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Сибирь назвали вероятной родиной половины языков мира
Первые языки Северной Америки могли произойти от двух очень разных языковых групп, которые возникли в Сибири. К такому выводу пришла лингвист из США.
В последние несколько десятилетий ученые узнали больше о людях, которые первоначально населяли Северную Америку и, как следствие, Центральную и Южную Америку. Однако во многом было неясно, как появились и развивались языки, на которых говорили жители территорий, принадлежащих сейчас Канаде, США и Мексике.
Лингвист Джоанна Николс из Калифорнийского университета в Беркли (США) провела исследование в области исторического языкознания, которое позволило проследить развитие языков, на которых говорили самые ранние жители Северной Америки 24 тысячи лет назад. Результаты исследования опубликовал American Journal of Biological Anthropology.
Специалист составила классификацию языков на основании 16 морфологических и фонологических особенностей, которые позволяют сделать вывод о принадлежности к той или иной языковой семье. В числе таких особенностей были, например, место и способы артикуляции согласных, наличие или отсутствие категории числа, особенности словоизменения. В классификацию вошли 60 языков, которые представляют структурное, географическое и генеалогическое разнообразие Северной Америки.
Полученные результаты исследователь сопоставила с информацией из палеоклиматологических и археологических исследований. Николс пришла к выводу, что языки, на которых говорили ранние жители Северной Америки, берут свое начало в двух языковых группах, возникших в Сибири. При этом характерные особенности групп, о которых идет речь, существенно различаются.
Ученые ранее доказали, что жители Сибири переселялись в Северную Америку в ледниковый период. Сначала считалось, что это происходило 13 тысяч лет назад, затем появились данные, что миграция могла быть гораздо раньше — 24 тысячи лет назад. Джоанна Николс отмечает что языковые группы, о которых говорится в исследовании, появились в Северной Америке вместе с людьми, которые пришли в ледниковый период с помощью сухопутного «берингова моста» — узкой полосы льда и земли между Аляской и Чукоткой.
Две основные группы языков, которые обнаружила Николс, эволюционировали и давали начало разным языкам по мере того, как люди перебирались в другие регионы. По мнению исследователя, некоторые характеристики «исходных» языков сохранялись на протяжении многих лет и присущи нынешнему языковому сообществу.
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