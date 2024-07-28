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Влияние пестицидов на организм сравнили с последствиями курения
Пестициды — ядовитые вещества, которые активно используются в сельском хозяйстве, — оказались не менее опасными для человеческого организма, чем курение. Влияние этих двух факторов на риск онкологии сравнили исследователи из США.
Пестицидами называют вещества, которые убивают вредителей и возбудителей болезней растений, а также паразитов, вредителей зерна и древесины, переносчиков заболеваний, опасных для человека и животных. Относящиеся к пестицидам гербициды уничтожают сорняки, инсектициды — насекомых-вредителей, фунгициды — патогенные грибы, зооциды — вредных теплокровных животных. Кроме ядов, в этой группе химических веществ есть стерилизаторы, которые вызывают бесплодие, и ингибиторы роста, блокирующие развитие вредных организмов.
В современном сельском хозяйстве пестициды помогают обеспечивать достаточно высокий урожай и продовольственную безопасность. Однако они могут воздействовать не только на «мишень», которую убивают или лишают жизненно важных функций, но и на остальные растения, животных, людей. В последние годы число людей, на здоровье которых влияют пестициды, возросло.
Исследователи из нескольких медицинских школ США изучили, как пестициды влияют на риск развития рака, и сравнили полученный результат с вредом от курения. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Frontiers in Cancer Control and Society.
Ученые обнаружили, что риск некоторых онкологических заболеваний, повышенный сельскохозяйственными пестицидами, по величине сопоставим с риском, к которому приводит курение. Вероятность развития неходжкинской лимфомы, лейкемии и рака мочевого пузыря у тех, кто контактирует с пестицидами, оказалась даже выше, чем у курильщиков.
«Мы признаем, что человек, который не занимается фермерством и живет в сообществе с интенсивным сельскохозяйственным производством, подвергается воздействию многих пестицидов, используемых в его окрестностях. Это становится частью его окружающей среды», — объяснили авторы публикации.
В работе представлен список из 69 основных пестицидов, которые способны вызывать специфические виды рака. Тем не менее, отметили исследователи, значение имеет прежде всего сочетание этих веществ, а не какое-то одно из них. Дело в том, что пестициды не используют по отдельности и опасность только одного из них кажется ученым маловероятной.
Новое исследование стало первой крупномасштабной научной работой, в которой вред от использования пестицидов поместили в контекст и сравнили с эффектом другого фактора, повышающего риск развития рака:
«Трудно объяснить масштабы проблемы, не видя контекста, поэтому мы включили в работу данные о курении. Мы были удивлены, увидев оценки в схожих диапазонах».
Исследователи отдельно подчеркнули, что у их работы есть ограничения. Например, в США общая картина использования пестицидов может не отражать индивидуальные особенности регионов. Там, где выращивается больше зерновых культур, в частности на Среднем Западе, который известен производством кукурузы, связь между воздействием пестицидов и количеством случаев рака была более явной.
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