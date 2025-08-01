Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Психологи объяснили, почему некоторые мужчины становятся инцелами
Инцелы (от английского involuntary celibates — «невольное воздержание) — онлайн-сообщество мужчин разных возрастов, которые по разным причинам не могут найти сексуальную партнершу. Обычно их считают агрессивными женоненавистниками, но недавнее исследование международной команды психологов показало: эта субкультура — значительно более сложное и разнообразное явление, чем кажется на первый взгляд.
Исследований, в которых изучали психологические мотивы, установки и факторы, которые толкают некоторых мужчин в ряды инцелов, очень мало. Значительная часть из них основана на анализе онлайн-высказываний наиболее активных инцелов и упускает из вида взгляды сдержанных и замкнутых членов сообщества, что искажает результаты. Психологам и социологам из Университета в Суонси (Великобритания) и Техасского университета в Остине (США) впервые удалось провести психодиагностическое онлайн-тестирование и опрос инцелов, которых они нашли на английских и американских анонимных интернет-форумах и в социальных сетях.
В исследовании участвовал 561 совершеннолетний мужчина (64,5 процента — из США); средний возраст составил 26 лет. Все они прошли психодиагностические тесты и ответили на несколько вопросов, касающихся их взглядов.
Результаты показали, что психическое здоровье инцелов оставляет желать лучшего. В частности, критически высокий уровень депрессии выявили у 38,9 процента опрошенных, высокий уровень аутизма — у 30,7 процента, что почти в 30 раз превосходит базовый показатель для населения в целом. Степень тревожности, которая позволяла бы предположить отклонения от нормы, обнаружили у 43 процентов, а 21,6 процента респондентов признались, что думают о самоубийстве почти каждый день. Чувствовали себя одинокими 48 процентов мужчин. Часть инцелов считала, что насилие может быть иногда (20 процентов) или часто (5 процентов) оправданным по отношению к тем, кто пытался причинить им вред.
В то же время показатели теста, который выявляет наличие таких качеств, как самовлюбленность, отсутствие эмпатии, эгоизм, бессердечность, лживость и сосредоточенность на собственных интересах в ущерб другим («темная триада» — макиавеллизм, нарциссизм и психопатия), оказались не выше, чем у типичных студентов в США.
Две трети инцелов разделяли основной идеологический принцип сообщества, известный как 80/20: они уверены, что 80 процентов женщин интересуются только наиболее привлекательными, успешными и уверенными в себе мужчинами, к которым они себя не относили, хотя считали себя умными и продвинутыми людьми, которых, похоже, женщины не способны понять. Своими врагами они назвали феминисток и левых политиков.
Ученые обнаружили двунаправленную связь между психическим здоровьем и такими взглядами: чем оно хуже, тем скорее они придерживаются таких установок, и, наоборот, психическое здоровье из-за этого все сильнее ухудшается.
По мнению исследователей, есть два основных пути в сообщество инцелов: часть мужчин по разным причинам пытаются объяснить свое одиночество внешними факторами. Другие, напротив, испытывают эмоциональные сложности в общении, склонны к аутизму и депрессии, но ищут поддержки среди таких же, как они.
Ценность нового исследования в том, что большая часть психологов сосредоточена на людях, состоящих в отношениях или выбирающих партнера. Гораздо меньше внимания уделяют людям, которые борются с одиночеством и глубокими эмоциональными проблемами в связи с этим. Результаты исследования ученые представили в статье для журнала Archives of Sexual Behavior.
Точного числа мужчин, которые считают себя инцелами, никто не знает из-за их крайней замкнутости. На одном из самых известных англоязычных форумов зарегистрировано более 32 тысяч постоянных участников.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
Квантовую механику активно применяют не только в науке, но и при некоторых расчетах, связанных с работой электроники. Несмотря на заметные практические результаты, эта отрасль науки не имеет единых взглядов на то, как на самом деле устроена та самая физическая реальность, которую квантовая механика призвана описывать.
В древней истории скифы занимали значительное место. Их внешность и обычаи подробно описал Геродот. Скифские курганы распространены по всей Евразийской степи — от Внутренней Монголии до севера Причерноморья. Одна из характерных черт материальной культуры — знаменитый звериный стиль. Археология не дала убедительных ответов на вопросы о происхождении скифов, а также о том, кто их прямые потомки. Ученые возлагают надежды на палеогенетику.
Квантовую механику активно применяют не только в науке, но и при некоторых расчетах, связанных с работой электроники. Несмотря на заметные практические результаты, эта отрасль науки не имеет единых взглядов на то, как на самом деле устроена та самая физическая реальность, которую квантовая механика призвана описывать.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
В древней истории скифы занимали значительное место. Их внешность и обычаи подробно описал Геродот. Скифские курганы распространены по всей Евразийской степи — от Внутренней Монголии до севера Причерноморья. Одна из характерных черт материальной культуры — знаменитый звериный стиль. Археология не дала убедительных ответов на вопросы о происхождении скифов, а также о том, кто их прямые потомки. Ученые возлагают надежды на палеогенетику.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Черных дыр пятница
Через 50 и 100 лет: кто будет жить на планете
Сдвинуть звезду с места: как китайский космический телескоп будет искать Землю 2.0
Языкария: сумасшедшие порождения слова
Lunar Orbital Platform-Gateway: лунные врата в далекий космос
С электромобилями не все так просто! Эксперты вносят долю скепсиса
Сжимающаяся Вселенная столкнет нас в черную дыру. Но заметить конец света будет непросто
Итоги года: десять главных событий в науке
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии