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Упавшее на Берлин небесное тело оказалось самым быстро вращающимся из когда-либо наблюдавшихся
В середине января над Берлином распался метеороид 2024 BX1. Прежде чем небесное тело разрушилось в атмосфере, итальянским астрономам удалось измерить его скорость вращения. Выяснилось, что космический странник — рекордсмен: еще ни разу ученые не регистрировали настолько быстро вращающегося объекта в своем классе.
Объект 2024 BX1 — метеороид диаметром около метра (небесные тела менее 30 метров либо 10 метров в некоторых классификациях называют уже не астероидами, а метеороидами) вошел в атмосферу Земли 21 января 2024 года и развалился на части над столицей Германии Берлином. Некоторые его фрагменты уцелели, их обнаружили в районе деревни Риббек, которая находится в окрестностях города.
Ученые заметили 2024 BX1 еще до того, как он вошел в атмосферу, что происходит крайне редко: обычно из-за высоких скоростей подобные космические тела замечают, когда они уже находятся в атмосфере. В описываемом случае специалисты наблюдали 2024 BX1 за три часа до столкновения с Землей.
Группа итальянских астрономов под руководством Максима Девогеле (Maxime Devogele) из центра Управления планетарной защиты Европейского космического агентства сделала снимки метеороида до его входа в атмосферу, а после проанализировала их, чтобы вычислить скорость вращения космического камня. Результаты работы опубликованы на сайте электронного архива препринтов arXiv.
Объект 2024 BX1 двигался со скоростью почти 50 тысяч километров в час. Несмотря на такую высокую скорость, его вытянутая форма позволила ученым увидеть на снимках изменения яркости, вызванные вращением. Они соответствовали времени вращения в 2,588 секунды — примерно 30 тысяч оборотов в день. Иными словами, полный оборот вокруг своей оси метеороид делал каждые 2,6 секунды — это самое быстрое вращение небесного тела подобного класса, когда-либо зафиксированное учеными.
Космические камни вращаются по целому ряду причин: например, это вращение могут задать другие объекты, которые столкнулись с такими камнями в начале их жизненного цикла. Как правило, небесные тела диаметром более километра не могут совершать полный оборот вокруг своей оси чаще, чем раз в 2,2 часа, в противном случае они просто распадутся на части. Но астероиды меньшего размера либо метеороиды, такие как 2024 BX1, могут вращаться гораздо быстрее, потому что более компактны.
Небесные объекты, сближающиеся с Землей, при приближении к ней двигаются с высокими угловыми скоростями. Если знать свойства таких тел, включая скорость вращения вокруг своей оси, можно понять, насколько прочный этот объект и какова вероятность того, что он переживет вход в атмосферу нашей планеты.
В начале февраля группа сотрудников Музея естествознания в Берлине изучила некоторые фрагменты 2024 BX1 и узнала, к какому классу тел он принадлежит. Выяснилось, что он относится к редкому типу, называемому обритами, которые внешне практически ничем не отличаются от обычных камней.
Обриты не похожи на привычные метеориты, скорее на серый гранит. Они состоят в основном из силикатов магния, энстатита и форстерита и почти не содержат железа. Кроме того, обладают полупрозрачной стекловидной коркой, которая выглядит совсем иначе, чем у метеоритов. Обриты, вероятно, появились в результате магматических процессов. Предполагается, что родительскими телами таких объектов могли быть астероиды спектрального класса Е.
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В середине января над Берлином распался метеороид 2024 BX1. Прежде чем небесное тело разрушилось в атмосфере, итальянским астрономам удалось измерить его скорость вращения. Выяснилось, что космический странник — рекордсмен: еще ни разу ученые не регистрировали настолько быстро вращающегося объекта в своем классе.
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