Способность судить о человеке по лицу оказалась врожденной

Говорят, внешность обманчива. И, видимо, не зря. Во всяком случае, такой вывод следует из работы американских ученых, которые исследовали мозг волонтеров при просмотре ими фотографий людей. Выяснилось, что мы, сами того не подозревая, оцениваем лица и на этом основании судим о личностях. Нередко предвзято.

Лет 15 назад этологи установили, что главным мерилом для нас служат две характеристики внешности — надежность и превосходство. Возможно, они дают эволюционные преимущества человечеству как виду, поэтому так важны для нас и закрепились в качестве стереотипов. Причем удивительно устойчивых в разных народах и культурах.

Часто достаточно одного взгляда на лицо, чтобы понять суть человека. Этот нам сразу нравится, тот не внушает доверия, иной кажется опасным. Такого рода суждения определяют наше поведение и служат своего рода социальными ориентирами.

Ученые предупреждают — стереотипное мышление нередко ведет к ошибочным решениям как в личной, так и профессиональной сферах, может иметь судебные и политические последствия.

Известно, что стереотип «надежность» связан с миндалевидным телом в мозге, где он служит критерием для сравнения при выработке эмоционального ответа. Но в целом, что происходит у нас в голове, когда мы «расшифровываем» черты лица, не ясно. Ученые предполагают, что должны быть некие стереотипы, похожие на те, что работают в отношении расы, пола. К примеру, мужчины ассоциируются с агрессией, а люди с крупной нижней челюстью воспринимаются как доминирующие. Прошлые работы также указывают на ключевую роль височного отдела коры головного мозга, особенно средней височной извилины, в работе со стереотипами.

Чтобы разобраться во всех этих вопросах, исследователи из лаборатории Джонатана Фримана при Колумбийском университете (США) привлекли для участия в эксперименте 26 молодых здоровых волонтеров, из которых 19 — женщины. Статья об этом опубликована в Journal of Neuroscience.

Активация срединной височной извилины на скане фМРТ / © John Andrew H. Chwe et al., JNeurosci, 2024

Участникам показывали фотографии лиц и одновременно сканировали мозг с помощью функционального МРТ. Ученые ожидали увидеть активацию отделов головного мозга, задействованных при распознавании черт надежности и превосходства. Если же испытуемый явно выражал приверженность следовать своим стереотипам, то у него, по идее, должны подключаться другие участки мозга.

Чтобы не смущать волонтеров расовыми и половыми аспектами, ученые отобрали из чикагской базы лиц 77 изображений белых мужчин. За эксперимент каждое из них показали по восемь раз, дав время разглядеть хорошенько.

После показа участник оценивал лицо по шкале от 1 до 7 по двум метриками — надежность и превосходство. Также волонтеры ответили на вопросы об их приверженности стереотипам (например, “я доверяю первому впечатлению при взгляде на человека”).

Для контроля привлекли 121 человека, которые тоже оценивали те же фотографии, но без фМРТ и по большему числу признаков. Еще одна группа численностью 296 человек рассматривала пары из почти трех тысяч фото и сравнивала их личности.

Выяснилось, что средняя височная извилина активировалась по умолчанию, независимо от приверженности человека к стереотипам. У тех, кто доверял первому впечатлению, подключались еще обе теменные доли, задняя верхняя височная борозда и левая передневисочная доля. Таким образом, авторам удалось нащупать общий для всех механизм оценки лиц, но только по двум критериям. Возможно, их больше, что должны показать будущие исследования.

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