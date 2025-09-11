Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Историк узнала, после какого события царь Александр I перестал воспринимать наводнения в Петербурге, как «божье провидение»
Историк и доцент департамента истории НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Марина Лоскутова исследовала проекты, разработанные в 1820-1830-х годах для защиты Санкт-Петербурга от наводнения, вызванного катастрофическим разливом Невы в 1824 году. По мнению исследовательницы, именно эта точка стала невозвратной: царское правительство перестало считать наводнение неизбежностью «Божией стихии» и перешло к инженерным мерам противодействия.
Исследование опубликовано в журнале «Социология науки и технологий». О самом разрушительном наводнении за всю историю Санкт-Петербурга, произошедшем 7 (19) ноября 1824 года, мы знаем прежде всего благодаря бессмертной поэме Александра Пушкина «Медный всадник». Образ царя Александра I в поэме выражает бессилие самодержца перед разбушевавшейся стихией. Между тем в реальности реакция правительства Александра I уже в первые недели после наводнения была иной.
Изучив документы той эпохи, Марина Лоскутова пришла к выводу, что правительство Российской империи во главе с царем восприняло наводнение как вызов, требующий инженерных решений. До этого момента к регулярным наводнениям у руководства страны было иное отношение, отчасти напоминавшее строки Пушкина: «С Божией стихией царям не совладеть».
Техническое содержание разработанных в середине 1820–30-х годов проектов строительства сооружений для защиты Петербурга от наводнений стало известно читающей публике еще в XIX веке, но обстоятельства появления таких проектов оставались сравнительно неизвестными даже историкам-специалистам. Марина Лоскутова реконструировала этапы возникновения этих проектов и сопутствующих им исследований гидрографии Невы.
Сразу после катастрофы 1824 года Александр I поручил инженерам Главного управления путей сообщения (ГУПС) разработать проекты защитных сооружений. Ведущие специалисты того времени — Пьер Базен, Антуан Модюи, Морис Дестрем, Антуан Рокур, Вильгельм Треттер и другие, работавшие в это время в России, — в течение нескольких лет трудились над поиском и созданием решений.
Инженер Института корпуса инженеров путей сообщения Пьер Базен, например, предложил царю построить дамбу длиной 22 километра через Финский залив — от Лисьего Носа через Кронштадт (остров Котлин) до Ораниенбаума. Проект инженеров Мориса Дестрема и Антуана Рокура включал строительство системы дамб и шлюзов не на Финском заливе, а в дельте Невы, а также углубление русел ее рукавов и канала отвода воды на Выборгской стороне.
Самым скромным оказался проект профессора Дерптского университета Георга Паррота. Он предложил не перегораживать Неву, а укрепить ее берега земляными валами, а также создать водопропускные шлюзы. Но комиссия ГУПС отвергла проект «ученого-физика, остроумного наблюдателя природы, а не инженера».
Рассмотрев представленные идеи, особая комиссия, а затем Совет ГУПС выбрали как наиболее предпочтительный для реализации проект Мориса Дестрема, который провел все изыскательные работы, например измерил глубину Невы и ее рукавов, замерил скорость течения, в том числе на глубине. Это были одни из самых первых гидрометрических измерений такого рода на больших реках Европы.
Однако ни один из этих проектов так и не был реализован. Первые гидрологические измерения Невы показали, что скорость ее течения и, соответственно, сток воды сильно недооценивались. Помешали также отсутствие профессиональных кадров и высокая стоимость проектов.
«Возможно, идейным вдохновителем проектов был сам царь, после смерти Александра I интерес к этой теме и вовсе временно угас», — предполагает Марина Лоскутова.
Несмотря на отсутствие конкретных результатов, исследования тех лет стали поворотным моментом в развитии отечественной гидрологии. Благодаря им, например, были впервые проведены точные замеры скорости течения Невы. Проекты стали по-настоящему прорывными, к ним вернулись в советское время и на основании идеи Базена возвели современный комплекс защитных сооружений Невы. Но ключевым моментом, по мнению Марины Лоскутовой, стала, вероятно, именно инициатива Александра I по созданию таких проектов после наводнения 1824 года.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.
Долгое время исследователи полагали, что шерстью, переливающейся на свету всеми цветами радуги, обладает только одно млекопитающее. Однако авторы нового исследования выяснили, что это не так. Такого рода шерсть встречается как минимум у 10 групп млекопитающих.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.
Для разрыва связи между атомами водорода понадобились золото, титан и ультрафиолетовое излучение. Полученный водород ученые использовали для преобразования углекислого газа в этилен.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Как вы яхту назовете: зачем переименовали Boeing 737 МАХ
Забытое открытие: как двойные астероиды изменили наши представления о Солнечной системе
Имитация человека: как нейросети смогут нас убедить
Маск раскрыл детали об электрофуре Tesla — и, похоже, она станет главным гвоздем, забитым в гроб дизельных грузовиков. Как именно это изменит мир?
Информация о прошлом климате тает вместе со льдом
Сталин: история болезни
Телескоп размером с Землю, или Как ученые почти заглянули в черную дыру
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии