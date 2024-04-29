Упавшее на Берлин небесное тело оказалось самым быстро вращающимся из когда-либо наблюдавшихся

В середине января над Берлином распался метеороид 2024 BX1. Прежде чем небесное тело разрушилось в атмосфере, итальянским астрономам удалось измерить его скорость вращения. Выяснилось, что космический странник — рекордсмен: еще ни разу ученые не регистрировали настолько быстро вращающегося объекта в своем классе.

Объект 2024 BX1 — метеороид диаметром около метра (небесные тела менее 30 метров либо 10 метров в некоторых классификациях называют уже не астероидами, а метеороидами) вошел в атмосферу Земли 21 января 2024 года и развалился на части над столицей Германии Берлином. Некоторые его фрагменты уцелели, их обнаружили в районе деревни Риббек, которая находится в окрестностях города.

Ученые заметили 2024 BX1 еще до того, как он вошел в атмосферу, что происходит крайне редко: обычно из-за высоких скоростей подобные космические тела замечают, когда они уже находятся в атмосфере. В описываемом случае специалисты наблюдали 2024 BX1 за три часа до столкновения с Землей.

Группа итальянских астрономов под руководством Максима Девогеле (Maxime Devogele) из центра Управления планетарной защиты Европейского космического агентства сделала снимки метеороида до его входа в атмосферу, а после проанализировала их, чтобы вычислить скорость вращения космического камня. Результаты работы опубликованы на сайте электронного архива препринтов arXiv.

Объект 2024 BX1 двигался со скоростью почти 50 тысяч километров в час. Несмотря на такую высокую скорость, его вытянутая форма позволила ученым увидеть на снимках изменения яркости, вызванные вращением. Они соответствовали времени вращения в 2,588 секунды — примерно 30 тысяч оборотов в день. Иными словами, полный оборот вокруг своей оси метеороид делал каждые 2,6 секунды — это самое быстрое вращение небесного тела подобного класса, когда-либо зафиксированное учеными.

Космические камни вращаются по целому ряду причин: например, это вращение могут задать другие объекты, которые столкнулись с такими камнями в начале их жизненного цикла. Как правило, небесные тела диаметром более километра не могут совершать полный оборот вокруг своей оси чаще, чем раз в 2,2 часа, в противном случае они просто распадутся на части. Но астероиды меньшего размера либо метеороиды, такие как 2024 BX1, могут вращаться гораздо быстрее, потому что более компактны.

Один из фрагментов 2024 BX1, найденный в пригороде Берлина / © Wikimedia

Небесные объекты, сближающиеся с Землей, при приближении к ней двигаются с высокими угловыми скоростями. Если знать свойства таких тел, включая скорость вращения вокруг своей оси, можно понять, насколько прочный этот объект и какова вероятность того, что он переживет вход в атмосферу нашей планеты.

В начале февраля группа сотрудников Музея естествознания в Берлине изучила некоторые фрагменты 2024 BX1 и узнала, к какому классу тел он принадлежит. Выяснилось, что он относится к редкому типу, называемому обритами, которые внешне практически ничем не отличаются от обычных камней.

Обриты не похожи на привычные метеориты, скорее на серый гранит. Они состоят в основном из силикатов магния, энстатита и форстерита и почти не содержат железа. Кроме того, обладают полупрозрачной стекловидной коркой, которая выглядит совсем иначе, чем у метеоритов. Обриты, вероятно, появились в результате магматических процессов. Предполагается, что родительскими телами таких объектов могли быть астероиды спектрального класса Е.

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