Агрессию и антисоциальное поведение связали с аномалиями в структуре мозга

Изучению причин агрессивности, которая может быть свидетельством некоторых психопатических расстройств личности, посвящено немало научных работ. Однако исследований, которые рассматривали бы, как работает мозг у таких людей, достаточно мало. Стремясь восполнить этот пробел, китайские ученые проанализировали связи между различными структурами мозга у людей, склонных к агрессии.

Исследовательская группа из Института прикладной психологии Тяньцзиньского университета (Китай) и Института исследований мозга Пекинского педагогического университета (Китай) проанализировала данные 82 молодых людей. Все участники прошли скрининг, чтобы исключить медицинские или психические нарушения, которые могли бы повлиять на результаты. Наличие психопатических черт характера ученые оценивали с помощью анкеты, разработанной для выявления как аффективных характеристик (например, склонность к манипуляции, отсутствие эмпатии и эгоцентричность), так и некоторых поведенческих черт (несдержанность и склонность нарушать общепринятые правила). Еще один опросник позволил определить степень так называемого экстернализирующего поведения — агрессивности и импульсивности, направленной на окружающих.

Мозг каждого из участников изучали с помощью диффузионной магнитно-резонансной томографии — этот метод позволяет исследовать связи между различными областями мозга. Оказалось, испытуемые с психопатическими чертами характера отличаются от остальных нарушением функциональных связей между его ключевыми структурами.

Например, это связи между лобной долей мозга, которая отвечает за множество высших психических функций (принятие решений, организация и планирование действий, контроль эмоций, переключение внимания и абстрактное мышление) и теменными долями, которые обрабатывают информацию от органов чувств. В результате люди могут не контролировать агрессию.

У испытуемых с психопатическими чертами ослаблены связи между зонами мозга, критически важными для понимания чувств окружающих. Центр вознаграждения отличается гиперактивностью, но имеет слабые связи с префронтальной корой, которая контролирует социальное поведение и импульсивные проявления.

В целом результаты исследования говорят о том, что структурные аномалии в нейронных связях мозга могут играть серьезную роль в деструктивном поведении. Нарушение связей (особенно между теми зонами мозга, которые участвуют в обработке эмоций) может приводить к трудностям в распознавании и реагировании на внешние социальные стимулы, что повышает вероятность агрессивного или импульсивного поведения.

Свои выводы ученые представили в издании European Journal of Neuroscience.

Ранее исследователь с кафедры психиатрии Висконсинского университета в Мадисоне (США) Майкл Кенигс также предположил, что у психопатов нарушено функционирование префронтальной коры головного мозга.

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Денис Яковлев 44 статей Автор освещает темы, связанные с геологией, вулканологией и климатом. Пишет о наблюдаемых изменениях, теоретических моделях и последствиях для окружающей среды.