые мужчины становятся инцелами

Инцелы (от английского involuntary celibates — «невольное воздержание) — онлайн-сообщество мужчин разных возрастов, которые по разным причинам не могут найти сексуальную партнершу. Обычно их считают агрессивными женоненавистниками, но недавнее исследование международной команды психологов показало: эта субкультура — значительно более сложное и разнообразное явление, чем кажется на первый взгляд.

Исследований, в которых изучали психологические мотивы, установки и факторы, которые толкают некоторых мужчин в ряды инцелов, очень мало. Значительная часть из них основана на анализе онлайн-высказываний наиболее активных инцелов и упускает из вида взгляды сдержанных и замкнутых членов сообщества, что искажает результаты. Психологам и социологам из Университета в Суонси (Великобритания) и Техасского университета в Остине (США) впервые удалось провести психодиагностическое онлайн-тестирование и опрос инцелов, которых они нашли на английских и американских анонимных интернет-форумах и в социальных сетях.

В исследовании участвовал 561 совершеннолетний мужчина (64,5 процента — из США); средний возраст составил 26 лет. Все они прошли психодиагностические тесты и ответили на несколько вопросов, касающихся их взглядов.

Результаты показали, что психическое здоровье инцелов оставляет желать лучшего. В частности, критически высокий уровень депрессии выявили у 38,9 процента опрошенных, высокий уровень аутизма — у 30,7 процента, что почти в 30 раз превосходит базовый показатель для населения в целом. Степень тревожности, которая позволяла бы предположить отклонения от нормы, обнаружили у 43 процентов, а 21,6 процента респондентов признались, что думают о самоубийстве почти каждый день. Чувствовали себя одинокими 48 процентов мужчин. Часть инцелов считала, что насилие может быть иногда (20 процентов) или часто (5 процентов) оправданным по отношению к тем, кто пытался причинить им вред.

В то же время показатели теста, который выявляет наличие таких качеств, как самовлюбленность, отсутствие эмпатии, эгоизм, бессердечность, лживость и сосредоточенность на собственных интересах в ущерб другим («темная триада» — макиавеллизм, нарциссизм и психопатия), оказались не выше, чем у типичных студентов в США.

Две трети инцелов разделяли основной идеологический принцип сообщества, известный как 80/20: они уверены, что 80 процентов женщин интересуются только наиболее привлекательными, успешными и уверенными в себе мужчинами, к которым они себя не относили, хотя считали себя умными и продвинутыми людьми, которых, похоже, женщины не способны понять. Своими врагами они назвали феминисток и левых политиков.

Ученые обнаружили двунаправленную связь между психическим здоровьем и такими взглядами: чем оно хуже, тем скорее они придерживаются таких установок, и, наоборот, психическое здоровье из-за этого все сильнее ухудшается.

По мнению исследователей, есть два основных пути в сообщество инцелов: часть мужчин по разным причинам пытаются объяснить свое одиночество внешними факторами. Другие, напротив, испытывают эмоциональные сложности в общении, склонны к аутизму и депрессии, но ищут поддержки среди таких же, как они.

Ценность нового исследования в том, что большая часть психологов сосредоточена на людях, состоящих в отношениях или выбирающих партнера. Гораздо меньше внимания уделяют людям, которые борются с одиночеством и глубокими эмоциональными проблемами в связи с этим. Результаты исследования ученые представили в статье для журнала Archives of Sexual Behavior.

Точного числа мужчин, которые считают себя инцелами, никто не знает из-за их крайней замкнутости. На одном из самых известных англоязычных форумов зарегистрировано более 32 тысяч постоянных участников.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Денис Яковлев 56 статей Автор освещает темы, связанные с геологией, вулканологией и климатом. Пишет о наблюдаемых изменениях, теоретических моделях и последствиях для окружающей среды.