Ученые узнали, что заставляет людей предпочитать кривые линии прямым

Международная группа исследователей выяснила, какие зоны мозга активируются, когда мы смотрим на изогнутые формы в интерьере. Оказалось, люди воспринимают такие линии той же областью мозга, что отвечает и за восприятие красоты человеческих лиц.

Психологам давно известно, что большинство из нас предпочитают изогнутые, плавные линии угловатым практически во всем — от форм лиц до картин и интерьеров. Более того, это явление наблюдается у всех народов, даже у младенцев и человекообразных обезьян. При этом некоторые эксперименты показали, что значительное меньшинство людей, наоборот, не подчиняются общей тенденции. Например, у тех, кто имеет расстройство аутистического спектра, тенденция выбирать изогнутые формы снижена по сравнению с обычными людьми. То же самое можно сказать о начинающих дизайнерах интерьера: они предпочитают прямые линии кривым, в то время как их опытные коллеги обращают внимание на изогнутые формы.

Другие исследования позволили предположить, что предпочтение изогнутых форм зависит как от внутренних, так и от внешних факторов: времени предъявления стимула, личного опыта, задачи, которая стоит в тот или иной момент перед человеком, и так далее.

Воспользовавшись данными нейровизуализации и вычислительными показателями кривизны, ученые из университетов Торонто (Канада), Балеарских островов (Испания), Хериота-Уатта (ОАЭ) и Института анатомии при Университетской больнице Йены (Германия) предложили объяснение феномену того, что большинство из нас предпочитают кривые линии прямым. Выводы представлены в журнале Scientific Reports.

В эксперименте участвовали 70 человек. Им предъявляли по 100 фотографий различных интерьеров — как с изогнутыми, так и с прямыми линиями (в равном числе). При этом активность мозга испытуемых тестировали с помощью фМРТ. Добровольцы выполнили 10 тренировочных заданий, в которых оценивали по одному изображению за раз по трем критериям: изогнутость, угловатость и эстетическое удовольствие. После этого участники проходили тест на оценку своего настроения. Порядок предъявления изображений был случайным.

Примеры изображений интерьеров, которые показывали участникам эксперимента / © Oshin Vartanian et al., Scientific Reports

Проанализировав результаты, ученые выяснили: в мозге есть область (веретенообразная извилина), которая чувствительна к интерьерам, воспринимаемым в целом как изогнутые. Та же зона мозга ответственна за восприятие и различение лиц.

Интересно, что веретенообразная извилина реагировала на «изогнутость» только в том случае, если участников исследования просили оценить, насколько красив тот или иной интерьер. Во всех остальных ситуациях (например, когда испытуемых просто просили решить, войдут ли они в то или иное помещение либо, наоборот, выйдут из него) эта область «не включалась». Возможно, эстетическое наслаждение от восприятия интерьера может иметь ту же природу, что и наслаждение от восприятия лиц.

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