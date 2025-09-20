  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
20 сентября, 10:25
Evgenia Vavilova
3

Физики создали вращающиеся от света микрошестеренки

❋ 4.7

Ученые покрыли поверхность кремниевой шестеренки метаструктурой. Это позволило управлять ее вращением с помощью лазера.

Физика
# лазеры
# литография
# метаповерхность
# механика
# мотор
# поляризация
Шестеренка с метаструктурами, взаимодействующими со светом / © Gan Wang
Шестеренка с метаструктурами, взаимодействующими со светом / © Gan Wang

Зубчатые колеса, шестерни, используются повсюду — в часах, автомобилях, на гидроэлектростанциях, в детских игрушках. Эта деталь необходима для передачи крутящего момента между деталями механизмов.

Исследователи и инженеры постоянно стараются сделать шестерни все меньше, чтобы сконструировать с их помощью микродвигатели. Прогресс остановился на отметке 0,1 миллиметра, поскольку создать необходимые приводные механизмы меньшего размера оказалось невозможно.

Международная группа ученых преодолела этот барьер, отказавшись от традиционных механических приводов. Они придумали, как использовать лазер для приведения шестерен в движение. Для этого пришлось создать метаструктуру на поверхности зубчатого колеса. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Оптические метаматериалы часто выглядят как поверхности с созданными на них регулярными структурами. Такие поверхности улавливают и контролируют свет в наномасштабе. За счет тщательно рассчитанных резонансов в метаструктуре ученые могут точно контролировать оптические процессы. На основе метаструктур разрабатывают «плащи-невидимки» для разных диапазонов излучения.

В новой работе ученые изготовили шестеренки на чипе с помощью литографии. Диаметр каждой детали — десятки микрометров. На поверхности некоторых они также сформировали метаструктуры.

СЭМ-изображение (вверху) и видео в светлом поле (внизу): реечная передача приводилась в движение мотором — активируемой светом меташестеренкой. Устройство освещалось циркулярно-поляризованным лазерным излучением с длиной волны 1064 нанометра мощностью 88,5 микроватта на квадратный микрометр. Направление движения механизма можно изменять с помощью поляризации света. Видео в реальном времени / © Nature Communications (2025). DOI: 10.1038/s41467-025-62869-6

Исследователи заставили зубчатое колесо вращаться, направляя на него луч лазера. Интенсивность лазерного света регулировала скорость вращения, а поляризация — направление вращения. Ученые заменили громоздкие механические соединения светом.

«Мы создали зубчатую передачу, в которой шестерня, приводимая в движение светом, приводит в движение всю цепь. Шестерни также могут преобразовывать вращательное движение в линейное, выполнять периодические движения и управлять микроскопическими зеркалами для отклонения света», — уточнил первый автор исследования Гань Ван (Gan Wang).

Кремниевые шестеренки на чипе. Третья — с метаструктурами на поверхности. Она реагировала на излучение лазера и вращает систему. Диаметр каждой шестеренки — примерно 0,016 миллиметра / © Gan Wang

Ученые рассказали, что возможность интегрировать такие детали непосредственно в чип и управлять ими с помощью света открыла совершенно новые перспективы. Использование лазера не требует фиксированного контакта с механизмом и позволяет масштабировать идею до сложных движущихся микросистем.

Диаметр шестерни сопоставим с размером некоторых человеческих клеток, поэтому медицина — одна из областей, где новая разработка имеет перспективы применения.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Evgenia Vavilova
134 статей
Евгения Вавилова — научпоп автор, специализирующийся на популярной физике. Выпускница физического факультета, более 10 лет пишет о новейших открытиях в квантовой механике, астрофизике и теоретической физике. Евгения умеет объяснять сложные концепции простым языком и регулярно публикует материалы, основанные на первоисточниках — научных статьях и интервью с исследователями.
Показать больше
Физика
# лазеры
# литография
# метаповерхность
# механика
# мотор
# поляризация
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
20 Сен
Бесплатно
Мосты Обводного канала: эстетика и конструкция переправ «серого пояса» Петербурга
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Конференция
20 Сен
Бесплатно
Космонавтика и реабилитация
ВДНХ
Москва
Лекция
20 Сен
Бесплатно
Как возвращали к жизни музейные экспонаты: рассказы реставраторов
ВДНХ
Москва
Лекция
20 Сен
700
Союз социалистов-революционеров-максималистов (1906-1920-е)
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
20 Сен
Бесплатно
Хочу в космонавты! Как воплотить мечту в жизнь?
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
20 Сен
Бесплатно
Планета Земля как космический корабль
Экспериментаниум
Москва
Экскурсия
20 Сен
Бесплатно
Тайны небесных светил
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
21 Сен
Бесплатно
История Парка Победы
Библиотека роста и карьеры
Санкт-Петербург
Лекция
21 Сен
Бесплатно
Язык описания реальности: как математика выражает человеческие мысли
Музей криптографии
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
18 сентября, 17:26
Юлия Трепалина

У людей со множеством татуировок неожиданно выявили сниженный риск меланомы

Группа американских онкологов пришла к парадоксальному выводу, который разошелся с данными многих прошлых исследований. Их анализ показал, что у обладателей двух и более татуировок реже диагностировали меланому — одну из самых агрессивных форм рака кожи.

Медицина
# меланома
# рак кожи
# риск рака
# тату
# татуаж
# татуировки
17 сентября, 16:26
Любовь С.

Магнитные поля вокруг черной дыры М87 неожиданно изменили направление

Новые изображения сверхмассивной черной дыры в центре галактики М87 показали, что за последние четыре года магнитные поля в ее окрестностях изменили направление. Совершить столь неожиданное и важное для понимания устройства космических «монстров» открытие удалось с помощью сети радиотелескопов «Телескоп горизонта событий» (Event Horizon Telescope, EHT).

Астрономия
# аккреционный диск
# джет
# М87
# магнитные поля
# сверхмассивная черная
# Телескоп горизонта событий
16 сентября, 13:21
Адель Романова

Возле Квавара обнаружили неустановленный объект

Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.

Астрономия
# карликовые планеты
# космос
# луны
# Пояс Койпера
# транснептуновые объекты
15 сентября, 10:36
Игорь Байдов

Юпитер «похудел»: ученые пересмотрели данные о размере газового гиганта

Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.

Астрономия
# «Юнона»
# Солнечная система
# Юпитер
15 сентября, 11:30
РНФ

Десятилетиями используемые константы Гаммета оказались ошибочны

Ученые обнаружили, что общепринятые константы, с помощью которых химики предсказывают свойства молекул, содержали ошибки. Исправленные значения констант теперь объясняют ранее непонятные химические аномалии и позволяют предсказывать свойства новых материалов для квантовых технологий, датчиков и умных покрытий.

РНФ
# константа
# лекарства
# молекулы
# химическая формула
# химия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
11 сентября, 12:04
ПНИПУ

Ученые рассказали, почему маркетплейсы теряют популярность

Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.

ПНИПУ
# маркетплейсы
# покупатели
# продавцы
# рынок
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Физики создали вращающиеся от света микрошестеренки

    20 сентября, 10:25

  2. Микробы использовали метеоритный кратер для быстрого размножения

    20 сентября, 10:10

  3. Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

    20 сентября, 08:52

  4. В межэтнических парах оказался выше уровень ревности

    19 сентября, 19:20
Выбор редакции

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

12 сентября, 09:02

Последние комментарии

Александр Березин
21 минута назад
Михаил, "Это тот вопрос, который я не устаю задавать Вам." Я в своих темах разбираюсь, поэтому у меня в них есть сбывшиеся прогнозы. А вот у вас ноль

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Александр Березин
23 минуты назад
Михаил, "Во-первых, я не называл Вас мечтателем" Во-первых, вы называли меня мечтателям буквально тут же, см. скриншот. " И считать свои "прогнозы"

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Сергей Петровский
43 минуты назад
Энчик, да , да нужно Р-27 и Багет . И тогда будет прорыва!

F-22 установил рекорд дальности пуска ракеты AIM-120 AMRAAM

Александр Березин
56 минут назад
Михаил, то есть будет только пустая ругань с вашей стороны? Без единого примера несбывшихся прогнозов из моих статей по космосу? Спасибо, на фоне

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Александр Березин
57 минут назад
Михаил, " Вас тыкали неоднократно, и Вы прекрасно об этом знаете и помните" Напротив: я прекрасно знаю и помню, что все ваши попытки такого рода

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Виктор Ксенжук
2 часа назад
Все можно корректировать, сейчас посмотрим, удастся ли ребятам изменить атмосферу Венеры и сделать пригодной для их использования. Лететь им

Субнептуны оказались не планетами-океанами, а сухими мирами, неблагоприятными для жизни

Иван Семёнов
2 часа назад
Сергей, с учётом обстановки, только десантные.

В Китае заметили новый большой беспилотник, построенный по аэродинамической схеме «летающее крыло»

Владимир Соловьев
2 часа назад
Ответ прост "Бюро 1440"

В России появится собственный терминал спутниковой связи, сопоставимый со Starlink

Михаил Константинов
2 часа назад
Евгений, никаких секретов ты открыть мне не можешь по определению. Я и гораздо старше, и гораздо умнее, да и гораздо образованнее тебя. А ты -

Показатели американских старшеклассников по математике и чтению достигли наименьших значений за всю историю наблюдений

Михаил Константинов
2 часа назад
Евгений, твоя вопиющая некомпетентность, ставящая на одну доску рекламу и кашпировских с чумаками, конечно, не может не умилять. Дитя неразумное,

Показатели американских старшеклассников по математике и чтению достигли наименьших значений за всю историю наблюдений

Михаил Константинов
2 часа назад
Евгений, ну тебя же уже ткнули носом в твою глупость! Зачем ты упорствуешь? Слился бы по-тихому, меньше бы позора вышло! 😂😂😂

Показатели американских старшеклассников по математике и чтению достигли наименьших значений за всю историю наблюдений

Михаил Константинов
2 часа назад
Евгений, угу, главный "аргумент" - посмотрите кино 😂😂😂 Ему про факты, а оно в ответ - про кино. Когда вернёшься в реальность, тебя ждёт много

Показатели американских старшеклассников по математике и чтению достигли наименьших значений за всю историю наблюдений

Михаил Константинов
2 часа назад
Евгений, ты врёшь сам себе! А это гораздо хуже. Когда заключишь контракт с МО РФ, тогда и рот свой будешь открывать на эту тему. Хорошо быть "хероем"

Nature назвал Украину крупнейшим производителем фейковых и низкокачественных научных статей в Европе

Михаил Константинов
2 часа назад
Евгений, дорогой ты мой чилавег! Я-то и в армии служил, да и пороху немного успел понюхать. Но важно даже не это. А то, что я не поднимаю тему ТЦК и

Nature назвал Украину крупнейшим производителем фейковых и низкокачественных научных статей в Европе

Михаил Константинов
3 часа назад
Александр, - "Зачем вы пишете на темы, с которыми так сильно незнакомы?" Это тот вопрос, который я не устаю задавать Вам. - "Наука как раз

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Михаил Константинов
3 часа назад
Александр, - "мечтатель Березин делает прогнозы в космической отрасли точнее любого представителя Роскосмоса или НАСА, которые когда-либо

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Михаил Константинов
3 часа назад
Dmitriy, Ещё один "посвящённый"! 😂😂😂 Самое забавное в фанатах Березина - это их вечное стремление употреблять "умные слова", смысла которых они

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Михаил Константинов
3 часа назад
Александр, да в общем-то, в этом Вы правы: делать на этом ресурсе нечего. Только ради Бога, не называйте его научно-популярным! Благодаря Вашей

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Михаил Константинов
3 часа назад
Александр, может быть, потому, что по определению не умеете удивляться? Для удивления требуется любознательность - исходное условие научной

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Михаил Константинов
3 часа назад
vladorus, конечно, у меня "истерика"! От хохота над фанатами Березина. Очень специфическая и забавная публика.

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно