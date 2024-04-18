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«Гены силы» защитили от болезней и преждевременной смерти
Финские исследователи пришли к выводу, что гены, влияющие на силу хвата рук, имеют далекоидущие последствия для жизни и здоровья человека.
То, что мышечная сила способна коррелировать с показателями здоровья, ученым известно давно. Однако генетические исследования на большой выборке не проводили. Ученые из Университета Йювяскюля (Финляндия) решили исправить этот недочет.
В их работе участвовали 342 443 человека, данные о которых взяли из финского биобанка FinnGen Data Freeze 10 (53,2 процента испытуемых были женщинами). Возраст участников составил от 40 до 108 лет. Исследователи сосредоточили свое внимание на комбинированном генотипе добровольцев и данных реестра об их здоровье.
«Насколько нам известно, это первое исследование, изучающее связь между генетической предрасположенностью к мышечной силе и различными заболеваниями такого масштаба», — заявил первый автор работы, опубликованной на страницах The Journals of Gerontology, Пяйви Херранен (Päivi Herranen).
Группа ученых использовала так называемую полигенную оценку, или полигенный индекс (PGS), — число, которое суммирует предполагаемое влияние многих генетических вариантов на фенотип индивида. Исследователи сравнили показатели здоровья участников, которые генетически были больше или меньше расположены к силе захвата рук.
В поле зрения ученых оказались 27 показателей жизни и здоровья, включая некоторые неинфекционные заболевания (легких, опорно-двигательного аппарата, соединительной ткани, сердечно-сосудистые, рак, переломы, психические расстройства) и преждевременную смертность.
Выяснилось, что более высокий полигенный индекс силы захвата рук связан с более низким риском смерти от любых причин, в первую очередь от сердечно-сосудистых заболеваний, на 2-10 процентов. Кроме того, участники обоих полов, имеющие высокий уровень PGS силы захвата рук, оказались менее склонны к депрессии. Такой же уровень полигенной оценки коррелировал с низким индексом массы тела у женщин, но не у мужчин.
Наиболее значительно эффект оказался выражен при полиартрозе — дегенеративном заболевании суставов, а также сосудистой деменции, вызванной ограниченным притоком крови к мозгу (следствие инсультов). По сравнению с теми участниками, кто занимал самую низкую позицию по силе захвата рук PGS, у тех, кто был на вершине рейтинга, риск полиартроза оказался ниже на 23 процента, а риск сосудистой деменции — на 21 процент.
В целом ученые пришли к выводу, что мышечная сила, когнитивные функции и депрессивные расстройства могут частично регулироваться одним и тем же генетическим фоном.
«Похоже, генетическая предрасположенность мышечной силы в большей степени отражает внутреннюю способность человека сопротивляться патологическим изменениям, происходящим во время старения организма, и защищать себя от них, чем способность восстанавливаться после невзгод», — рассказал Пяйви Херранен.
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