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Палеонтологи определились с прародиной крокодилов и узнали, как они оттуда сбежали
Британские ученые выяснили, что предки крокодилов появились в Северной Америке около 145 миллионов лет назад, а потом распространились по миру благодаря одной важной адаптации.
На сегодня существует чуть менее 30 видов крокодилов, но когда-то их было во много раз больше. Они были очень разнообразны: некоторые виды отличались гигантскими размерами и охотились на динозавров, другие, наоборот, были маленькими и быстро бегали, а пищей им, вероятно, служили насекомые. Более того, на планете когда-то жили даже травоядные крокодилы. Их зубы отличались сложной морфологией, почти как у млекопитающих. Один из таких видов — симозух, отдаленно напоминавший современного броненосца, — например, любил, по всей видимости, лакомиться фруктами, клубнями и папоротниками.
Разнообразие — признак того, что крокодилы и их родственники экспериментировали с различными подходами к жизни. Поэтому их современные потомки — лишь крошечная часть былого великолепия. Неудивительно, что эволюция крокодилов так сложна. Ученые из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) проследили историю этих удивительных животных и узнали, где они появились.
Статья об этом вышла в журнале Royal Society Open Science. Ей предшествовала другая научная работа, чуть более ранняя, от ученых из Университета Витватерсранда (ЮАР), и опубликованная в журнале Current Biology. Она показала, что родственные между собой крокодилы и птицы применяли разные стратегии выживания на протяжении более 220 миллионов лет.
В новой же работе ученые провели наиболее полный на сегодня биогеографический анализ одной из основных групп крокодилов — неозухий (Neosuchia) — и пришли к выводу, что она возникла на северо-западе континента Пангея (ныне — Северная Америка), а позже переместилась в Гондвану. А вот относящиеся к неозухиям эузухии (Eusuchia), в кладу которых входят современные аллигаторовые, гавиаловые и настоящие крокодилы, вероятно, появились в поздний юрский период или ранний меловой, то есть примерно 145 миллионов лет назад.
Таким образом, предки крокодилов и аллигаторов эволюционировали в Северной Америке, а затем отделились друг от друга. Аллигаториды (в эту группу входят аллигаторы и кайманы) остались в пределах своей исторической родины, распространившись в Южную Америку, а крокодилы расселились по всему миру. Этому способствовала адаптация к соленой воде. Крокодилы и сейчас могут обитать в тропических океанских заливах, в то время как аллигаторы живут только в пресной воде. Другой интересной адаптацией крокодилов в сравнении с аллигаторидами ученые назвали замедленный рост, позволяющий снизить требования к доступности корма в период взросления животного.
Новые работы поднимают ряд дополнительных вопросов. Например, почему предки современных крокодилов не выжили на своей родине, в Северной Америке? Не так давно случайно попавшие во Флориду нильские крокодилы показали способность выживать там и, по ряду оценок, даже размножаться. В силу их больших размеров аллигаториды вряд ли могли вытеснить их напрямую.
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