  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
22 минуты назад
Полина Меньшова
96

Влияние пестицидов на организм сравнили с последствиями курения

5.6

Пестициды — ядовитые вещества, которые активно используются в сельском хозяйстве, — оказались не менее опасными для человеческого организма, чем курение. Влияние этих двух факторов на риск онкологии сравнили исследователи из США.

Медицина
# курение
# онкология
# пестициды
# рак
Пестициды увеличили риск рака до того же уровня, что и курение
Пестициды увеличили риск рака до того же уровня, что и курение / © Alf Ribeiro, Shutterstock

Пестицидами называют вещества, которые убивают вредителей и возбудителей болезней растений, а также паразитов, вредителей зерна и древесины, переносчиков заболеваний, опасных для человека и животных. Относящиеся к пестицидам гербициды уничтожают сорняки, инсектициды — насекомых-вредителей, фунгициды — патогенные грибы, зооциды — вредных теплокровных животных. Кроме ядов, в этой группе химических веществ есть стерилизаторы, которые вызывают бесплодие, и ингибиторы роста, блокирующие развитие вредных организмов.

В современном сельском хозяйстве пестициды помогают обеспечивать достаточно высокий урожай и продовольственную безопасность. Однако они могут воздействовать не только на «мишень», которую убивают или лишают жизненно важных функций, но и на остальные растения, животных, людей. В последние годы число людей, на здоровье которых влияют пестициды, возросло.

Исследователи из нескольких медицинских школ США изучили, как пестициды влияют на риск развития рака, и сравнили полученный результат с вредом от курения. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Frontiers in Cancer Control and Society.

Ученые обнаружили, что риск некоторых онкологических заболеваний, повышенный сельскохозяйственными пестицидами, по величине сопоставим с риском, к которому приводит курение. Вероятность развития неходжкинской лимфомы, лейкемии и рака мочевого пузыря у тех, кто контактирует с пестицидами, оказалась даже выше, чем у курильщиков.

«Мы признаем, что человек, который не занимается фермерством и живет в сообществе с интенсивным сельскохозяйственным производством, подвергается воздействию многих пестицидов, используемых в его окрестностях. Это становится частью его окружающей среды», — объяснили авторы публикации.

В работе представлен список из 69 основных пестицидов, которые способны вызывать специфические виды рака. Тем не менее, отметили исследователи, значение имеет прежде всего сочетание этих веществ, а не какое-то одно из них. Дело в том, что пестициды не используют по отдельности и опасность только одного из них кажется ученым маловероятной.

Новое исследование стало первой крупномасштабной научной работой, в которой вред от использования пестицидов поместили в контекст и сравнили с эффектом другого фактора, повышающего риск развития рака:

«Трудно объяснить масштабы проблемы, не видя контекста, поэтому мы включили в работу данные о курении. Мы были удивлены, увидев оценки в схожих диапазонах».

Исследователи отдельно подчеркнули, что у их работы есть ограничения. Например, в США общая картина использования пестицидов может не отражать индивидуальные особенности регионов. Там, где выращивается больше зерновых культур, в частности на Среднем Западе, который известен производством кукурузы, связь между воздействием пестицидов и количеством случаев рака была более явной.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Медицина
# курение
# онкология
# пестициды
# рак
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
28 Июл
Бесплатно
Угрозы из космоса
Университет ИТМО
Санкт-Петербург
Лекция
28 Июл
500
Элементарные частицы спешат на помощь
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
29 Июл
Бесплатно
История типографий Санкт-Петербурга
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
29 Июл
Бесплатно
Новые профессии в медиа: как меняются современные журналисты
ВДНХ
Москва
Лекция
29 Июл
500
Новости астрономии
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
30 Июл
600
Вкус
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
30 Июл
Бесплатно
Дело техники: солнечная энергетика
Политехнический музей
Москва
Лекция
31 Июл
Бесплатно
Физика Дюны
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
31 Июл
Бесплатно
Крылатые быки и бруталистские башни. Архитектура армянского модернизма
Армянский музей Москвы
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 13:02
Андрей

Ученые выяснили, где вымершие птицы прятались от первых людей в Новой Зеландии

Группа биологов смоделировала сокращение гигантских нелетающих птиц моа, истребленных людьми после заселения ими Новой Зеландии. Оказалось, что определенные экологические ниши служили убежищем для этих птиц, где они какое-то время «скрывались» от людей. Подобная реконструкция может подсказать пути сохранения еще существующих видов от антропогенного воздействия.

Биология
# вымершие виды
# истребление
# колонизация
# Моа
# нелетающие птицы
# Новая Зеландия
# птицы
25 июля
Татьяна

Археологи выяснили оптимальный климат для ашельских индустрий

Климатические миграции играли важную роль в становлении человеческого рода. Благодаря им люди осваивали континенты, обменивались технологиями, приобретали знания. Однако увидеть признаки сезонных перемещений на археологических объектах не так-то просто. Ученые из Великобритании прибегли к машинному обучению и смоделировали распространение ашельских индустрий в Европе. Таким образом стали известны наиболее оптимальные условия обитания для их носителей.

Археология
# ашельская культура
# Европа
# климат
# отщеп
25 июля
Алиса Гаджиева

Алхимик эпохи Возрождения работал с элементом, открытым через 180 лет после его смерти

В лаборатории первого датского астронома, жившего в XVI веке, нашли чистый вольфрам — металл, который не был известен ни ему, ни его современникам.

История
# алхимия
# археология
# астрономия
# вольфрам
# химические элементы
# химия
# эпоха Возрождения
23 июля
Андрей

Ученые впервые обнаружили кокаин в организме акул

Человек множеством способов загрязняет природу вокруг себя, преимущественно воду. В Мировой океан попадают как отходы с производств, так и тонны пластикового мусора. Все это способно отравлять жизнь морских животных, особенно редких вроде акул. Одним из малоизученных токсичных источников можно назвать наркотики, в частности кокаин. Случайное употребление этого вещества акулами раньше только предполагали, но теперь бразильские биологи нашли прямые доказательства.

Биология
# акулы
# бензоилэкгонин
# Бразилия
# загрязнение воды
# кокаин
# наркотик
# наркотики
# отравление
24 июля
Дарья Г.

Впервые получен снимок старой и относительно холодной экзопланеты

На сегодня удалось подтвердить существование тысяч экзопланет, но лишь около 25 из них получилось запечатлеть напрямую. Причем из них лишь шесть объектов старше 100 миллионов лет. И вот, наконец, ученые смогли сделать снимок взрослой экзопланеты.

Астрономия
# Джеймс Уэбб
# планеты-гиганты
# тройная звездная система
# экзопланета
22 июля
Татьяна

Геологи обнаружили «темный кислород» на океанском дне

Исследуя глубоководные сообщества в районе Тихого океана, богатом железомарганцевыми конкрециями, ученые из Великобритании неожиданно обнаружили новый источник кислорода. Теперь они опасаются, что разработка этих месторождений может нарушить сложившиеся экосистемы.

Биология
# геология
# кислород
# Тихий океан
# экология
1 июля
Александр Березин

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.

Биология
# космос
# Марс
# терраформирование Марса
12 июля
Александр Березин

У SpaceX закончилась самая длинная в истории человечества серия безаварийных пусков

Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.

Космонавтика
# Falcon 9
# SpaceX
# Starlink
# космонавтика
# космос
15 июля
Александр Березин

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.

Астрономия
# база на Луне
# космос
# лавовые трубки
# Луна
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Влияние пестицидов на организм сравнили с последствиями курения

    22 минуты назад

  2. Ученые выяснили, где вымершие птицы прятались от первых людей в Новой Зеландии

    Вчера, 13:02

  3. Ученые доказали, что биомаркеры могут сохраняться на поверхности ледяных спутников, несмотря на радиацию

    Вчера, 10:01

  4. Мужчины с мутацией в генах BRCA попали в группу риска по нескольким видам рака

    Позавчера, 16:52
Выбор редакции

Репортаж: куда рвется проект «Прорыв» и кому нужен технеций из Карповки

24 июля

Последние комментарии

Виталий Смирнов
21 минута назад
Люди даже не понимают,для чего мог пригласить американец и чем такие эксперименты чреваты. Наивность и невежество народа видны.

Китайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в СШАКитайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в США

Алексей Нахимов
21 минута назад
Владимир, я скажу просто человек такое же живое существо как и другие млекопитающие. Все мутируют с течением времени. Ученые пошли путем ускорения

Китайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в СШАКитайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в США

Алексей Нахимов
24 минуты назад
Ryan, если они найдут ген деления нервных клеток замещение умерших как и остальных клеток организма то человек сможет жить сотни и тысячи лет. Но это

Китайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в СШАКитайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в США

EloXim
30 минут назад
yury, хотите уличить засранцев -- начните с себя) Вместо того чтобы выбрасывать интеллектуальный мусор про то какое ГМО "вредное", изучите вопрос, а

Рассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиацииРассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиации

Silver Wolf
57 минут назад
Не работает это, поэтому либо впн, либо расширение-впн (hide.me), либо Goodbye DPI. С последним вообще интересно, дажн лучше стало, чем до замедления,

Как обойти ограничение скорости Youtube без VPNКак обойти ограничение скорости Youtube без VPN

Anakin
1 час назад
Иван, я ответила выше

Китайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в СШАКитайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в США

Mew Forest
1 час назад
На ПК я загуглил инструкцию с GoodbyeDPI, а на андроид с ByeDPI. Более эффективное решение должно быть для ютуба, и это не впн.

Как обойти ограничение скорости Youtube без VPNКак обойти ограничение скорости Youtube без VPN

Anakin
1 час назад
Изменение генома и пр. эксперименты- попытки ЧАСТИ человеческого общества влиять на программы Матрицы (Природы, Бога), обрести новые смыслы жизни и

Китайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в СШАКитайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в США

Bob Virt
2 часа назад
Не работает совсем

Как обойти ограничение скорости Youtube без VPNКак обойти ограничение скорости Youtube без VPN

antonariy2
2 часа назад
Сергей, афроселениты

Рассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиацииРассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиации

Владимир Кузнецов
2 часа назад
У человечества нет будущего. Оно рано или поздно вымрет как вид. Эволюция это время которого для вида может и не хватить. Так почему бы не стать

Китайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в СШАКитайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в США

Владимир Харин
3 часа назад
Ира, Забрать это как, он что купленный баран на рынке...

Китайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в СШАКитайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в США

Владимир Харин
3 часа назад
Анатолий, интересно а ты что то покупаешь в Северной Корее.И почему производят там, а не здесь ...у бандитов и воров, а не у добропорядочных... ..

Китайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в СШАКитайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в США

Владимир Харин
3 часа назад
Анатолий, конечно мигранты, а задумайся, почему мигранты делали в США, а не в Кувандыке

Китайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в СШАКитайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в США

Кеншин Гринев
3 часа назад
Страшное это дело все таки. Ali был прав, теперь изменение генома попросту неотвратимо. Остаётся только гадать, к чему нас это приведет и молиться,

Китайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в СШАКитайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в США

Ryan Connelly
4 часа назад
То что начал этот учёный последствия этого хорошо показано в фильме 1997 года Гаттака..

Китайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в СШАКитайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в США

Ryan Connelly
4 часа назад
Eugene, а в Казахстане сколько или в средней Азии?

Китайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в СШАКитайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в США

Ryan Connelly
4 часа назад
Станислав, Господь даровал людям разум и стремление к познанию самого себя.. поэтому и человечество создало такую науку как медицина. Вследствие

Китайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в СШАКитайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в США

Ryan Connelly
4 часа назад
Да за этими технологиями в молекулярной биологии будущее медицины.. если учёные начнут редактировать и исправлять поломки в генах детей. То они

Китайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в СШАКитайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в США

Макс Зыкин
4 часа назад
Рубрика дурацкие советы подъехала! Вы хоть проверяйте что публикуете дорогая редакция! На телевизоре как это должно сработать?

Как обойти ограничение скорости Youtube без VPNКак обойти ограничение скорости Youtube без VPN

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно