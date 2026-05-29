  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
29 мая, 14:12
Любовь С.
4

Черные дыры могли оказаться источником «призрачного» нейтрино

❋ 5.4

Астрономы предложили возможный источник самого мощного нейтрино в истории наблюдений — частицы с энергией 220 петаэлектронвольт, которую зафиксировали с помощью подводного телескопа KM3NeT в Средиземном море. Если ученые правы, их открытие поможет понять, где во Вселенной рождаются частицы экстремальных энергий и как работают одни из самых ярких объектов космоса — блазары.

Астрономия
# активные ядра галактик
# блазары
# внегалактические нейтрино
# джеты
# нейтрино
# Черные дыры
Блазар, работающий на энергии черной дыры и выбрасывающий «призрачное» нейтрино в представлении художника. / © Robert Lea

Нейтрино называют «призрачными» частицами: они почти не взаимодействуют с веществом и могут пролетать сквозь целые планеты. Именно по этой причине обнаружить их столь трудно. При этом они очень ценны для астрономов, поскольку способны донести информацию из самых недоступных уголков Вселенной.

В феврале 2020 года детектор KM3NeT/ARCA зарегистрировал рекордное событие KM3-230213A. Энергия этой частицы оказалась настолько огромной, что ученые сразу начали поиски возможных источников. Среди кандидатов рассматривали космические лучи сверхвысоких энергий, а также неизвестные экстремальные объекты Млечного Пути. Однако ни одно объяснение не выглядело полностью убедительным. 

Новый сценарий предложила международная исследовательская группа под руководством Оскара Адриани (Oscar Adriani) из Университета Флоренции (Италия). По мнению ученых, «призрачное» нейтрино могло прийти от блазаров — активных ядер галактик, в которых сверхмассивная черная дыра выбрасывает джеты почти с околосветовой скоростью.

Если одна из таких струй направлена в сторону Земли, объект становится чрезвычайно ярким и заметным. Ранее ученые уже находили косвенные признаки того, что блазары способны производить нейтрино высоких энергий. Например, в 2018 году обсерватория IceCube помогла связать одно нейтринное событие с блазаром TXS 0506+056. Энергии нового события, однако, оказались много выше.

Вместо того чтобы привязать сигнал к одному конкретному блазару, авторы новой научной работы смоделировали вклад целой популяции таких объектов. Для расчетов задействовали программу Astro-Multi-messenger Modeling, которая описывает процессы внутри релятивистских джетов — струй вещества, вырывающихся из окрестностей черной дыры. В модели также учли столкновения протонов с фотонами, рождение пионов, распад которых приводит к появлению гамма-квантов и нейтрино, а также другие процессы астрофизики высоких энергий. 

Подобрав параметры так, чтобы модель одновременно объясняла появление сверхмощного нейтрино и не противоречила наблюдениям других телескопов, исследователи обнаружили, что популяция блазаров действительно может создавать поток нейтрино нужной энергии.

Наиболее вероятным оказался сценарий, при котором внутри джетов протоны ускоряются с очень жестким спектром энергий. В то же время энергия, запасенная в них, примерно в 10 раз превышает энергию электронов. Примечательно, что модель остается совместимой с уже известным фоновым гамма-излучением Вселенной.

В таком сценарии блазары практически не вносят вклад в поток нейтрино меньших энергий, которые регулярно регистрирует IceCube. Это может означать, что разные диапазоны энергий во Вселенной создаются разными типами космических ускорителей.

Адриани и коллеги отметили, что выводы пока основаны на одном экстремальном событии, поэтому статистическая неопределенность высока. Однако даже одиночная регистрация частицы такой энергии заставляет пересматривать представления о возможностях астрофизических объектов.

По мере расширения сети KM3NeT и накопления новых данных ученые смогут проверить, действительно ли блазары — фабрики самых энергичных нейтрино во Вселенной. Результаты научной работы опубликованы в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Любовь С.
402 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
Показать больше
Астрономия
# активные ядра галактик
# блазары
# внегалактические нейтрино
# джеты
# нейтрино
# Черные дыры
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
29 Май
1100
Мозг и движения: почему управлять телом сложнее, чем мыслить
Medio Modo
Москва
Лекция
29 Май
1500
Инопланетная фауна Южной Америки
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
29 Май
Бесплатно
Преодолеть притяжение: как устроены ракеты-носители
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
30 Май
1000
Как превратить ткани человека в цифры
Medio Modo
Москва
Лекция
30 Май
500
Неожиданные друзья: как вирусы помогут лечить неизлечимые болезни
Московский зоопарк
Москва
Лекция
30 Май
Бесплатно
Зачем нужна квантовая физика?
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
30 Май
Бесплатно
Эволюция страшного: зомби. От скандинавских драугров до живых мертвецов
ВДНХ
Москва
Лекция
30 Май
1800
Строение мозга человека
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
30 Май
1000
Жизнь замечательных лекарств: трагедии, исследования, бигфарма
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
27 мая, 17:06
Александр Березин

Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.

Космонавтика
# SpaceX
# Starlink
# космос
# США
27 мая, 10:56
Игорь Байдов

Ученые восстановили биографию мужчины, похороненного более 400 лет назад на севере Финляндии 

Анализ ДНК и изотопный анализ зубов показали, что мужчина генетически был связан с саамскими популяциями, но часть жизни провел за пределами Финляндии — возможно, в Исландии. Авторы нового исследования пришли к выводу, что на рубеже XVI-XVII веков саамские сообщества не были изолированы, как предполагали многие исследователи. Люди путешествовали на далекие расстояния и поддерживали контакты с дальними регионами Северной Атлантики.

Археология
# ДНК
# захоронение
# зубы
# изотопный анализ
# Финляндия
29 мая, 12:04
Андрей Серегин

Кофе придал энергии в ущерб ночному восстановлению

Кофеин известен прежде всего как стимулятор, повышающий бодрость и физическую работоспособность, однако его влияние на глубинные процессы восстановления мозга во время сна остается предметом дискуссий. Систематический обзор 32 исследований показал, что кофеин не столько сокращает продолжительность сна, сколько меняет его нейрофизиологическое качество, подавляя медленноволновую активность мозга, и сдвигает спящий мозг в более поверхностное, возбужденное состояние.

Медицина
# кофе
# кофеин
# нейробиология
# обзор
# сон
25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

Археология
# Анды
# брак между родственниками
# инки
# раскопки
27 мая, 17:06
Александр Березин

Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.

Космонавтика
# SpaceX
# Starlink
# космос
# США
27 мая, 11:44
Лена

В китайской гробнице нашли древнейшее свидетельство применения анестезии при операциях

Провинция Цзянсу была процветающим центром медицинской практики в Китае во времена династии Мин (1368-1644 годы нашей эры). Микроскопический анализ крошечных частиц на поверхности хирургических ножниц и пинцета из гробницы китайского врача помог выявить следы вещества, получаемого из ядовитого растения, которое, по мнению исследователей, применялось как местная анестезия во время операций.

Археология
# гробница
# династия Мин
# китай
# медицина
# хирургия
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

Археология
# Анды
# брак между родственниками
# инки
# раскопки
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Черные дыры могли оказаться источником «призрачного» нейтрино

    29 мая, 14:12

  2. Как выбрать солнцезащитные очки и не испортить зрение

    29 мая, 13:51

  3. Отрезанные ножки морского огурца три года прожили как самостоятельные организмы

    29 мая, 13:05

  4. Физик допустил существование черных дыр без сингулярности

    29 мая, 12:22
Выбор редакции

Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

25 мая, 10:21

Последние комментарии

Иван Колупаев
32 минуты назад
Dmitriy, ну кому фактов нет, тому нет, тут уж ничего не поделаешь. Конечно тут в основном про отключение телеграмм, зато расписано для чего используется

Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

Valerijs Tehts
35 минут назад
Это до вычета налогов. В Ирландии с минимальной зарплаты вы платите совсем немного налогов, в Латвии заботливое правительство считает что и с

Инфографика: минимальная зарплата в странах Европы

Борис Р
53 минуты назад
интервью с 15 людьми — это, конечно, только намек на картину, но описанные механики вовлечения узнаваемые: чат, «свой» ведущий, ощущение общности и

Психологи узнали, чем притягательны трансляции азартных игр и как они влияют на зрителей

Dmitriy Dorian
57 минут назад
Иван, да я могу про себя и свои предпочтения рассуждать сколько угодно, только это не будет иметь к ситуации никакого отношения. В общем, у меня нет

Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

Иван Колупаев
1 час назад
Dmitriy, "опять пустые заявления" это в мой огород камень? 😁

Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

Иван Колупаев
1 час назад
Dmitriy, можно конечно, а зачем? Документов подписанных лично Путиным или хотя бы Белоусовым у меня на руках нет, а все остальное пройдет по статье

Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

Dmitriy Dorian
2 часа назад
Да, интервью, конечно, классное. Хорошо показывает уровень аргументации г. Хохлова. N.S.: вот тут вышла статья 1 Х.: Да фигню какую-то написали, а вот

Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

Dmitriy Dorian
2 часа назад
Александр, пустая болтовня ни о чём. Вы можете думать об этом что угодно, но без фактов это просто пустой трёп профана.

Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

Dmitriy Dorian
2 часа назад
Mr, пустое безосновательное рассуждение, классическая "культура подозрения".

Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

Xakk Xakkter
2 часа назад
Арматуру принтер тоже сам вяжет?

Во Франции напечатали на 3D-принтере самый большой многоквартирный дом в Европе

Dmitriy Dorian
2 часа назад
Иван, хотелось бы основания вашего утверждения в виде ссылок на достоверные источники, а не на "трёп окловоенных блогеров".

Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

Dmitriy Dorian
2 часа назад
Питон, опять пустые заявления без фактов. Классика "экспертов по всему" из интернета.

Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

Александр Березин
2 часа назад
Сергей, "Я уверен, что задача журналиста - любого, не только научного/научно-популярного - помочь читателю разобраться в освещаемом вопросе. А не

Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

Виталя Кудаяров
2 часа назад
В глазах пятаки у некоторых вот и картинка. Реально глубже смотреть надо на уровень внутри и снаружи

Кто кормит планету? Топ-30 стран — крупнейших экспортеров продовольствия

Николай Цыгикало
2 часа назад
Иван, я и имею в виду. Безос отодвигается назад, ослабляя набор возможностей "Артемиды" по срокам высадки. У Маска тоже не все идет как

Ракета-носитель New Glenn взорвалась на испытаниях

Сергей Титов
2 часа назад
"...мы что сделаем? Изменим его слова? Не опубликуем их и тем самым оставим известной читателю только одну точку зрения?" Александр, вы меня, читателя,

Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

Владислав Волохов
3 часа назад
Александр, это от проживания близ Ока Ужаса

От карих до зеленых: полная инфографика распределения цвета глаз по всему миру

Vitek Ra
3 часа назад
Доминик, а нам то что до него? У нас свой бессменный старый дед, 26 лет сидит уже...

В США приостановили полеты Starship V3 

Иван Колупаев
3 часа назад
Николай, да ладно у Безоса шансов еще меньше, запасной вариант если у Маска вообще все криво пойдет.

Ракета-носитель New Glenn взорвалась на испытаниях

Алексей Баскаков
3 часа назад
А скажут что русские пограничники устроили салют в честь своего праздника 😁

Ракета-носитель New Glenn взорвалась на испытаниях

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно