Найдена древнейшая в мире окаменелая кожа

Международная группа палеонтологов обнаружила окаменевший образец кожи рептилии возрастом 286-289 миллионов лет. Это на 18-21 миллион лет старше самого древнего из ранее найденных фрагментов эпидермиса.

Кожа, как и другие мягкие ткани, — первое, что истлевает после смерти животного и не успевает окаменеть. Если только такие органы не попадут в бескислородную среду, что и произошло с кусочками кожи ранних рептилий возрастом 286-289 миллионов лет из палеозоя. Животные умерли в одной из известняковых пещер Ричардс-Спур в американском штате Оклахома. Через трещины там просачивались глина, нефть и различные смолы, которые попадали на кожу рептилий и сработали как консерванты.

Кусочки кожи оказались крошечными — в целом меньше ногтя, но и это редчайшая удача для находок такого рода. Ученые из университетов Цзилиньского (Китай), Оклахомы (США) и Торонто (Канада), изучившие окаменелости, заявили, что образцы — самые древние из когда-либо найденных. Они на 18-21 миллион лет старше ранее обнаруженных тканей такого рода.

Окаменелости нашли палеонтологи-любители Билл и Джули Мэй, которые долго занимались изучением пещер Ричардс-Спур. Потом находки и попали в руки ученых. Исследовав их, специалисты поняли, что часть представляют собой эпидермис — верхние слои кожи, а сама она напоминает крокодилью с характерным «пятнистым» рисунком. Эпидермальные слои — отличительный признак кожи амниотов, группы наземных позвоночных, которая есть у рептилий, птиц и млекопитающих. Такие ткани появились у предков-амфибий в каменноугольный период.

Общая форма одного из слепков кожи оказалась выпуклой с несколькими выступающими участками с глубиной чешуек в пределах 25-35 микрометров. В общей сложности на двух участках ученые насчитали 85 бугорков неправильной формы, частота которых составила примерно 13-16 квадратных миллиметров. Ниже уровня бугорков исследователи разглядели тонкие, похожие на морщины гребни, расположенные параллельно друг другу.

Точно определить, какому виду принадлежат драгоценные кусочки кожи, невозможно. Однако там же нашли другие образцы — кожные чешуйки (часть более глубоких эпидермальных тканей) и остатки скелета животного, на позвонках которого сохранились несколько крошечных полосок, тоже похожих на ороговевшие остатки эпидермиса.

Скелет животного из семейства капторинид с тонкими полосками кожи / © Current Biology

Ученые установили, что кости принадлежат существу из семейства капторинид (Captorhinidae) — примитивные пресмыкающиеся, известные из верхнего палеозоя. Эти животные относились к так называемым анапсидам, и у них еще не было височных окон. Неясно, впрочем, каким видам принадлежат разрозненные окаменелости — одному или нескольким, ведь все они были найдены независимо друг от друга.

«Обнаружение столь древних образцов кожи — исключительная возможность заглянуть в прошлое и узнать, как мог выглядеть эпидермис некоторых из ранних рептилий. Это совершенно не похоже на то, что мы ожидали увидеть», — заявил первый автор исследования Этан Муни (Ethan D. Mooney) из Университета Торонто.

Выводы ученых представлены в журнале Current Biology.

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