  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
18 сентября, 13:46
Evgenia Vavilova
3

Физики научились независимо контролировать яркость и фазу света

❋ 4.6

Коллектив ученых разработал миниатюрное оптическое устройство, которое позволяет независимо управлять интенсивностью и фазой света приложением напряжения. Оно работает с излучением второй гармоники.

Физика
# вторая гармоника
# метаповерхность
# нелинейная оптика
# фаза
Электрическое управление амплитудой генерации второй гармоники с использованием нелинейной поляритонной метаповерхности / © Science Advances (2025). DOI: 10.1126/sciadv.adw8852
Электрическое управление амплитудой генерации второй гармоники с использованием нелинейной поляритонной метаповерхности / © Science Advances (2025). DOI: 10.1126/sciadv.adw8852

Свет второй гармоники — излучение, получившееся при взаимодействии фотонов с нелинейной оптической средой. При генерации такого излучения ученые получают свет удвоенной частоты, а немного первичных фотонов проходят через препятствие без изменений. Вторая гармоника важна в тех областях физики, где свет используют как носитель энергии, — тогда частота становится критически важна. Возможности генерации второй гармоники также связаны с созданием и использованием запутанных фотонов.

Физики создали управляемый электрическим сигналом оптический компонент, способный осуществлять полную независимую модуляцию фазы и интенсивности света второй гармоники.

Обычно такие оптические компоненты пассивны — хранят, рассеивают или потребляют энергию. Новый элемент активен при своем небольшом размере в 4,5 на два микрометра. Контроль работы осуществляется приложением напряжения. Регулируя этот параметр, исследователи смогли точно выбирать как фазу, так и амплитуду излучения. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Экспериментальные данные об устройстве многообещающие: диапазон яркости устройства можно изменять практически от максимально возможного значения до полного нуля при доступности любой фазы от нуля до 360 градусов. Исследователи также смогли настроить нелинейный отклик в диапазоне приблизительно 0-30 нанометров на вольт, а значит, можно регулировать чувствительность устройства. Они могут сделать так, что напряжение вовсе не будет менять фазу излучения или будет влиять на нее значительно.

Научная группа рассказала о созданных с помощью свежей разработки фазовых и амплитудных решетках, обеспечивающих динамическое управление дифракционной картиной выхода света. Легкое переключение от одного типа к другому делает из нового устройства универсальный метод управления светом.

(A) СЭМ-изображение метаповерхности. Мета-атомы Ma и Mb изолированы друг от друга сухим травлением. (B) Полное изображение созданного устройства. Электрод Va присоединен Ma,Vb — к Mb. / © Science Advances (2025). DOI: 10.1126/sciadv.adw8852

Самым важным в разработке стала конструкция поверхности устройства. Ученые создали на ней наноструктуры с квантовыми ямами и металлическими нанополостями, расположенные парами с противоположными фазами.

«Впервые нам удалось преодолеть физические ограничения существующих нелинейных оптических устройств, предложить миниатюрную платформу, которая обеспечивает высокоскоростное и высокоточное оптическое управление исключительно с помощью электрических сигналов. Эта технология может стать фундаментальной платформой для активных квантовых оптических систем, таких как источники запутанных фотонов и системы управления квантовой интерференцией», — подытожил профессор Чжонвон Ли (Jongwon Lee), руководивший исследованием.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Evgenia Vavilova
132 статей
Евгения Вавилова — научпоп автор, специализирующийся на популярной физике. Выпускница физического факультета, более 10 лет пишет о новейших открытиях в квантовой механике, астрофизике и теоретической физике. Евгения умеет объяснять сложные концепции простым языком и регулярно публикует материалы, основанные на первоисточниках — научных статьях и интервью с исследователями.
Показать больше
Физика
# вторая гармоника
# метаповерхность
# нелинейная оптика
# фаза
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
18 Сен
Бесплатно
Вторые. История космических дублеров
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
18 Сен
Бесплатно
Нейрогенетика: как современная генетическая диагностика перевернула неврологический мир
Нейрокампус
Москва
Лекция
18 Сен
Бесплатно
Анатомия робототехники
Курилка Гутенберга
Москва
Экскурсия
18 Сен
Бесплатно
Котики в космосе
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
19 Сен
Бесплатно
Толковый словарь Ожегова: от бумажного тома к цифровой эпохе
Ельцин Центр
Екатеринбург
Экскурсия
20 Сен
Бесплатно
Мосты Обводного канала: эстетика и конструкция переправ «серого пояса» Петербурга
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Конференция
20 Сен
Бесплатно
Космонавтика и реабилитация
ВДНХ
Москва
Лекция
20 Сен
Бесплатно
Как возвращали к жизни музейные экспонаты: рассказы реставраторов
ВДНХ
Москва
Лекция
20 Сен
700
Союз социалистов-революционеров-максималистов (1906-1920-е)
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
18 сентября, 10:14
Юлия Трепалина

У кремов с высоким фактором защиты от солнца выявили побочный эффект

Австралийские медики проследили за уровнем витамина D в крови людей, которые на протяжении года постоянно пользовались кремом с пометкой SPF 50+, означающей, что средство блокирует до 98% ультрафиолетовых лучей.

Медицина
# витамин D
# дефицит витаминов
# загар
# здоровье
# крем от загара
# солнцезащитный крем
# Ультрафиолет
# уф-излучение
16 сентября, 13:21
Адель Романова

Возле Квавара обнаружили неустановленный объект

Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.

Астрономия
# карликовые планеты
# космос
# луны
# Пояс Койпера
# транснептуновые объекты
17 сентября, 16:26
Любовь С.

Магнитные поля вокруг черной дыры М87 неожиданно изменили направление

Новые изображения сверхмассивной черной дыры в центре галактики М87 показали, что за последние четыре года магнитные поля в ее окрестностях изменили направление. Совершить столь неожиданное и важное для понимания устройства космических «монстров» открытие удалось с помощью сети радиотелескопов «Телескоп горизонта событий» (Event Horizon Telescope, EHT).

Астрономия
# аккреционный диск
# джет
# М87
# магнитные поля
# сверхмассивная черная
# Телескоп горизонта событий
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
16 сентября, 13:21
Адель Романова

Возле Квавара обнаружили неустановленный объект

Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.

Астрономия
# карликовые планеты
# космос
# луны
# Пояс Койпера
# транснептуновые объекты
15 сентября, 10:36
Игорь Байдов

Юпитер «похудел»: ученые пересмотрели данные о размере газового гиганта

Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.

Астрономия
# «Юнона»
# Солнечная система
# Юпитер
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
11 сентября, 12:04
ПНИПУ

Ученые рассказали, почему маркетплейсы теряют популярность

Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.

ПНИПУ
# маркетплейсы
# покупатели
# продавцы
# рынок
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Физики научились независимо контролировать яркость и фазу света

    18 сентября, 13:46

  2. Новый метод позволит обнаружить болезни Альцгеймера и Паркинсона на ранней стадии

    18 сентября, 12:32

  3. Ученые впервые подсчитали, сколько спирта содержится в рационе диких шимпанзе

    18 сентября, 12:05

  4. Ученые превратили токсичный ил в полезный грунт

    18 сентября, 11:53
Выбор редакции

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

12 сентября, 09:02

Последние комментарии

Николай Головин
26 минут назад
Наталья, классный проект

Jeddah Tower: как Саудовская Аравия решила построить самое высокое здание в мире и преодолеть километровый рубеж

goga7001
29 минут назад
Вячеслав, каким боком саудиты к беренговому проливу,вам надо,стройте

Jeddah Tower: как Саудовская Аравия решила построить самое высокое здание в мире и преодолеть километровый рубеж

Сергей Механик
1 час назад
Ну и какой вывод? Какой образ жизни более правильный? Какие будут рекомендации? 😳

Более образованные люди меньше занимаются сексом 

Сергей Механик
1 час назад
Без коньяка жизнь нелегка, а с коньяком жизнь кувырком. 🥴

Ученые впервые подсчитали, сколько спирта содержится в рационе диких шимпанзе

Александр Березин
1 час назад
Михаил, я же написал выше: КНР со второй половины этого года ужесточает правила для ввода ВИЭ, Погуглите почему -- вам станет понятно, почему это век

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

Давыд Платайс
1 час назад
Московская Русь😂😂😂😂Новый анекдот)Сами придумали?😂😂

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

AlexTraZ Gaming
2 часа назад
Тимофей, не пиши глупости

Лучшие снимки космоса 2025 года: объявлены победители конкурса «Астрономический фотограф»

Александр Французов
2 часа назад
гениально)

Госдума разрешила размещать рекламу в космосе

Михаил Невский
2 часа назад
Александр, хорошо, станция, а не реактор, зачем придераться к словам. Хорошо возьмите тот же Китай и посмотрите сколько АЭС там строят и сколько

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

Moto Vova
2 часа назад
Андрей, я же специально отметил - НОРМАЛЬНУЮ СТРАНУ. В нормальных странах есть разделение властей, и президент там наемный менеджер, а не Елбасы.

Показатели американских старшеклассников по математике и чтению достигли наименьших значений за всю историю наблюдений

Moto Vova
2 часа назад
МЕМНБЭБР, Кайзеровская Германия рухнула по объективным причинам. Так же и СССР, не кто-то там развалил.

Показатели американских старшеклассников по математике и чтению достигли наименьших значений за всю историю наблюдений

Сунцова Татьяна
2 часа назад
А в обратном направлении почему не расчетов? Или это полет в одну сторону изначально?

Маршруты Starship: время полета до всех планет Солнечной системы

Vitek Ra
2 часа назад
Когда он появится? Сразу после АЭС на Луне?)

В России появится собственный терминал спутниковой связи, сопоставимый со Starlink

Александр Французов
3 часа назад
прав чертяга)

ИИ сделает наемных рабочих более занятыми, а не наоборот 

aleksandr petrov
3 часа назад
Gordon, а моменты противостояний? Не? Не слышали?

Маршруты Starship: время полета до всех планет Солнечной системы

aleksandr petrov
3 часа назад
Viacheslav, нет... ближайшие внешняя Марс, внутренняя венера

Маршруты Starship: время полета до всех планет Солнечной системы

aleksandr petrov
3 часа назад
Странный расчет... Венера соседствует с землей но лететь к ней дольше? Как по мне... Давно пора построить орбитальную верфь, тем более что опыт

Маршруты Starship: время полета до всех планет Солнечной системы

afr gans
3 часа назад
Какие же вы все лицемеры и злые не думающие люди как вам не стыдно задаваться таким вопросом зачем?сотни тысяч людей помирают из за отсутствия

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

bivol
4 часа назад
Хохляцкий электромобиль?)) Ну тухлом сале будет ездить)).

Разработчики рассказали, каким будет украинский электрогрузовик

Zhe Sh
4 часа назад
Как говорит наш шеф, если человек - идиот, то это надолго © 🤯

Мужчина заменил пищевую соль бромидом натрия по совету нейросетей и попал в психлечебницу

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно