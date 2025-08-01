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Женщина родила здорового сына, несмотря на двойной узел на пуповине и обвитие
Американские медики описали уникальный случай, когда у роженицы совпали сразу две акушерские патологии: двойной узел на пуповине и ее обвитие вокруг шеи плода. Несмотря на такое сочетание аномалий, роды завершились благополучно — на свет появился здоровый мальчик.
Истинные узлы пуповины — довольно редкое осложнение беременности, при котором на пупочном канатике, соединяющем плод с материнским организмом, образуется настоящий узел. По некоторым оценкам, аномалия встречается в 0,3-1,2% случаев беременности, но есть и данные с большим диапазоном значений: от 0,06 до 2,6 % от общего числа родов.
Группе хирургов, акушеров и гинекологов из США довелось столкнуться с еще более редким сочетанием осложнений: двойным истинным узлом пуповины (частота случаев — 0,1% беременностей) с одновременным обвитием пупочного канатика вокруг шеи ребенка. Отчет о необычном клиническом случае опубликовал научный журнал Cureus.
Тугое, или многократное, обвитие пуповиной грозит нарушением кровотока и развитием внутриутробной гипоксии. Опасность представляет и сильное стягивание узла на пуповине: сосуды в ней пережимаются, что может вести к кислородному голоданию ребенка и повышает риск его гибели при родах. Однако выявить узел во время беременности затруднительно: с помощью УЗИ заметить патологию удается только в 12% случаев, зачастую ее находят случайно уже при родах.
Так произошло и с 26-летней пациенткой, чей случай описали в отчете. Женщину на 39-й неделе беременности и ожирением в анамнезе доставили в родильное отделение для стимуляции родов в связи с подозрением на слишком крупные для гестационного возраста размеры плода. Беременность была второй, первая завершилась неосложненными вагинальными родами шесть лет назад.
На этот раз процесс шел тяжелее. Врачи зафиксировали у плода повторяющуюся брадикардию (замедление сердцебиения) при сокращении пуповины, в связи с чем применили для родоразрешения метод вакуум-экстракции. После появления головки ребенка на его шее обнаружили однократное тугое обвитие пуповины, которое успешно сняли. В дальнейшем на пупочном канатике оказалось еще два истинных узла без выраженного сдавливания.
После того как пуповину пережали и перерезали, новорожденного осмотрели. Хотя роды были непростыми, мальчик оказался здоровым: его состояние оценили на восемь баллов из девяти по шкале Апгар. Тем не менее из предосторожности за ребенком некоторое время понаблюдали в отделении интенсивной терапии, где тоже не выявили признаков дистресс-синдрома, гипоксии или других нарушений. Вероятно, избежать негативных последствий позволило то, что узлы не сдавили пуповину.
В заключение медики отметили важность дальнейших исследований такого рода аномалий для улучшения их дородовой диагностики и разработки методов предотвращения возможных осложнений.
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